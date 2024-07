Vraťte se o miliony let zpět. V novém zábavním parku ožívají dávno vyhynulí dinosauři

Praktické informace o DinoLive Parkování a příjezd U areálu DinoLive se nachází rozlehlé parkoviště, které je zdarma. Jeho součástí jsou i dobíjecí stojany pro elektromobily. K areálu je možné se dostat také pražskou MHD, nedaleko zastavují na zastávce Nad Džbánem tramvaje i autobusy. Vstupné Na pokladně: dospělí 380 korun, děti od 3 do 15 let 270 korun, děti do 3 let zdarma, rodinné vstupné (2+2) 1090 korun. Online vstupenky: dospělí 350 korun, děti od 3 do 15 let 250 korun, děti do 3 let zdarma, rodinné vstupné (2+2) 990 korun. Děti i dospělí s průkazem ZTP/TP mají zvýhodněné vstupné, stejně tak jsou výhodnější hromadné vstupenky například pro školy. Vše o vstupném naleznete zde. Otevírací doba Areál je otevřen každý den od 10 do 20 hodin.

Aktuální informace můžete sledovat na www.dinolive.cz nebo instagramovém účtu dinolive.cz