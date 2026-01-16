Sedm důkazů, že Česko umí světový design. A můžete v něm i přespat

Máte rádi architektonické perly, které na první pohled oslní elegantním a jedinečným řešením? Takové, jejichž krása se přirozeně snoubí s působivými panoramaty okolní krajiny? Těchto sedm staveb potěší především ty, kteří milují luxus, vkus a místa s neopakovatelným geniem loci.
Vinařství Gurdau

Vinařství Gurdau | foto: Amazing Places

Chalet BERG v Peci pod Sněžkou
Chalet BERG v Peci pod Sněžkou
Chalet BERG v Peci pod Sněžkou
Chalet BERG v Peci pod Sněžkou
27 fotografií

Ve spolupráci s portálem Amazing Places jsme připravili přehled sedmi projektů, které u nás svým architektonickým záměrem naprosto vyčnívají. Jejich častým znakem je minimalismus, avšak v luxusním balení, které uspokojí i ty nejnáročnější hosty.

Preferujete vínem vonící jižní Moravu, malebnou jihočeskou krajinu, romantické podhůří Jeseníků či snad roubenku postavenou přímo v srdci úchvatných Beskyd? Pak si z této nabídky nepochybně vyberete svého favorita.

1 Vinařství Gurdau

Na spojení vína a minimalismu láká architektonický skvost na jihu Moravy. Vinařství Gurdau zaujme skvělým designem a luxusním servisem. Pro hosty jsou zde připraveny jen dva prvotřídně vybavené pokoje, takže ti si zaručeně užijí klid a jedinečnou atmosféru tohoto výjimečného místa.

Luxus za 80 tisíc. Vyhrajte snový pobyt v krkonošském chaletu až pro 12 osob

Typickou jihomoravskou atmosféru si příchozí vychutnají při ikonickém pohledu z terasy s výhledem na zdejší vinice. Minimalismus, pokora a respekt – to jsou hodnoty, které provozovatelé vyzdvihují. Návštěvníky budou provázet jak v jejich apartmánu, tak i při ochutnávání výborné místní gastronomie a vína.

Konají se zde i různé degustační eventy plné kvalitních surovin a pečlivě vybraného vína, skvělé možnosti skýtají i výlety po okolí. Vinařství Gurdau nabízí také rezervace pro soukromé akce, včetně oslav či firemních akcí.

Vinařství Gurdau

2 House Oskar

Místo, kde se krajina protíná s architekturou, historie se snoubí s uměním a klid s vášní. Takový je House Oskar, chrám odpočinku. Vyrostl v nádherné zahradě poblíž Tábora, která původně patřila k sousednímu zámku.

Co je Amazing Places?

Parta nadšenců, která mapuje skryté poklady nejen v Česku a dávají o nich vědět světu. Pečlivě tvoří jedinečnou kolekci výjimečného ubytování a ukazují, že krásné zážitky se často nachází tam, kde bychom je nečekali. Všechna místa osobně vyzkoušeli a taková, kam by nejeli podruhé, u nich nenajdete.

Bába na Bali

Silné genius loci umocňuje torzo barokní stodoly, staleté stromy a kamenná zeď, která lemuje rozlehlý pozemek ústící do malebné jihočeské krajiny.

Tento dům architekta a spisovatelky byl od počátku koncipován jako prostor pro kontemplaci, inspiraci a rekreaci – a přesně to v sobě nese každá jeho linie a každý paprsek světla, který dopadá na hladké stěny. Lze ho buď široce otevřít do krajiny a spojit tak jeho hosty se světem, nebo uzavřít a podtrhnout tak jeho meditativní charakter.

Vysoké stropy, otevřený obytný prostor a velkoformátová okna vytvářejí pocit nekonečného propojení s okolní přírodou. Až omamně působí obývací hala se sedmimetrovým stropem a trefně zvoleným nábytkem i doplňky. Nekonvenční architektonické řešení dokonce objektu vyneslo absolutní vítězství v soutěži Interiér roku.

House Oskar

3 Hotel PERK

Milovníky kvalitní architektury a světového designu jistě potěší městský Hotel PERK v centru Šumperka. Nově zrekonstruovaný prostor vrací zašlou slávu dříve vyhlášeného funkcionalistickému Grandu, a to včetně jeho slavného obloukového nároží.

Tvary, barvy, struktury, světla a celkový estetický koncept dělá Perk jedinečným místem na mapě českého hoteliérství, který rozhodně stojí za to prožít. Intimně, beze slov a třeba rovnou v luxusním prezidentském apartmá na střeše budovy.

Hotel PERK v centru Šumperka

Ve třech patrech najdete dalších čtyřiatřicet pokojů se sedmdesáti lůžky, velkorysé lobby a moderní konferenční prostory včetně terasy s padesáti místy k sezení a vlastní kuchyní. Na své si přijdou i vyznavači relaxu: stačí vyjít na střechu hotelu a na chvíli poplout s rytmem dechu, třeba ve finské sauně nebo na božské masáži.

Tip na dárek

Dárkové vouchery Amazing Places

Všechna zmíněná místa jsou součástí portfolia Amazing Places. Pokud chcete svým blízkým darovat kousek této pohody, nemusíte složitě plánovat termíny. Radost snadno uděláte dárkovým voucherem, který platí na více než 580 místech v Česku i zahraničí.

Vouchery mají platnost jeden rok a obdarovaný si sám vybere, čemu dá přednost. K dispozici jsou v luxusní tištěné dárkové formě nebo jako elektronický voucher, který dorazí e-mailem okamžitě – ideální pro ty, kdo řeší Vánoce na poslední chvíli. Zaplatit lze i prostřednictvím vybraných benefitních programů. Více najdete zde.

4 Mezi Lukami

Tato roubenka pochází z devatenáctého století a oslavuje řemeslo a péči o věci tak, aby s námi zůstaly pokud možno napořád. O restaurování objektu Mezi Lukami se postarali stávající majitelé, manželé Hradilovi a řemeslníci na úpravách pracovali celkem tři roky.

Jde o skvělou volbu pro ty, kteří touží po klidu a izolaci od okolního světa – roubenku totiž budou mít hosté sami pro sebe. Uchvátí je velkolepost prostoru, v kuchyni budou mít připraveny kvalitní suroviny, dřevo do kamen i prvotřídní kávu, k relaxu je určená světnice v přízemí mezi. Zaujme i jídelní stůl v proskleném meziprostoru s designovým unikátem v podobě světla MOON.

Dvě ložnice pojmou celkem čtyři hosty. K příjemného spánku dopomůže bílé ručně opracované dřevo i podlaha ze stovky let starých dílenských stolů i komfortní postel s lněnými lůžkovinami.

Štajnhaus v Mikulově
Štajnhaus v Mikulově

5 Long Story Short Hostel

Ačkoliv slovo Hostel v názvu tohoto objektu může evokovat místo pro rychlé přespání bez přidané hodnoty, v tomto případě trochu mate. Majitelka totiž klade důraz především na design a kvalitu všech materiálů.

Objekt Long Story Short Hostel na Hané nabízí spoustu příležitostí ke scházení a seznamování. U dlouhému stolu během snídaně můžete poznat například zahraniční turisty, kteří sem vedle návštěvníků z celé republiky také přijíždějí. U večerního grilování na terase si lze najít novou partu přátel. Místní kavárna nabízí nejen kvalitní kávu, ale i domácí zákusky.

Pokoje jsou pojaty v minimalistickém stylu, který však nepostrádá vřelost ani útulnost. Tento zážitek rozhodně z paměti jen tak nezmizí.

Long Story Short

6 Štajnhaus

Město Mikulov nabízí nejen překrásné scenérie okolí, ale i ráj architektů, designérů a celkově všech milovníků minimalismu. Architekt Jan Hora společně s majitelem domu Štajnhaus vytvořili ubytování daleko vzdálené všemu, na co jsme v našich končinách zvyklí.

V bývalé židovské čtvrti vznikl pitoreskní penzion, kde žádná ze zdí není rovná a ani jeden roh pravoúhlý. Vchod do historického domu z šestnáctého století vypadá tak nenápadně, že si nebudete jisti, kudy vstoupit. Až překročíte práh haly, nezapomeňte se podívat na strop. Do pokoje vás nasměrují nerovné schody a kouzelná chodbička, která vás naladí na to, co čeká za dveřmi jednotlivých pokojů.

Ty jsou nazvané podle barev, které jim dominují – žlutá, modrá, šedá, zelená a bílá. Výraznou barevnost ale nečekejte, prostor je vytvořený tak, abyste si užili jemné linie a až umělecky čistý prostor.

Mezi Lukami
Mezi Lukami

7 Chalet BERG

V horských výšinách Pece pod Sněžkou vyrostl architektonický skvost, který kombinuje minimalistické linie s divokou krkonošskou přírodou. Chalet BERG nabízí privátní hotelový zážitek přímo na sjezdovce Javor. Skrze velkoformátová okna se otevírají dechberoucí výhledy na Sněžku i Obří důl, jež se stávají živou součástí interiéru.

Srdcem domu je první patro, kde se snoubí útulnost s moderním luxusem. Obývací části dominuje krb a plně vybavená designová kuchyně. Interiér je navržen tak, aby působil vzdušně, čistě a přitom hřejivě, což z něj činí ideální útočiště pro milovníky vytříbeného vkusu a horské atmosféry.

Chaletu BERG v Peci pod Sněžkou
Chalet BERG v Peci pod Sněžkou

Objekt pojme až dvanáct hostů ve čtyřech ložnicích. Skutečným klenotem je však privátní wellness zóna s finskou a infrasaunou. Po dni na svahu pak nejvíce oceníte prostornou terasu s vyhřívaným cedrovým sudem, odkud můžete se sklenkou v ruce pozorovat magický západ slunce nad hřebeny hor.

