Filmová místa: podívejte, kde se točila slavná pohádka S čerty nejsou žerty

Na začátku dnes již legendární pohádky S čerty nejsou žerty panovala ve mlýně idylka. Rukou pevnou a pracovitou tam vládl mlynář Máchal. Za války ovšem přišel o svou ženu a musel ve mlýně hospodařit sám se synem Petrem (Vladimír Dlouhý).

Toho využil zámecký správce (Viktor Preiss) a nasadil do mlýna Dorotu (Jaroslava Kretschmerová). Získala si mlynáře, kterému už po smrti manželky ubývalo sil, a nakonec Petrova otce uhnala k smrti. Poslední kapkou byla tancovačka, kde vysílený mlynář padl k zemi a naposledy vydechl.

Dorotu potěšilo, jak se jí plán rychle podařil. Zatímco hlasitě vzlykala nad ztrátou muže, uvnitř jásala. Mlynář Máchal byl poslední filmovou rolí herce Františka Viceny, který předčasně zemřel krátce po natáčení. Bylo mu pouhých jedenapadesát let. Filmoví diváci ho mohli vidět třeba i ve filmu Zítra vstanu a opařím se čajem, kde hrál Hitlera.

Po zádech do hnoje

U mlýna ve Střehomi se také natáčela návštěva zámeckého správce u Doroty Máchalové. Petr už byl rozhodnutý, že ze mlýna uteče, a když byl poslán, aby spravil střechu, zakryl na střeše komín. To vyhnalo správce a macechu na dvůr. „Okamžitě slez dolů, ty darebný jinochu!“ přikazoval správce.

Mlýn Střehom pochází z počátku 16. století a je památkově chráněn.

Petr poslechl, skočil dolů a srazil nastrojeného panáka do hnoje. „Co to je? Odporně to páchne,“ ptal se správce, když ležel na zádech v hnojníku. Petr jim zacpal komín, protože nesnesl pohled na to, jak v kuchyni cukrovali brzy po otcově smrti. „Všeho jsem nechal a hned jsem spěchal projevit vám upřímnou soustrast,“ řekl neupřímně správce a odhodil pečínku.

Reagoval tak na Petrův náhlý příchod do kuchyně právě v momentě, kdy se k sobě s Dorotou lísali. Za okupaci mlýna se o Dorotu začala zajímat jeho Nejtemnější temnost Lucifer (Karel Heřmánek). Ve Střehomi pak kolem Máchalové kroužil čert s hodností vraníka (Ondřej Vetchý).

Střehom byla v roce 1995 vyhlášena vesnickou památkovou zónou. Mlýn pochází z roku 1516 a mlynáři v něm mleli do padesátých let minulého století. O pohon vodního kola se staral potok Klenice.

Dlouhé schody do pekla

Režisér Hynek Bočan natáčel slavnou pohádku i na skalním hradě Sloup. „Objekt se bez nadsázky honosí mimořádným geniem loci,“ uvádějí jeho internetové stránky. Jsou tam filmové schody do pekla, po kterých běžel čert s Petrem. Dvouramenné schodiště je v místě původního středověkého vstupu.

Pekelné doly, zde se natáčela pohádka S čerty nejsou žerty.

Vstup do pekla, u nějž si kaprál (Petr Nárožný) zlomil šavli, je u zříceniny hradu Rotštejn v Klokočských skalách u Turnova.

S čerty nejsou žerty Rok výroby: 1985

1985 Režie: Hynek Bočan

Hynek Bočan Hlavní role: Vladimír Dlouhý, Ondřej Vetchý, Jaroslava Kretschmerová

Luciferovo peklo umístili filmaři do pískovcových jeskyní u České Lípy mezi obcemi Velenice a Svitava. V dnešní době prostory využívá soukromý motoklub Pekelné doly.

„Počátky vzniku pískovcových jeskyní jsou nejasné. Ani historikové neumějí blíže určit období, kdy vznikl labyrint obřích rozměrů – ručně vytesané prostory zvané Pusté kostely. Datují jej však pravděpodobně už do 15.–16. století,“ uvádí se na webu motoklubu Pekelné doly.

Za druhé světové války tam Němci tajně vyráběli leteckou techniku a zbraňové systémy. Po roce 1945 byly prostory využívány jako sklady ovoce a zeleniny, pěstírna žampionů, sklady vojenského materiálu a částečně i skladiště nepotřebného domovního odpadu.