VIDEO: Nenechte se odradit paneláky. Děčín má své krásy

Přístavní město Děčín má malé trojúhelníkové centrum, na kterém má turistům co nabídnout, aniž by se příliš nachodili. Můžete si zde projít Masarykovo náměstí, pokochat se na vyhlídce Nebíčko, odkud máte krásný výhled na okolí. Projít si lze zámeckou růžovou zahradou, nebo se nechat zlákat na prohlídku děčínského zámku. Zkusit můžete také Pastýřskou stěnu Via Ferrata.

Zpěvák Sebastian si město vyzkoušel i jinak a prošel si tamní zoo, kde mají nové oslíky a psouny, ale největší raritou je tu medvěd grizzly. V zoo si také vyzkoušel zaběhnout svůj osobní rychlostní rekord a na raftu si pak parta sjela řeku Labe.

Nejen do Děčína, ale i do jiných zajímavých měst s dalšími zajímavými osobnostmi vyráží moderátor televize Óčko Mates. Cestuje vlakem a v každém díle vám spolu s nějakou známou tváří ukážou zajímavosti Česka a přinesou tipy, jak si je užít. Pořad Užít Česko se vysílá na Óčku každou středu v 17:30, čtvrtek ve 14:00 a v sobotu v 17:00.