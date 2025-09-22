Tajemství všech tajemství. Pět pražských míst, která inspirovala knihu Dana Browna

Premium

Fotogalerie 38

Klementinum je po Pražském hradě druhým největším stavebním komplexem v Praze. V jedné z nejkrásnějších knihoven na světě je 27 tisíc starých tisků, mezi nimi i Keplerovy spisy s jeho vlastnoručním věnováním. Jezuité Klementinum založili v roce 1556 a pojmenovali ho podle bývalého dominikánského kláštera u sv. Klimenta z roku 1227, kde se usadili. Od roku 1775 tu začali pravidelně měřit meteorologická data, díky tomu má Praha nejdelší souvislou řadu meteorologických pozorování v Evropě. | foto: Prague City Tourism

Klára Lyons
Praha se zase jednou hřeje na výslunní světového zájmu. Může za to kniha od světoznámého spisovatele Dana Brown Tajemství všech tajemství, jejíž děj se odehrává v Praze. V příběhu se objevuje hned několik konkrétních míst. Je možné, že o některých z nich jste nikdy předtím neslyšeli.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Naše metropole je podle Brownových slov pro jeho hrdinu, profesora Langdona, doslova ideální.

„V Praze jsou klikaté dlážděné uličky, kostely, krypty a stovky věží. A navíc, co je pro Langdona víc než dveře ze sedmi zámky?“ vyjádřil se světoznámý spisovatel, který naráží na dveře, které v katedrále svatého Víta střeží korunovační klenoty. Podle Browna je doslova fascinující, že dveře mají sedm zámků, k nimž drží klíče pouze sedm lidí – prezident republiky, pražský arcibiskup a pět dalších výrazných osobností.

Autor světového bestselleru Šifra mistra Leonarda se poprvé vydal do Prahy s batohem už v 80. letech. Město pak navštívil ještě mnohokrát v rámci studia ke své nejnovější knize. Podle Browna můžou čtenáři jeho sedmistránkový román číst zároveň jako průvodce po Praze.

Dan Brown je důkazem toho, že deset metrů vysoká tmavě šedá zeď uchvacuje fantazii nejen turistů, ale i umělců. Spisovatel se vyjádřil, že „zeď vypadá opravdu strašidelně“.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Témata: Kultura, Dan Brown, kniha

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Stezka hipíků vedla z prohnilého Západu k hašišové nirváně Káthmándú

Hledali osvícení, spiritualitu, dobrodružství. A taky velmi laciné, legálně dostupné drogy. Jenže cestu k duchovnu a zážitkům za hranicemi všednosti si museli tito novodobí poutníci nejprv...

Letiště světa, která proslula chaosem, krádežemi zavazadel i komfortem

Letiště nejsou jen místa, kde začíná a končí dovolená. Jsou to obří dopravní uzly, kde se lámou světové rekordy, tvoří zážitky a občas i noční můry všech cestovatelů. Které letiště odbaví nejvíc...

KVÍZ: Ztraceni v překladu. Znáte nepřeložitelná slova s podivuhodným významem?

Cizí jazyky nám usnadňují poznávání odlišných kultur. A občas připomenou, že existují slova, která češtině chybí. Jsou nepřeložitelná. Kolik takových je? Dost na pořádný kvíz. Některá slova v sobě...

Destinace zasvěcené temné turistice z celého světa lákají tragédiemi

Touha poznat odvrácenou tvář historie, anebo jen morbidní záliba, nutkavá touha navštěvovat místa tragédií? Ať tak, nebo tak, thanatourism, temná turistika, je odpradávna nedílnou součástí cestovního...

Obří nacistický komplex na výrobu výbušnin a munice neměl v Evropě obdobu

Nacisté vybudovali během druhé světové války v okupovaném Polsku několik tajných projektů. Patřila k nim i továrna DAG Fabrik Bromberg na výrobu výbušnin nedaleko Bydhoště. Rozlehlý areál se zachoval...

Tajemství všech tajemství. Pět pražských míst, která inspirovala knihu Dana Browna

Premium

Praha se zase jednou hřeje na výslunní světového zájmu. Může za to kniha od světoznámého spisovatele Dana Brown Tajemství všech tajemství, jejíž děj se odehrává v Praze. V příběhu se objevuje hned...

22. září 2025

Stezka hipíků vedla z prohnilého Západu k hašišové nirváně Káthmándú

Hledali osvícení, spiritualitu, dobrodružství. A taky velmi laciné, legálně dostupné drogy. Jenže cestu k duchovnu a zážitkům za hranicemi všednosti si museli tito novodobí poutníci nejprv...

21. září 2025

V dešti přes Himálaj. Viděla jsem vymítání ďábla a přežila svou smrt, líčí cestovatelka

Premium

Zvládla nejtěžší horský přechod světa. Pěšky 1 700 kilometrů přes nepálský Himálaj, ve výškách přes pět tisíc metrů, bez signálu, neustále v dešti, s minimem jídla. Cestovatelka Pavlína Adam (40) a...

20. září 2025

KVÍZ: Ztraceni v překladu. Znáte nepřeložitelná slova s podivuhodným významem?

Cizí jazyky nám usnadňují poznávání odlišných kultur. A občas připomenou, že existují slova, která češtině chybí. Jsou nepřeložitelná. Kolik takových je? Dost na pořádný kvíz. Některá slova v sobě...

vydáno 20. září 2025

Doma u Doktora z hor. Proč je Wilder Kaiser nejfilmovanější masiv v Evropě

Premium

Je jedenáct hodin dopoledne, jsem v Tyrolsku na dálnici A12 a zbývá mi posledních několik kilometrů na sjezd na Wilder Kaiser. Nebo na Skiwelt. Jak kdo chce. Je to taková slovní hra, jako by to byla...

19. září 2025

Dvacet míst, která frčí mezi cestovateli. Na Evropu klidně zapomeňte

Cestovatelský server TripAdvisor pravidelně aktualizuje žebříček destinací, které mezi turisty v posledních dvanácti měsících nabírají na popularitě. Do aktuální první dvacítky se tentokrát...

19. září 2025

Podzimní dovolená láká stále víc Čechů. Kréta a Tenerife jsou sázka na jistotu

Pokud nestihnete letní dovolenou u moře, nevadí. Moře je tu miliony let, tak snad počká ještě do podzimu. Ale kde je na konci září, v říjnu a listopadu ještě dost teplo na koupání?

18. září 2025

Obří nacistický komplex na výrobu výbušnin a munice neměl v Evropě obdobu

Nacisté vybudovali během druhé světové války v okupovaném Polsku několik tajných projektů. Patřila k nim i továrna DAG Fabrik Bromberg na výrobu výbušnin nedaleko Bydhoště. Rozlehlý areál se zachoval...

18. září 2025

Když se Evropa začala lámat na dvě části. Vševěd ví, kde jsou nejmladší sopky

Premium

Ne, nebojte se, Říp ani Milešovka nevybuchnou a nehrozí to ani u sousedů. Ale je to sotva pár tisíc let, kdy erupce probíhaly i v regionu střední Evropy. Kde to bylo a jaké stopy můžeme vidět ještě...

17. září 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  17.9 10:25

Destinace zasvěcené temné turistice z celého světa lákají tragédiemi

Touha poznat odvrácenou tvář historie, anebo jen morbidní záliba, nutkavá touha navštěvovat místa tragédií? Ať tak, nebo tak, thanatourism, temná turistika, je odpradávna nedílnou součástí cestovního...

17. září 2025

Skrytá místa Evropy čekají na objevení. Vyhněte se davům turistů

Masový turismus trápí řadu evropských měst a v létě proti němu lidé vyšli do ulic. Pokud se chcete vyhnout davům a objevovat místa s autentickou atmosférou, máme pro vás pět tipů na klidnější kouty...

16. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.