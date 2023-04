Kam na dovolenou v Česku? Hrady, zámky a atrakce, které nesmíte vynechat

Dolní Vítkovice

Bývalý průmyslový areál Dolu Hlubina, koksovny a vysoké pece Vítkovických železáren v Ostravě byl přetvořen v unikátní industriální památku. Rozsáhlá přeměna bývalé průmyslové oblasti v turistickou atrakci se opravdu vyplatila, Dolní Vítkovice se dnes řadí mezi nejnavštěvovanější turistické lokality v zemi.

Při prohlídce areálu si můžete vybrat z pěti okruhů, mezi nimiž je např. komentovaná prohlídka vysoké pece, výstup na ikonickou věž Bolt Tower nebo prohlídka někdejšího černouhelného dolu Hlubina. Přístupná je i moderní Multifunkční aula Gong, vzniklá vestavbou do původního plynojemu z roku 1924. V areálu se koná celá řada kulturních akcí včetně proslulého festivalu Colours of Ostrava. Ten letos proběhne od 19. do 22. července.

Kašperk

Hrad Kašperk od Pustého Hrádku

Jeden z nejvýše položených českých hradů se nachází v Šumavském podhůří ve výšce 880 metrů nad mořem. Na hradě si můžete projít návštěvnický okruh s průvodcem, vstup na nádvoří je volný. Otevřeno je letos od dubna, v minulých letech patřil Kašperk k několika málo českým hradům, které bylo možno navštívit také v rámci zimní prohlídky v době kolem Vánoc.

Hrad je dnes ve vlastnictví města Kašperské Hory a nejsnáze se k němu dostanete z parkoviště u zaniklé osady Žlíbek (pěšky 1,5 kilometru bez velkého převýšení). Vzhledem ke krásné krajině, v níž se Kašperk nachází, se nabízí větší pěší okruh z Kašperských Hor se zastávkou právě na Kašperku, k dispozici máte několik značených okruhů v délce od osmi kilometrů.

Techmania Plzeň

Techmania v historických továrních halách plzeňské Škodovky se označuje jako „science centrum“, nemusíte mít ovšem strach, že tam na vás čeká suchá věda, naopak. Tamní expozice navštěvují stovky tisíc zájemců ročně, zábavným a názorným způsobem totiž vysvětlují, jak fungují fyzikální zákony, některé přírodní jevy nebo třeba optické klamy. Všechno si můžete sami vyzkoušet a rozhýbat.

V Techmanii se dá mj. pomocí gyroskopu vyzkoušet stav beztíže, ve 3D planetáriu (jediném v Česku) se podíváte pořádně zblízka na Měsíc nebo zažijete příběh budování Země od samého počátku. Svůj domov našla v Techmanii také Entropa, kontroverzní symbol českého předsednictví EU z roku 2009.