Rok 2023 patří Harrachům. Vydejte se po jejich stopách v Krkonoších

Letos si připomínáme jeden z našich nejvýznamnějších šlechtických rodů. Harrachové zanechali za posledních 400 let v naší historii hluboký otisk, zapsali se mnoha průkopnickými činy. Jejich působení zaznamenáme na řadě míst Česka. My se však vydáme do Krkonoš, kde je jejich stopa obzvláště zřetelná.