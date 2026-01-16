Ve spolupráci s portálem Amazing Places jsme připravili přehled sedmi projektů, které u nás svým architektonickým záměrem naprosto vyčnívají. Jejich častým znakem je minimalismus, avšak v luxusním balení, které uspokojí i ty nejnáročnější hosty.
Preferujete vínem vonící jižní Moravu, malebnou jihočeskou krajinu, romantické podhůří Jeseníků či snad roubenku postavenou přímo v srdci úchvatných Beskyd? Pak si z této nabídky nepochybně vyberete svého favorita.
1 Vinařství Gurdau
Na spojení vína a minimalismu láká architektonický skvost na jihu Moravy. Vinařství Gurdau zaujme skvělým designem a luxusním servisem. Pro hosty jsou zde připraveny jen dva prvotřídně vybavené pokoje, takže ti si zaručeně užijí klid a jedinečnou atmosféru tohoto výjimečného místa.
Typickou jihomoravskou atmosféru si příchozí vychutnají při ikonickém pohledu z terasy s výhledem na zdejší vinice. Minimalismus, pokora a respekt – to jsou hodnoty, které provozovatelé vyzdvihují. Návštěvníky budou provázet jak v jejich apartmánu, tak i při ochutnávání výborné místní gastronomie a vína.
Konají se zde i různé degustační eventy plné kvalitních surovin a pečlivě vybraného vína, skvělé možnosti skýtají i výlety po okolí. Vinařství Gurdau nabízí také rezervace pro soukromé akce, včetně oslav či firemních akcí.
2 House Oskar
Místo, kde se krajina protíná s architekturou, historie se snoubí s uměním a klid s vášní. Takový je House Oskar, chrám odpočinku. Vyrostl v nádherné zahradě poblíž Tábora, která původně patřila k sousednímu zámku.
Silné genius loci umocňuje torzo barokní stodoly, staleté stromy a kamenná zeď, která lemuje rozlehlý pozemek ústící do malebné jihočeské krajiny.
Tento dům architekta a spisovatelky byl od počátku koncipován jako prostor pro kontemplaci, inspiraci a rekreaci – a přesně to v sobě nese každá jeho linie a každý paprsek světla, který dopadá na hladké stěny. Lze ho buď široce otevřít do krajiny a spojit tak jeho hosty se světem, nebo uzavřít a podtrhnout tak jeho meditativní charakter.
Vysoké stropy, otevřený obytný prostor a velkoformátová okna vytvářejí pocit nekonečného propojení s okolní přírodou. Až omamně působí obývací hala se sedmimetrovým stropem a trefně zvoleným nábytkem i doplňky. Nekonvenční architektonické řešení dokonce objektu vyneslo absolutní vítězství v soutěži Interiér roku.
3 Hotel PERK
Milovníky kvalitní architektury a světového designu jistě potěší městský Hotel PERK v centru Šumperka. Nově zrekonstruovaný prostor vrací zašlou slávu dříve vyhlášeného funkcionalistickému Grandu, a to včetně jeho slavného obloukového nároží.
Tvary, barvy, struktury, světla a celkový estetický koncept dělá Perk jedinečným místem na mapě českého hoteliérství, který rozhodně stojí za to prožít. Intimně, beze slov a třeba rovnou v luxusním prezidentském apartmá na střeše budovy.
Ve třech patrech najdete dalších čtyřiatřicet pokojů se sedmdesáti lůžky, velkorysé lobby a moderní konferenční prostory včetně terasy s padesáti místy k sezení a vlastní kuchyní. Na své si přijdou i vyznavači relaxu: stačí vyjít na střechu hotelu a na chvíli poplout s rytmem dechu, třeba ve finské sauně nebo na božské masáži.
Všechna zmíněná místa jsou součástí portfolia Amazing Places.
Vouchery mají platnost jeden rok a obdarovaný si sám vybere, čemu dá přednost. K dispozici jsou v luxusní tištěné dárkové formě nebo jako elektronický voucher, který dorazí e-mailem okamžitě – ideální pro ty, kdo řeší Vánoce na poslední chvíli. Zaplatit lze i prostřednictvím vybraných benefitních programů. Více najdete zde.
4 Mezi Lukami
Tato roubenka pochází z devatenáctého století a oslavuje řemeslo a péči o věci tak, aby s námi zůstaly pokud možno napořád. O restaurování objektu Mezi Lukami se postarali stávající majitelé, manželé Hradilovi a řemeslníci na úpravách pracovali celkem tři roky.
Jde o skvělou volbu pro ty, kteří touží po klidu a izolaci od okolního světa – roubenku totiž budou mít hosté sami pro sebe. Uchvátí je velkolepost prostoru, v kuchyni budou mít připraveny kvalitní suroviny, dřevo do kamen i prvotřídní kávu, k relaxu je určená světnice v přízemí mezi. Zaujme i jídelní stůl v proskleném meziprostoru s designovým unikátem v podobě světla MOON.
Dvě ložnice pojmou celkem čtyři hosty. K příjemného spánku dopomůže bílé ručně opracované dřevo i podlaha ze stovky let starých dílenských stolů i komfortní postel s lněnými lůžkovinami.
5 Long Story Short Hostel
Ačkoliv slovo Hostel v názvu tohoto objektu může evokovat místo pro rychlé přespání bez přidané hodnoty, v tomto případě trochu mate. Majitelka totiž klade důraz především na design a kvalitu všech materiálů.
Objekt Long Story Short Hostel na Hané nabízí spoustu příležitostí ke scházení a seznamování. U dlouhému stolu během snídaně můžete poznat například zahraniční turisty, kteří sem vedle návštěvníků z celé republiky také přijíždějí. U večerního grilování na terase si lze najít novou partu přátel. Místní kavárna nabízí nejen kvalitní kávu, ale i domácí zákusky.
Pokoje jsou pojaty v minimalistickém stylu, který však nepostrádá vřelost ani útulnost. Tento zážitek rozhodně z paměti jen tak nezmizí.
6 Štajnhaus
Město Mikulov nabízí nejen překrásné scenérie okolí, ale i ráj architektů, designérů a celkově všech milovníků minimalismu. Architekt Jan Hora společně s majitelem domu Štajnhaus vytvořili ubytování daleko vzdálené všemu, na co jsme v našich končinách zvyklí.
V bývalé židovské čtvrti vznikl pitoreskní penzion, kde žádná ze zdí není rovná a ani jeden roh pravoúhlý. Vchod do historického domu z šestnáctého století vypadá tak nenápadně, že si nebudete jisti, kudy vstoupit. Až překročíte práh haly, nezapomeňte se podívat na strop. Do pokoje vás nasměrují nerovné schody a kouzelná chodbička, která vás naladí na to, co čeká za dveřmi jednotlivých pokojů.
Ty jsou nazvané podle barev, které jim dominují – žlutá, modrá, šedá, zelená a bílá. Výraznou barevnost ale nečekejte, prostor je vytvořený tak, abyste si užili jemné linie a až umělecky čistý prostor.
7 Chalet BERG
V horských výšinách Pece pod Sněžkou vyrostl architektonický skvost, který kombinuje minimalistické linie s divokou krkonošskou přírodou. Chalet BERG nabízí privátní hotelový zážitek přímo na sjezdovce Javor. Skrze velkoformátová okna se otevírají dechberoucí výhledy na Sněžku i Obří důl, jež se stávají živou součástí interiéru.
Srdcem domu je první patro, kde se snoubí útulnost s moderním luxusem. Obývací části dominuje krb a plně vybavená designová kuchyně. Interiér je navržen tak, aby působil vzdušně, čistě a přitom hřejivě, což z něj činí ideální útočiště pro milovníky vytříbeného vkusu a horské atmosféry.
Objekt pojme až dvanáct hostů ve čtyřech ložnicích. Skutečným klenotem je však privátní wellness zóna s finskou a infrasaunou. Po dni na svahu pak nejvíce oceníte prostornou terasu s vyhřívaným cedrovým sudem, odkud můžete se sklenkou v ruce pozorovat magický západ slunce nad hřebeny hor.