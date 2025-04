Ať už máte chuť na vydatný brunch, šálek voňavé kávy, polední menu nebo romantickou večeři, v Kutné Hoře si přijdete na své. Místní podniky sází na poctivou kuchyni a kvalitní suroviny. Nechte se okouzlit atmosférou historického města a dopřejte si výjimečný kulinářský zážitek. Mnohé zdejší podniky nesou významná ocenění.

Na brunch do kavárny Coffeehood

V dnešní době není těžké narazit na kavárnu. Ale narazit na takovou, kde se brunch stane zážitkem a chuť kávy a sladkých dobrot vám zůstane v paměti ještě dlouho po posledním soustu, to už je jiný příběh. A právě o takový se už třetím rokem snaží manželé Michaela a Marko ve své kavárně Coffeehood, která si za krátkou dobu dokázala získat srdce milovníků kávy, poctivého pečení a hlavně dobré atmosféry.

Každý den na vás čeká vitrína plná zákusků vlastní výroby, z nichž mnohé jsou bezlepkové. Na své si tak přijdou i ti, kteří se v klasické cukrárně často jen smutně podívají do vitríny a odejdou s prázdnou. Mezi největší srdcovky hostů patří čedarové lívance, nadýchané kynuté koláče nebo koblihy plněné lahodnými krémy, které potěší i ty největší mlsouny.

„U nás nejde jen o kávu, snídani či dort – jde o zážitek, na který jen tak někde nenarazíte. Chceme, aby každé sousto i každý doušek byl malým potěšením. Všechno děláme s láskou a přáním, aby se u nás hosté cítili hezky. Důkazem toho, že se nám práce opravdu daří, je nedávné otevření naší druhé kavárny Fikafe v centru Kutné Hory,“ prozradila Michaela Pitzek.

Kavárnu Coffeehood najdete přímo naproti kostnici v Sedlci na adrese Starosedlecká 72, Kutná Hora.

Na výlet do Muzea čokolády Lidka

Místní rodinná čokoládovna, která obnovila prvorepublikovou tradici výroby čokolády Lidka, vyrábí čokolády ručně od kakaového bobu až po tabulku a je vyhlášená po celém světě. Zdejší tabulkové čokolády pravidelně vyhrávají celosvětové čokolatiérské soutěže.

Muzeum čokolády a čokoládovna nenabízí jen malý exkurz do sladké historie Kutné Hory, kde sídlila za první republiky čokoládová továrna, ale také celou řadu degustací čokolád či párování čokolád s alkoholem.

„Můžete u nás ochutnat jedinečné čokolády, které rozhodně jinde nenajdete – třeba čokoládu s velbloudím mlékem, místní tradiční kávomléčný speciál či tmavé čokolády s tóny různých alkoholů. Na toulání ulicemi Kutné Hory si doporučujeme vzít šálek poctivé horké čokolády,“ láká Lada Bartošová, majitelka kutnohorské čokoládovny.

Muzeum čokolády a čokoládovnu Lidka najdete na adrese Komenského náměstí 72/18, Kutná Hora.

Na oběd do restaurace V Ruthardce

Jen několik kroků od kostela svatého Jakuba v Kutné Hoře najdete útulnou staročeskou restauraci V Ruthardce, místo s atmosférou, která vás doslova vtáhne. „Vaříme ze sezónních surovin, každý víkend nabízíme speciální menu a v létě grilujeme na dvou zahrádkách. Jedna z nich má pískoviště, vítáni jsou i pejsci,“ zve k návštěvě Eliška Němcová, výčepní a provozní restaurace V Ruthardce.

Restaurace V Ruthardce láká na skvělé jídlo, vychlazené pivo a příjemné posezení.

Na jídelním lístku vybízejí k ochutnání speciality z grilu i typické české pochoutky. „Náš šéfkuchař doporučuje ruthardský guláš z vepřových líček s pajfalskými knedlíky nebo tatarský biftek s okurčičkou, hořčičným semínkem a křupavou topinkou. A k tomu? Pořádně ošetřený tankový Pilsner, který k návštěvě Ruthardky neodmyslitelně patří,“ radí Eliška Němcová.

Restaurace V Ruthardce láká na skvělé jídlo, vychlazené pivo a příjemné posezení.

Restauraci V Rurhardce najdete na adrese Dačického náměstí 15/10, Kutná Hora.

Na kávu i za tvořením do Kafírnictví

Kafírnictví v Kutné Hoře je originální koncept, který spojuje poctivou kávu s kreativitou a jedinečnou atmosférou. Při vychutnávání lahodné kávy si zde můžete třeba namíchat vlastní parfém nebo vyrobit originální linorytové razítko.

„Jsme kavárna s tvořivých duchem, proto u nás můžete (ale nemusíte) u kávy tvořit. Kromě malování na keramiku máme vždy připravené i jedno sezónní tvoření a jedno tvoření pro děti. Pokud se tak nezabaví v dětském koutku, tvoření je jasná volba,“ prozradila Apolena Kalinová z Kafírnictví.

Kafírnictví v Kutné Hoře nabízí skvělou kávu i tvoření.

„Pro naše hosty máme vždy na výběr ze dvou druhů zrnek z českých pražíren, na své si ale přijdou také milovníci nápojů z matchy, horké čokolády, čajů, domácích limonád nebo drinků, vždy v souladu s aktuální sezónou. Celý náš sortiment vzniká přímo u nás, potrpíme si na dobré a pokud možno lokální suroviny a myslíme i na bezlepkové varianty,“ zve Apolena Kalinová na dobrou kávu a další speciality.

Kafírnictví je místem, kde se potkává umění, radost z tvorby a kvalitní gastronomie. Pobočky má hned na dvou místech v Kutné hoře – v ulici Palackého náměstí 510/9 a v Galerii Středočeského kraje GASK v ulici Barborská 51-53.

Na příjemné posezení do kavárny Turistka

„Letos v květnu to budou 3 roky od otevření naší Turistky. Rádi cestujeme a také jíme a kavárny jsou pro nás místem odpočinku při objevování krásných míst a cizích kultur. Přáli jsme si vytvořit v našem rodném městě místo, kde se lidé budou chtít zastavit a v klidu se nadechnout u výběrové kávy, domácích dortů či si užít brunch složený z lokálních surovin. Budou chtít v klidu vstřebat krásy našeho historického města nebo se sejít s přáteli a užít si bezstarostnou snídani či odpolední svačinu,“ vypráví Monika Pravdová, která vede kavárnu Turistka spolu se svým manželem Jiřím Šobrem.

Kavárna Turistka je centrem kutnohorského dění.

Kavárna Turistka leží na turistické trase. „Nejvíc milujeme dny, kdy se ve dveřích setkávají místní kutnohoráci s těmi, kteří přijeli Kutnou Horu objevovat. Pevně věříme, že se v tyto momenty mohou obě skupiny vzájemně obohatit a jsme hrdí, že toho můžeme být součástí. Nezapomenutelné momenty jsou pro nás například letní koncerty Adama (který vyrůstal přímo v Barborské ulici) a jeho ženy Verči. Lidé se zastavují, obdivují opravdu místní umělce a vychutnávají si drinky na naší zahrádce,“ popisuje své oblíbené chvíle Monika Pravdová.

Hlavní pražírnou kavárny Turistka je pražská pražírna Beansmith’s. Kutnohorský podnik spolupracuje například s farmou Bláto, místním řezníkem Nesládkem a brněnskou Ajalou.

„Máme dvě malé děti a Turistka se stala součástí naší rodiny jako obývací pokoj, kde máme příležitost pohostit každého, který si k nám najde cestu. Naše počáteční zkušenosti z gastronomie byly nulové, ale vždy jsme se s manželem shodli na tom, že si chceme zakládat na prozákaznickém přístupu s úsměvem na tváři a velmi nás motivuje, jak se nám ty úsměvy obratem vrací a jak se ze všech členů našeho Turistka týmu stala taková velká kavárenská rodina,“ prozradila Monika a dodala: „Jsme nesmírně vděční, že se nám náš sen splnil, že jsme díky kavárně získali spoustu zážitků, přátel a dostali se do komunity místních mnohem zkušenějších podnikatelů v gastronomii, kteří nás velmi mile přijali.“

Kavárnu Turistka najdete na adrese Barborská 29/22, Kutná Hora.

Na výjimečné občerstvení do Factory Bistro

„Kutná Hora není jen o historii a památkách. My v Bistru Factory jsme tu pro všechny, kteří kromě krás města hledají i výjimečný gastronomický zážitek. Jako milovníci dobrého jídla jsme dlouho postrádali místo, kde by se moderní evropský styl bistra potkal s kvalitou a pohodou – a tak jsme ho sami vytvořili,“ uvedl majitel Factory Bistra Michal Poklop.

Factory Bistro nabízí čerstvé těstoviny, poctivé burgery, pizzu z pece i sezónní ryby. „Zkrátka vše, co máme sami rádi. Každý si u nás najde to své. K jídlu doporučíme pivo z malých pivovarů nebo výběrové víno, které jsme si zamilovali při cestách Evropou. Ve Factory myslíme i na ty, kteří hledají rychlý a kvalitní oběd. Každý všední den pro hosty připravujeme polední menu, kde nechybí oblíbené klasiky, čerstvé sezonní pokrmy, a občas rádi zařadíme i poctivou českou kuchyni – po našem,“ shrnul Michal Poklop.

Factory Bistro Cafe Bar v Kutné Hoře.

A jak bistro vznikalo? „Když jsme se rozhodli otevřít Bistro Factory, nebylo to jen o jídle. Byla to výzva – postavit se za myšlenku, že i v Kutné Hoře, městě plném historie, ale i stagnace, může vzniknout něco moderního, živého a autentického. Vybrali jsme si místo, které bylo krásné, ale zapomenuté. Lidé kolem nám říkali, že to tady už ‚nemá cenu‘, že tohle místo ztratilo svou slávu a pověst. O to víc jsme věřili, že právě tady to má smysl. Že Kutná Hora si zaslouží víc než jen tradiční kuchyni pro turisty,“ vzpomínal Michal Poklop.

Bylo to ale náročné. „Opravit nejen staré zdi, ale i pokaženou pověst místa, přitáhnout lidi, přesvědčit je, že to tu stojí za to. Ale vytrvali jsme. Osm let, tisíce jídel, tisíce úsměvů. A dnes? Dnes jsme hrdí na to, že to tu znovu žije. Už osm let tvoříme tým, díky kterému je Factory místem, kam se hosté rádi vracejí – a my s nimi,“ prozradil majitel bistra.

Moderní bistro v centru Kutné Hory se dokonce nově dostalo do prestižní příručky Gault&Millau prezentující kvalitní restaurace a podniky. Ocenění je tak zárukou, že váš oběd nebo večeře ve Factory Bistro bude na vysoké úrovni.

Factory - Bistro Cafe Bar Gault&Millau je považován za jednu z nejlepších příruček na světě, která prezentuje kvalitní restaurace a podniky. A je nám velkou ctí, že se nám podařilo dostat do této příručky a jsme jednou ze 165 restaurací v Česku, která toto ocenění získala. Hodnocení probíhá anonymně a nemáte šanci ho jakkoliv ovlivnit. S velkou nadsázkou se dá připodobnit Michelinskému průvodci. O to se ale pokusíme jindy



A teď trochu vážně. Děkujeme moc všem našim zákazníkům, bez kterých by to nešlo. Děláme si to v Kutné Hoře po svém už osmým rokem. Pokud je Vám milejší navštívit místo, které je svým způsobem jedinečné, jste u nás správně! 49 9

Factory Bistro najdete na adrese Česká 184/1, Vnitřní Město, Kutná Hora.

Na nezapomenutelnou večeři do hostince Na Pašince

Proč přijít Na Pašinku? „Protože to je zážitek. Hostinec Na Pašince stojí na Kaňku u Kutné Hory již od roku 1624. Naše rodina má to štěstí, že se o něj stará již 30 let s láskou, úctou k tradici i chutí objevovat nové věci. K našemu cíli spojit tradiční českou kuchyni s moderním přístupem nám pomáhají také mnohaleté zkušenosti, které jsme nasbírali v zahraničí a předních hotelích,“ prozradil Miroslav Kopecký.

Restaurace Na Pašince se dostala mezi šest nejlepších restaurací v Pohlreichově souboji restaurací nebo točila s Lukášem Hejlíkem pro HBO Max pořad Spolu a hladoví. „To vše je pro nás závazek a čest, neustrnout a nezpychnout. Těšíme se na všechny Na Pašince – tam, kde tradice žije a chutná,“ zve Miroslav Kopecký.

Restaurace Na Pašince v Kutné Hoře.

Na Pašince nabízí jedinečný zážitek chutí. „Chceme, aby u nás jídlo chutnalo jako doma a také současně překvapilo, potěšilo a zůstalo v paměti. Věříme v sílu tradice, která se však musí vyvíjet, proto u nás najdete na menu například smažené bramborové knedlíky plněné vepřovým s houbovou omáčkou nebo císařský trhanec s dotekem současnosti,“ láká na dobré jídlo Miroslav Kopecký.

Hostinec Na Pašince najdete na adrese Kaňk 40, Kutná Hora.

Na skleničku do Baru 22

Po náročném dni plném objevování pokladů Kutné Hory si dopřejte zasloužený odpočinek v koktejlovém baru. V samém srdci města na vás čeká Bar 22, kde na vás dýchne jedinečná atmosféra. Dopřejte si některý ze široké škály míchaných nápojů a drinků, které potěší i ty nejnáročnější labužníky. Ať už jste milovníci klasických koktejlů, nebo toužíte po něčem originálním, místní barmani vám s radostí připraví drink přesně podle vašich představ.

Bar 22 je ideálním místem pro příjemný večer s přáteli nebo romantické posezení ve dvou. Najdete ho na adrese Palackého náměstí 156/2, Kutná Hora.

Dobrou chuť!