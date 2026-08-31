Dolní Dvořiště v jižních Čechách. Pro cestovatele, kteří tudy mířili do Rakouska a dál k moři, to bývalo tak trochu nutné zlo. Protrápit se od Českých Budějovic po silnici, místo které měla být už dávno dálnice.
Na poslední levné pumpě u hranic naplnit palivovou nádrž až po okraj, sehnat rakouskou dálniční známku a rychle pryč. Dálnice už sem pár dní vede a tento kraj na pomezí dvou zemí a dvou pohoří – Šumavy a Novohradských hor – má co nabídnout.
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Už se jezdí. Jak vypadá nová část dálnice D3 u hranic s Rakouskem
Stoupáme po strmých dřevěných schodech. Až do nejvyššího patra. Horní „apartmán“ tvrze je překvapivě prostorný. Do první místnosti propouští světlo malá okna. Je z nich parádní výhled na rybník. V rohu stojí otevřené ohniště. Když návštěvník zakloní hlavu, uvidí složitou konstrukci krovu pokrytou šindelem.
Ve vedlejší místnosti nechybí ve své době luxusní kachlová kamna, středověký nábytek a na stěně kuše. Ještě před pár lety zde nebylo vůbec nic, jen zanedbaný pozemek, nepořádek, rozpadající se zdivo a torzo kamenné věže. Jsme na tvrzi Tichá, která doslova vstala z mrtvých.
Obnovu Tiché má na svědomí spolek Hrady na Malši, v jehož čele stojí Radek Kocanda. Dnes má hlavní věž tvrze přistavěné hrázděné patro, nový krov i střechu. Zachránci středověké fortifikace si práci neusnadňují, takže při stavbě krovu využívali dobové technologie. O stavbu se postaral tesařský mistr Petr Růžička (1954–2023).
Areál prozkoumali archeologové. Ze zapomnění se vynořily sklepy purkrabství, kde se dnes chladí pivo. A slavný český znalec hradů, hrádků a tvrzí Tomáš Durdík (1951–2012) objevil skvostně zachovalý středověký tesák. Tento chudší příbuzný meče se dochoval v bahně pod věží ve skvělé kondici. Nýty na rukojeti září z vitríny a ostří je téměř bez poškození. Malý zázrak.
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Se spolkem pečuje o hrady na Malši a za památkami jezdí po celé Evropě
Pro návštěvníky s dětmi nechybí tradiční vtípky – třeba kostra v hradním vězení. Ocenili jsme vizualizace, které i menším návštěvníkům přiblíží, jak Tichá vypadala v časech své největší slávy. A také malé návštěvnické centrum s občerstvením.
Po stezce do vnitrozemí
Louzek, Sokolčí, Pořešín a Velešín. Kdysi pyšné hrady, které se tyčily nad řekou Malší od česko-rakouské hranice směrem do vnitrozemí. Důvod? Stará zemská cesta z Čech do Horního Rakouska.
Jestli se něco Přemyslovcům nedá upřít, pak jejich tah na branku. Jak s oblibou říkal Steve Jobs: „Zůstaňte hladoví!“ A první česká královská dynastie hladová zůstávala. Mladičký Přemysl Otakar II. si vzal téměř o třicet let starší Markétu Babenberskou.
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Dodávkou s dětmi: Vydali jsme se jihem Čech po stopách jednookého hejtmana
Byl to čistokrevný sňatek z rozumu. Mladý Přemyslovec jím dosáhl na babenberské dědictví. Budoucí český král začal vládnout rakouským zemím. Není divu, že se staral o logistické spojení s nově nabytým územím a začal budovat zemskou stezku na jih.
Postupně na ní bylo vystavěno celkem sedmnáct českých a rakouských hradů a zámků, které dnes spojuje 215 kilometrů dlouhá trasa. Absolvovat ji můžete pěšky nebo třeba na kole. Mimochodem, manželství Přemysla a Markéty vydrželo devět let, než ho papež anuloval.
Hrady na Malši
Případ Pořešín
Dalším hradem navlečeným jako korálek na Malši je Pořešín. Zřícenina má jednu zvláštnost: z nejbližší stejnojmenné vesnice k ní vede cesta z kopce, což je ve světě českých a moravských hradů vítaná změna. Většinou si člověk propotí tričko cestou na hrad, tady až při návratu z pevnostní stavby.
Fortifikace na skalnatém ostrohu nad řekou neměla studnu. O to, aby posádka nestrádala žízní, se starala cisterna vybavená filtrací z písku a štěrku, do níž se sváděla dešťovka ze střech. Hrad měl hned tři paláce. Technickou zajímavost skrývaly základy branské věže, kde stavitelé nachystali past v podobě vlčí jámy. Přitom využili technologii kolébkových těžkých vrat.
„V otevřené poloze tvořila vrata podlahu a vlčí jámu zakryla. Ve chvíli, kdy byla vrata zavřená, byla vlčí jáma odkrytá. Jaké pak bylo překvapení dobyvatelů, když rozbili vrata a mysleli si, že mají cestu do hradu volnou! Místo toho napadali do hluboké jámy, v níž je nadto mohli obránci polévat vroucí smůlou. Mimochodem, právě ve vlčí jámě jsme nalezli zlatý prsten, který můžete spatřit na vlastní oči v muzeu. Je otázkou, jak se tam dostal,“ uvádí průvodce po Pořešíně.
Druhou zvláštností je konec pevnosti. Nezdevastoval ji požár, nevyvrátily ji nepřátelské voje. Zničit ji nechal její držitel, Oldřich II. z Rožmberka, v roce 1433. Obával se, že by Pořešín mohl padnout do rukou jeho úhlavních nepřátel husitů – a tak ho nařídil strhnout. Dnes tudíž nad řekou Malší ční romantická zřícenina. „Vyrobil“ ji velmož, který měl klíče od hradní brány.
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Dodávkou s dětmi: Z opomíjeného Burkováku k Sudoměři po stopách husitů
I tady je k dispozici návštěvnické centrum s občerstvením a milou obsluhou. Zdejší kávu můžeme doporučit. Uvnitř najdete expozici, která představuje historii hradu, zdejší život ve středověku i různé archeologické nálezy.
Svou lavičku zde má už zmíněný tesařský mistr Petr Růžička, který se podílel na obnově tvrze Tichá, a nechybí ani pamětní deska archeologa Tomáše Durdíka, který na Tiché vykopal středověký tesák. Kruh se tak uzavřel.
Dodávkou s dětmi