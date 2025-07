Lázeňské město se vždy na začátku léta mění v mekku českých filmařů i zahraničních hvězd a léčivé prameny musí na chvíli ustoupit jiným zdravotním nápojům. A protože nemám ráda davy lidí, vypravila jsem se do Varů ještě před zahájením Mezinárodního filmového festivalu, abych vyzpovídala hospodské a restauratéry, co mají pro hosty připraveno.

Jaké jsou nejlepší restaurace v Karlových Varech?

Až podle mých gastrotipů natočí hollywoodský trhák, možná si ve Varech zajdu do hotelu PUPP na večeři. Zatím potřebuji lovit spíše ve vodách, kde peníze odtékají pomaleji. Zajímá mě hlavně, kde je super atmosféra a kde si pochutnám na jídle.

Nejsem odborník na špičkovou gastronomii, ale mám dvě mlsné děti, tak moc dobře vím, jak těžké je uspokojit vybíravého zákazníka. Proto ve svém výběru hledím nejen na zážitek pro chuťové buňky, ale podívám se na zoubek podnikům, které mi rozehřály hladinu serotoninu i na pohled. Například Špunt & Knoflík, Café KAVA nebo Restaurace Romance. Každý má něco do sebe, jinou nabídku i atmosféru. Pokud chcete zažít ještě něco navíc, udělejte si výlet do Restaurace Diana vedle rozhledny na Vrchu přátelství, odkud budete mít doslova na talíři skoro celé Karlovy Vary.

Akce během KVIFF 2025

Na malou ochutnávku pupp-luxusu ale můžete zajít po dobu trvání festivalu do PUPP-UP Lounge, relaxační zóny postavené přímo před Grandhotelem Pupp. O občerstvení se starají barmani z Becher’s Baru, o street food zase bratři Giang Ta Binh a Khanh Ta Quoc z vyhlášených pražských restaurací Gao Den, Taro a Dian.

Jak mi potvrdila Martina Hlaváčková, marketingová manažerka Grandhotelu Pupp, bude ve spodním patře Pupp-Up Lounge k vidění limitovaná edice závodního kola Tarmac SL8 - Remco Golden Season. V sousední Pupp Quisisana Depandance se zase podávají prémiové steaky z nejlepších chovů celého světa, čerstvé mořské plody a barové menu s více než 120 druhy destilátů a vín z Francie, Itálie, Chile a Argentiny. „Během festivalu navíc restaurace podává i exkluzivní speciality – steaky z hovězího Wagyu nebo kaviár,“ doplnila Martina Hlaváčková.

Karlovarský Grandhotel Pupp. Grandrestaurant v hotelu Pupp Restaurace Meat & Bone Steakhouse Kavárna Café Pupp

Kolektiv z Bagel Lounge nedaleko náměstí Republiky tentokrát pojmenoval své poctivé plněné bagety podle oblíbených filmů, aby ještě podpořil filmařskou náladu. „Během festivalu máme upravenou otevírací dobu a rádi přivítáme každého, kdo si chce během rušného dne dopřát chvilku klidu a kvalitní jídlo,“ dodala Elizaveta z Bagel Lounge.

Během festivalu mají upravenou otevírací dobu a v menu názvy oblíbených filmů — ideální k nostalgii i filmovým debatám.

V Bagel Lounge nabízí snídaně do 12:00, čerstvé saláty i letní drinky (bezinkovou limonádu nebo ledové latte), řemeslné dezerty canelé nebo pastel de nata vlastní výroby Návštěvníci se mohou těšit na poctivě plněné bagely podle vlastní receptury. V Bagel Lounge si sami pečou bagely už od roku 2017.

Chuťovky se ostatně prodávají na každém kroku a ve stáncích se během festivalu může platit kartou.

Festivalové stánky s občerstvením se letos připravily na zákazníky, ti mají oproti loňskému roku větší možnost platit kartou. (7. července 2025) Levnější alternativy nabízí stánky s občerstvením, které se nachází po celých Karlových Varech. (7. července 2025) Oproti loňskému roku podražily i stánky se zmrzlinou. V některých podnicích si navíc lidé musí připravit pouze hotovost. (7. července 2025) Ceny v Karlových Varech v rámci Mezinárodního filmového festivalu rostou. Prodraží se hlavní jídlo, pití i drobné občerstvení. (7. července 2025)

Kde ve Varech vaří vlastní pivo?

Špunt & Knoflík Company je stylová neformální restaurace, kde je nabídka doplněna o vlastní řemeslné pivo z minipivovaru Špunt vařené přímo v Karlových Varech. Nabízejí burgery z hovězího masa U.S. Angus, baby pork ribs, šťavnaté steaky, ale i čerstvé saláty.

Kde najít Špunt & Knoflík? Nachází se v ulici Bělehradská 1072 u nádraží, takže se tu můžete stavit hned po příjezdu.

Obsluha mi sice doporučila Famous Double Burger, Jalapeños Burger, nebo Rib Eye steak, jenže bylo horko, takže jsem radši sáhla po nějaké svěží chuťovce. Chvíli jsem přemýšlela nad burattou s cherry rajčaty, ale nakonec vyhrály krevety v kukuřičném těstíčku s kokosem a chilli omáčkou. Rozhodně jsem neprohloupila. Během čekání, které ostatně nebylo dlouhé, jsem se bavila čtením napínavého příběhu Hermanna Spuntha a Ervína Von Knoflicka, kteří dali podniku podobu i název a svým potomkům důvod, oč se hádat.

Restaurace Špunt & Knoflík

Kam dál na pivo a českou kuchyni?

S lázněmi v západních Čechách je neodmyslitelně spojena i postava básníka mnoha zájmů i lásek Johanna Wolfganga Goetha, jenž si plnými doušky užíval veškerá lákadla, která mu zdejší kraj nabízel, od léčivých pramenů až po omlazující půvab své múzy Ulriky von Levetzow. Čechy si velmi oblíbil, a tak jeho jméno nese i tradiční česká restaurace Goethe’s Beer House na Staré Louce s vlastním pivním příběhem a důrazem na řemeslné zpracování jídel.

Klasickou českou kuchyni a tankové pivo nabízí i restaurace Plzeňka Carlsbad na Mlýnském nábřeží. Mezi oblíbené restaurace patří i rodinná Velkopopovická restaurace na Petříně, bohužel v letních měsících obvykle nemá otevřeno, protože její personál je v jednom kole kvůli cateringovým akcím. I to je ale dobrá vizitka, takže mimo sezonu patří určitě k nejlepším tipům v Karlových Varech.

A kde ochutnat trochu mladé krve? Samozřejmě jen obrazně, protože Restaurace La Hospoda na Nábřeží Jana Palacha spojila síly s místní gastronomickou školou a dává prostor novým nápadům a kreativitě jejích studentů.

Restaurace La Hospoda, fungující od roku 2019, je součástí unikátního PPP (Private Public Partnership) projektu, jehož konceptem je propojení veřejného odborného vzdělávání s kvalitní gastronomií a top značkami na trhu Díky Plzeňskému Prazdroji se restaurace pyšní nejmodernější výčepní technikou a představuje vzorové školicí středisko Plzeňského Prazdroje pro Karlovarský a Ústecký kraj.

Restaurace La Hospoda

Kavárny v Karlových Varech

I když v tuto chvíli míří většina návštěvníků do Karlových Varů hlavně kvůli potravě oka a ducha, nebyl by to výlet do lázní bez posezení v kavárně. Zejména pro mě, která potřebuje k životu kofein víc než kyslík a vychutnat si kávu je pro mě opravdový svátek. Také mám ráda malé kavárničky s rodinnou atmosférou. A jedna taková je v ulici Krále Jiřího nedaleko od parku Anny Politkovské.

V Café KAVA jsem si dala kávu z české pražírny Doubleshot s domácími sušenkami. Vrstvený dort Napoleon, který mi doporučila dcera majitelů Viktorie jako jejich „topku“, už se do mě bohužel nevešel, ale aspoň mám důvod se do „Karlovek“ zase někdy vrátit.

Kavárna Café Kava v Karlových Varech

Káva z české pražírny Doubleshot v Café KAVA káva z české pražírny Doubleshot v Café KAVA Dort Napoleon v Café KAVA Palačinkový Oreo dort v Café KAVA

Hodně jiné kafe doslova i do písmene je pak Café Elefant v historické budově na Staré Louce , kde mají také výbornou kávu a k tomu ještě řemeslnou zmrzlinu, máslové croissanty, medovník nebo čokoládový dort i snídaňová a brunchová jídla. „Prostor kavárny má dlouhou tradici – už desítky let slouží jako místo pro setkávání, odpočinek i vychutnání si něčeho dobrého. Na tuto atmosféru navazujeme s respektem, ale v moderním duchu,“ vysvětlila mi genius loci paní Daria z Café Elefant.

Café Elefant v Karlových Varech

V Café Elefant se zaměřují na kvalitní suroviny a vlastní výrobu Řemeslná zmrzlina připravovaná přímo v Café Elefant V nabídce Café Elefant jsou domácí dezerty, lehká snídaňová a brunchová jídla a výběrová káva Dezerty jsou připravovány bez polotovarů a s důrazem na kvalitu

Luxusní restaurace

Obvykle jsem ortodoxní vyznavač české kuchyně a hospodských klasik. Jenže čím jsem starší, tím hůř se ten smažák s tatarkou metabolizuje, zejména během venkovních třicítek. Navíc jsem se rozhodla být ve Varech za dámu a to se s nafouklým břichem úplně neslučuje, tak jdu radši po středomořské kuchyni.

V Restaurantu v Hotelu Romance ji navíc podávají v moderní, odlehčené úpravě. „Jídla jsou připravována s důrazem na kvalitní a čerstvé suroviny, dle možností českého původu. Pro naše zákazníky dále pravidelně připravujeme sezonní menu,“ potvrdil mi Lukáš Mertos a doporučil například jehněčí kotlety. Ačkoli vypadaly taky parádně, objednala jsem si mořského vlka, protože jsem vysokou gastronomií celkem nepolíbená a hrozně mě zajímalo, jak to vypadá. Vypadalo to jako ryba a chutnalo to jako ryba. Jako dezert by to chtělo něco letního a osvěžujícího. Spíš než na zmrzlinu mám chuť na ovoce, tak si objednám perlivé víno Charmat de Vinselekt.

Jehněčí kotleta v Restaurantu Romance Preffer steak v Restaurantu Romance Mořský vlk v Restaurantu Romance

Pokud chcete vědět, zda je Restaurant Romance věrný svému jménu, tak vyjděte na terasu s výhledem na lázeňskou kolonádu. Ale radši v podvečer, když moc nepálí sluníčko, ať z toho Charmatu nemáte svařák.

Terasa v Restaurantu Romance

Mně sluníčko nevadilo, protože jsem si na kolonádě koupila krajkový slunečník a na terase jsem si pak připadala jako skutečná Ulrika. Jen toho Goetha jsem nepotkala, tak příště vyrazím zkoumat restaurace v Mariánských Lázních, třeba budu mít víc štěstí.