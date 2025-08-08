Rtuť, pesticidy a splašky. Neuvěříte, jak se za komunistů znečišťovaly řeky

Jiří Kratochvíl
Bílá pěna, sem tam hnědý olejový koláč. V minulém století jsme z českých řek udělali chemické stoky, v nichž šlo o zdraví. Poslední roky škody napravujeme a k vodě se vrací život, píše magazín Víkend DNES.
Dobový text z roku 1965: Typickou ukázkou znečištění našich říčních toků je...

Dobový text z roku 1965: Typickou ukázkou znečištění našich říčních toků je řeka Ostravice. Pramení v beskydských horách a na svém horním toku je úplně čistá. V dalším, poměrně krátkém toku, je však průmyslovými odpady z Vratimovských papíren, ostravských železáren, koksoven a uhelných prádel tak znečištěn, že patří mezi nejšpinavější vody v ČSSR. | foto: CTK / Svorcik VenekČTK

Dobový text z roku 1965: Typickou ukázkou znečištění našich říčních toků je...
Dobový text z roku 1965: Typickou ukázkou znečištění našich říčních toků je...
ilustrační snímek
Cheonggyecheon (Jižní Korea). Původně byla soulská řeka schovaná pod dálnicí,...
34 fotografií

Marek Kouba denně jezdí kolem Vltavy a koupání v řece má rád, od května do konce léta je v ní pravidelně. Vitální padesátník je doslova odkojený Vltavou. Mládí trávil v Českém Krumlově, posledních dvacet let žije o kus dál po proudu v Českých Budějovicích.

Za ta léta si všiml, že kvalita vody v nejdelší české řece se výrazně zlepšila. V Českém Krumlově se do 90. let koupat vůbec nedalo – nefungovala čistírna odpadních vod a do Vltavy tekl všemožný odpad z papíren. „Vltava byla cítit a na hladině pluly hnědé skvrny,“ vzpomíná pan Marek. S kamarády se chodili koupat do rybníku.

Léto bez chlóru. Třicet přírodních biotopů, kde vás čeká opravdu super léto

V Českých Budějovicích si nyní užívá řeku naplno. „Tekoucí voda je osvěžující a čistá. Koupání v ní mám vždy spojené se sportem. Po tenise, projížďce na kole nebo florbalu nejdu pod sprchu, ale do řeky,“ vypráví sportovec.

Kromě oblíbených míst má i své finty. „Poznám to tady, pokud z Lipna upouštějí víc vody. Na některých místech je to pak spíš výkonnostní plavání, kdy člověk plave skoro na místě. V takovém případě jdu dál po proudu, kde je řeka širší a klidnější,“ prozrazuje.

V minulém století jsme z českých řek udělali chemické stoky, v nichž šlo o zdraví. Poslední roky škody napravujeme.

Nejvyšší teplotu má prý voda v létě kolem osmé hodiny večer, kdy je po celém dnu ve Vltavě vyhřátá na více než 20 °C. „Voda je na první pohled čistější než dřív. Navíc v posledních letech ve městě vznikly nové vstupy do vody, mola a občerstvení. Hezčí prostředí láká nové plavce, ruch kolem řeky se zvyšuje,“ všímá si, ale větší společnost mu rozhodně nevadí.

Unikátní pražská plovárna

Podle vyprávění pana Marka a dalších by Vltavu nejen na jejím horním toku mohla čekat renesance. V minulosti řeku lemovala řada venkovních plováren. Vůbec první nechal v Praze v roce 1809 postavit pruský generál Ernst von Pfuel. Na Františku zřídil vojenskou plaveckou školu a říční plovárnu, svého druhu první na světě. O několik let a povodní později ji mohli začít navštěvovat i civilisté.

Plavání v řece se Pražanům zalíbilo. V 19. století vzniklo v hlavním městě u Vltavy několik plováren. Už tehdy však chyběla lepší kanalizace a čistírny odpadních vod. Výhodu proto měly plovárny více proti proudu řeky, kde byla voda přece jen čistější. Velkým hitem se později staly Vyšehradské říční lázně. V parných dnech praskaly ve švech pod náporem Pražanů. Podle dobových pramenů se mola dokonce až potápěla.

Historie koupání v Praze. Dámy za závěsem, neplavce pověsili na bidlo

Po druhé světové válce plavci Vltavu v Praze opouštěli. Vybudovaná Vltavská kaskáda vodu ochladila a do módy se dostávaly umělé plavecké bazény.

Hlavním důvodem však postupně bylo znečištění řeky těžkým průmyslem a intenzivním zemědělstvím. Po dlouhé desítky let bylo koupání v dolních tocích řek a městských aglomeracích takřka nemyslitelné.

Rtuť, pesticidy a splašky

Do svých řek jsme vypouštěli jedy – na severu Čech chemičky odváděly do vody rtuť, olovo, kadmium a další chemikálie, papírny a textilky na Vltavě i Labi znečišťovaly vodu chlórem a barvivy, na Ostravsku tekly do řek ropné látky, fenoly a jiné toxické sloučeniny. Z měst mířila do řek bez jakéhokoliv čištění většina splašků, z polí stékaly umělá hnojiva a pesticidy plné dusičnanů a fosforečnanů, kvalitě vody třeba v Lužnici pod Rožmberkem škodil intenzivní chov ryb. A tu a tam přišla ekologická havárie, které se nám bohužel nevyhýbají ani v těchto letech.

Dobový text z roku 1965: Typickou ukázkou znečištění našich říčních toků je řeka Ostravice. Pramení v beskydských horách a na svém horním toku je úplně čistá. V dalším, poměrně krátkém toku, je však průmyslovými odpady z Vratimovských papíren, ostravských železáren, koksoven a uhelných prádel tak znečištěn, že patří mezi nejšpinavější vody v ČSSR.

Z pulzujících vodních tepen, kde se scházeli lidé k práci, odpočinku a zábavě a v minulosti byly hlavním zdrojem obživy, jsme udělali odpadní stoky, ve kterých plavalo vše kromě lidí. Pryč byla romantika, inspirace pro umělce, postupně mizel celý ekosystém. Až po roce 1989 se vše začalo otáčet k lepšímu. Postupně jsme omezovali těžkou výrobu devastující životní prostředí, zemědělství více přiblížili přírodě, ve velkém budovali čistírny odpadních vod. A řeky se z chemického šoku pomalu vzpamatovávaly.

Pokles o 90 procent

V řeči méně záživných čísel nastal dramatický posun. Zpráva o životním prostředí České republiky z loňského roku například tvrdí: Mezi roky 1990 a 2023 došlo k poklesu vypouštěného znečištění v ukazatelích BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku) o 96,8 %, nerozpuštěné látky o 95,5 % a CHSKCr (chemická spotřeba kyslíku) o 91,4 %. Zjednodušeně: znečištění kleslo skokově.

„Porovnání historických a současných dat jakosti povrchových vod ve vodních tocích jednoznačně ukazuje, že došlo k podstatnému zlepšení především díky omezování vstupu organického znečištění v ukazatelích CHSKCr, BSK5, amoniakálního dusíku a celkového fosforu. Zlepšení jakosti vody sice není pouhým okem viditelné, ale je patrné při výrobě pitné vody nebo v letních měsících, kdy je možné pro koupání využívat více dnů v roce,“ uvádí Michaela Šeborová, vedoucí útvaru generálního ředitele Povodí Vltavy, které se stará o více než 5 500 kilometrů hlavních vodních toků.

Podle Evropské agentury pro životní prostředí jsou české řeky druhé nejčistší.

Jako příklady většího poklesu znečištění uvádí Vltavu pod Českým Krumlovem a také Českými Budějovicemi nebo malebnou Berounku pod Plzní. „Výborné výsledky zlepšení jakosti vody státní podnik zaznamenal také v povodí nádrže Švihov na Želivce, která slouží jako zdroj pitné vody pro Prahu a Středočeský kraj,“ dodává Michaela Šeborová.

Od roku 2000 se v českých řekách podařilo zredukovat i amoniakální dusík (pokles průměrné koncentrace o 72,5 %) a celkový fosfor (pokles o 44,8 %).

Může za to právě budování nových čistíren odpadních vod, jejich důkladnější práce, menší využívání vody k těžkému průmyslu, ale také například omezení množství fosfátů v pracích prostředcích.

Naše řeky chloubou kontinentu

Obrody českých řek si všímají i v zahraničí. Loni jsme dokonce dostali ocenění od Organizace spojených národů. Na globální konferenci o udržitelném rozvoji v New Yorku byla Česká republika vyhodnocena jako jedna ze tří zemí (s Jordánskem a Kambodžou), které OSN ocenila za významný pokrok v přístupu k hospodaření s vodou. Dostalo se nám této pocty jako první evropské zemi.

ilustrační snímek

Naše řeky se staly chloubou celého kontinentu. Podle Evropské agentury pro životní prostředí jsou české řeky druhé nejčistší a nejbezpečnější pro koupání ve všech členských státech, v porovnání výskytu zákeřných bakterií nás překonalo pouze sousední Rakousko.

Koupání v řece si letos v létě určitě vyzkoušejte. Na výběr máte navíc z nepřeberného množství. V Česku je přes 100 tisíc kilometrů vodních toků včetně malých potůčků. Mezi nejčistější řeky patří Vltava, Ohře, Morava, Jizera nebo třeba Bělá.

Výrazně se zlepšila také Berounka, u které v Řevnicích ve středních Čechách poslední roky tráví čím dál více času Irena Svitáková. „Naše město před lety pro lidi upravilo relaxační louku na levém břehu Berounky, je tu i molo. My jsme s rodinou otevřeli půjčovnu paddleboardů a malé občerstvení,“ říká Irena Svitáková.

Plovoucí bary a „nepřevratitelný“ raft. Na Vltavě kvete zvláštní vodácký byznys

O letních prázdninách je řeka obsypaná lidmi, ale nápor začíná už od června, jakmile se oteplí. Přes zimu se na stejném místě začali pravidelně scházet otužilci. Jen o kus dál si pár starousedlíků vybudovalo saunu s přímým vstupem do Berounky. Do řeky se tady chodí po celý rok a všichni začali chválit kvalitu vody. „V Řevnicích je Berounka nádherně čistá. Loni mě až překvapilo, jak byla voda krásná,“ hodnotí Irena Svitáková.

Kromě půjčovny si k Berounce lidé jezdí i zacvičit či jen tak odpočinout na relaxační louku. „Lidé čím dál více vyhledávají pobyt v přirozené přírodě,“ zamýšlí se Irena Svitáková, proč je Berounka opět oblíbeným místem a do Řevnic v létě neváhají jezdit lidé nejen z Prahy.

Řeka Berounka pod kostelem sv. Petra a Pavla

Podobně jako Svitákové se daří i dalším menším podnikatelům v okolí řek. Na druhou stranu zvýšený turistický ruch může přinést zase novou zátěž pro přírodu. Hodně o tom ví na horním toku Vltavy, kde řeku v létě obsadí tisíce a tisíce vodáků. Na březích se válejí odpadky, až musí jednou za čas vyrazit parta dobrovolníků, aby koryto od svinčíku uklidila.

Podle Povodí Vltavy nemusí být pro řeku turisté problém. „Pokud se návštěvníci chovají ohleduplně, nemá jejich přítomnost negativní vliv na jakost povrchových vod. Ovšem je třeba se zajímat, jakým způsobem jsou odpadní vody likvidovány v kempech nebo rekreačních zařízeních, zda a jak jsou čištěny a do jakých míst vypouštěny,“ komentuje Šeborová.

Skrytý nepřítel

Voda v řekách je na pohled čistá, objektivně ubylo celkového fosforu i amoniakálního dusíku, těžký průmysl nevypouští jedovaté látky, ale s vývojem civilizace tam číhají nová nebezpečí. Léčiva, pesticidy od drobných zemědělců, antikoroziva, věčné chemikálie a mikroplasty.

„Koncentrace reziduí farmak v odpadních vodách jsou vysoké zejména u zdravotnických zařízení,“ potvrzuje Michaela Šeborová a vyjmenovává řadu odborných látek, ale také třeba umělá sladidla.

Pracovník čističky odpadních vod na Bulovce musí odpad a shrabky vybírat ručně vidlemi.

Najdeme je úplně všude. Pesticidní látky objevili odborníci ve čtyřech z pěti vzorků a téměř na každém sledovaném vodním profilu. Nejčastěji našli zbytky herbicidů používaných pro ošetření řepky, kukuřice a řepy. „Stále bolestnými příklady cizorodých látek ve vodách jsou prostředky na ochranu rostlin, které jsou v současné době dostupné i malým zahrádkářům,“ upozorňuje Šeborová.

Víkend

Ještě horší je bilance u léčiv. Léky na dnu, zvýšený krevní tlak, na bolest, ale také kontrastní látky používané k diagnostickým účelům, zbytky různých mastí a gelů. Čistírny odpadních vod si s tím příliš neumí poradit, nejsou většinou nastavené na tyto „moderní odpady“. Podle Povodí Vltavy je potřeba zachytávat látky už ve zdravotnických zařízeních, aby se do povrchových vod nedostávaly, případně zlepšit sběr nevyužitých léčiv od běžných pacientů.

„Velmi obtížné je také odstranit na čistírnách odpadních vod perfluorované a polyfluorované alkylové látky (PFAS), takzvané věčné chemikálie. Na druhou stranu každý může ovlivnit jakost svých odpadních vod, proto přemýšlejme, jaké prostředky používáme doma, na zahradách i v zaměstnání,“ uzavírá Šeborová.

Obnovené řeky ve světě

CHEONGGYECHEON (Jižní Korea)
Původně byla soulská řeka schovaná pod dálnicí, až v roce 1999 ji opět „vykopali“, vytvořili kolem park a od té doby ji Korejci milují. V létě příjemně ochlazuje okolí a přispívá k čerstvějšímu vzduchu.

RÝN (Švýcarsko)
V roce 1986 uniklo v Basileji do Rýna dvacet tun toxických chemikálií. A Švýcaři řekli: Už nikdy! Začali se lépe o řeku starat, investovali v přepočtu stovky miliard korun a nyní se chlubí tím, že v Rýnu žije 63 druhů ryb.

TEMŽE (Londýn)
V 50. letech byla Temže v anglické metropoli mrtvou řekou. Rozbombardované město nemělo funkční kanalizaci a vše teklo do řeky. Londýňané se však nevzdali, postupně řeku čistí a občas do ní z moře zabloudí i velryba.

Vstoupit do diskuse (115 příspěvků)

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Upřímně, také to děláte? Blogerka si vzala z hotelové snídaně jídlo s sebou

Krást se nevyplácí. Je ale vynášení jídla z hotelových bufetů skutečně krádeží? Známá blogerka nedávno zveřejnila svůj trik s vynášením jídla od snídaně a rozbouřila tím vášnivou diskuzi. Proč nás...

Vězení za focení, milionová pokuta za balconing. Tresty pro turisty přitvrzují

Premium

Nefoťte, nechoďte bez trička, nekuřte, neplivejte, neseďte s jídlem na chodníku. A neskákejte z balkonu do bazénu! Výrazně narostl seznam toho, co turisté v různých zemích nesmějí dělat. Tvrdé pokuty...

ZANIKLÉ TRATĚ: Jízda do vsetínské zbrojovky stávala jen 20 haléřů

Se 94. dílem seriálu Zaniklé tratě se vydáme na Valašsko. Podíváme se na další závodní dráhu, která se využívala nejen pro nákladní dopravu, ale také pro přepravu tisíců zaměstnanců. Zamíříme do...

Plešatý Ježíš a pravé srdce Balkánu. Srbský Pirot si snadno zamilujete

Pirot je ikonou jihu Srbska. O snadnou dostupnost se postarala jeho poloha na hlavním tahu. Pokud vás toulavá krev žene dál, tak nejatraktivnější zajímavosti města obejdete za den. Ale to je dost...

Tři tisíce kilometrů v Alpách pěšky. I kdybych měla zemřít, tak půjdu, říká

Tři tisíce kilometrů přes hory, sama, se stanem na zádech. Čtyřiatřicetiletá Nikola Valentová se rozhodla projít Evropu od severu Francie až k Atlantiku – nejen kvůli sobě, ale i na podporu žen s...

Dovolená pro seniory v Chorvatsku. Tady najdete klid i azurové moře

Chorvatsko s azurově modrým mořem a malebnou krajinou je snem mnoha cestovatelů. Pro seniory, kteří touží po klidné relaxaci, bezpečném prostředí a dostupných službách, nabízí tato země řadu...

8. srpna 2025

Rtuť, pesticidy a splašky. Neuvěříte, jak se za komunistů znečišťovaly řeky

Bílá pěna, sem tam hnědý olejový koláč. V minulém století jsme z českých řek udělali chemické stoky, v nichž šlo o zdraví. Poslední roky škody napravujeme a k vodě se vrací život, píše magazín Víkend...

8. srpna 2025

Barbarský jih má svůj ďábelský sever. Portugalsko nabízí ráj i skryté peklo

Premium

Lidská paměť je jako bludiště. Hodně věcí se v ní ztratí. I když sever Portugalska místy připomíná konec světa, bylo by škoda do něj nevykřičet, jaké tu mají poklady. Třeba že město Guimarães je...

7. srpna 2025

Tři tisíce kilometrů v Alpách pěšky. I kdybych měla zemřít, tak půjdu, říká

Tři tisíce kilometrů přes hory, sama, se stanem na zádech. Čtyřiatřicetiletá Nikola Valentová se rozhodla projít Evropu od severu Francie až k Atlantiku – nejen kvůli sobě, ale i na podporu žen s...

7. srpna 2025

Nebezpečí nečíhá jen v Himálaji. Jak vybrat horského vůdce a bezpečně se vrátit domů

Premium

Jak vyrazit v létě bezpečně do hor? Výšlapy po pěšinách zvládnete sami, kdo chce lézt a dobývat vrcholy jako Mt. Blanc, potřebuje spolehlivého horského vůdce. Byli jsme s nimi ve skalách nad...

6. srpna 2025

Autem do Itálie na vlastní pěst. Tipy, jak projet bez stresu a zdržení

Cesta autem do Itálie je skvělý způsob, jak si užít flexibilitu při objevování krás této temperamentní země. Abyste si užili sluncem zalité pláže, historická města a tu nejlepší pizzu, je třeba celou...

6. srpna 2025  13:41

Neskutečná letní pohoda. Na plachetnici zkoumáme ostrovy Jónského moře

Premium

Po dvaceti letech se vracím na Korfu. Kdysi jsem tento ostrov projezdil na kole, nyní odtud plánujeme vyplout na plachetnici a objevovat ostrovy Jónského moře. Před námi je týden, který střídavě...

6. srpna 2025

Polské hrady, zámky a pevnost, které musíte navštívit. K Česku mají blízko

Jen kousek od českých hranic ve Slezsku se rozkládá řada zajímavých polských hradů, které jsou pro české turisty skoro neznámé. Zkuste vyrazit v létě na sever nebo se cestou k moři zastavit na...

5. srpna 2025

Moravské Lurdy v srdci Moravy. Maria ve skále skrývá staré tajemství

Uprostřed malebného údolí Odry, v okrese Nový Jičín, v těsné blízkosti Klokočůvek, leží poutní místo, které po staletí láká zástupy věřících i zvědavých turistů – Panna Maria ve skále (Mariastein)....

4. srpna 2025

Národní parky Francie mají pláže, zapomenuté ostrovy i ledovcová údolí

Ten nejsilnější důvod, proč francouzské národní parky tolik přitahují dobrodruhy z celého světa, spočívá v tom, že tři z nich neleží v Evropě, ale v exotických zámořských departmentech. Těm...

4. srpna 2025

Zahrady a zámky chřadnou. Pohádkovému království na Loiře hrozí kolaps

S mimořádnými záplavami, opakujícími se suchy a trpícími zahradami nejsou zámky na Loiře, stejně jako velká část francouzských památek, ušetřeny mnoha dopadů klimatických změn. Podle odborníků hrozí...

3. srpna 2025  16:42

Z údolí na vrcholy a zpět, cyklotrasy v okolí Špindlu jsou nezapomenutelné

Neopakovatelná krajina nejstaršího českého národního parku snoubí náročná pohoří i pohodová údolí. To své si tu na kole najde každý. Nabízíme pět tipů na různorodé trasy výletů na kole napříč...

3. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.