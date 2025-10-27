Ekofarma Adršpach: Tam, kde se s přírodou nehospodaří, ale spolupracuje

V krajině na pomezí skal a pastvin, obklopená vlastními pozemky, leží Ekofarma Adršpach – místo, kde se ekologické zemědělství nehlásá, ale žije. Na více než 500 hektarech půdy tu produkují bio maso – pěstují vlastní krmivo a zároveň myslí na to, co tu zůstane pro další generace. Chovají zde masné plemeno Charolais, mají plemenná stáda o 80 matkách, 30 jalovic na obnovu stáda a část produkce směřuje na výkrm, přičemž maso si zpracovávají sami – ve vlastní bourárně, s důrazem na mokré zrání, které zajišťuje křehkost a chuť.
Na farmě si pěstují vše potřebné pro vlastní zvířata – od obilí až po víceleté směsky. Zároveň ale nezapomínají na přírodu, a tak podél polí vznikají medonosné pásy, které poskytují útočiště opylovačům a drobnému hmyzu. Hnojení řeší organicky, pomocí kejdy, a krajinu vnímají jako živý celek, o který se musí pečovat – včetně vlastní honitby.

A to není vše – maso z farmy si můžete koupit ve vlastní prodejně, přes e-shop a brzy také z chystaného masomatu, aby se k zákazníkům dostalo ještě pohodlněji. Podívejte se, jak vypadá farma, která myslí v souvislostech. Ekofarma Adršpach není jen o bio certifikátu. Je o zodpovědnosti, tradici a hlubokém respektu ke krajině i zvířatům.

Co je BIO?

BIO je certifikovaný systém hospodaření podložený národní i evropskou legislativou s vlastním kontrolním systémem garantovaným ze strany státu. BIO může být pouze ta potravina, která splňuje zákonem dané a státem kontrolované požadavky pro ekologické zemědělství. To je založeno na pestrém osevním postupu a péči o půdu. Pole jsou plná života, nepoužívají se na nich umělá hnojiva, pesticidy, geneticky modifikované organismy ani jiné chemické postřiky. Zvířata nejsou pouze využívána, ale je o ně s láskou pečováno. Produkce biopotravin v ekologickém zemědělství přírodu neničí. Naopak ji zlepšuje a uchovává pro příští generace.

Bioprodukty jsou vždy viditelně označené logy, která smí používat pouze ti producenti, již dodržují přesné legislativní zásady ekologické produkce. Systém prověřování je nastaven tak, že minimálně jednou za rok projde celý řetězec od prvovýroby až po distribuci kompletní speciální kontrolou.

Jaká loga se používají k označení biopotravin?

  • Národní značení

Je-li na vámi vybrané potravině logo biozebry s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“, můžete si být jisti, že poslední úpravu tohoto výrobku – ať už výrobu, zpracování, či balení – provedl subjekt certifikovaný českou kontrolní organizací. Která organizace certifikaci v ČR provedla, zjistíte jednoduše. Stačí se podívat na číselný kód ve tvaru „CZ-BIO-xxx“, jenž najdete u loga biozebry.

Česká republika používá pro produkty ekologického zemědělství označení „BIO zebra“

  • Evropské značení

Pokud výrobek pochází ze zemí Evropské unie, musí být označen biolistem, číselným kódem kontrolní organizace a také informací o původu surovin. Ten se obvykle uvádí ve formátu „EU“, nebo „mimo EU“ společně s názvem země, ve které byly vyprodukovány všechny použité suroviny.

Evropská unie používá pro produkty ekologického zemědělství označení „Bio List“.

Obsah byl vytvořen ve spolupráci se Svazem ekologických zemědělců PRO-BIO a MyJsmeBio.cz.

