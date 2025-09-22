Naše metropole je podle Brownových slov pro jeho hrdinu, profesora Langdona, doslova ideální.
„V Praze jsou klikaté dlážděné uličky, kostely, krypty a stovky věží. A navíc, co je pro Langdona víc než dveře ze sedmi zámky?“ vyjádřil se světoznámý spisovatel, který naráží na dveře, které v katedrále svatého Víta střeží korunovační klenoty. Podle Browna je doslova fascinující, že dveře mají sedm zámků, k nimž drží klíče pouze sedm lidí – prezident republiky, pražský arcibiskup a pět dalších výrazných osobností.
Autor světového bestselleru Šifra mistra Leonarda se poprvé vydal do Prahy s batohem už v 80. letech. Město pak navštívil ještě mnohokrát v rámci studia ke své nejnovější knize. Podle Browna můžou čtenáři jeho sedmistránkový román číst zároveň jako průvodce po Praze.
Dan Brown je důkazem toho, že deset metrů vysoká tmavě šedá zeď uchvacuje fantazii nejen turistů, ale i umělců. Spisovatel se vyjádřil, že „zeď vypadá opravdu strašidelně“.