Zatímco v létě bývá pražská zoologická zahrada plná návštěvníků, v chladnějších měsících nabízí podstatně klidnější atmosféru. A rozhodně neplatí, že s příchodem zimy všechna zajímavá zvířata zmizí do vytápěných pavilonů. Některá si nízké teploty naopak užívají.
I zimní návštěva tak má co nabídnout. Před cestou se ale vyplatí zjistit, jakou mají jednotlivé vchody otevírací dobu, které expozice mohou být nepřístupné a kdy je největší šance spatřit oblíbená mláďata.
Zoo Praha v zimě zavírá už v 16 hodin. Některé vchody ještě dřív
Se změnou času v neděli 25. října 2026 přešla Zoo Praha na kratší otevírací dobu. Areál se nyní uzavírá v 16 hodin, tedy o hodinu dříve než po většinu října. Od listopadu do konce února je tedy zahrada otevřená každý den od 9 do 16 hodin.
Pozor ale na rozdíl mezi otevírací dobou samotné zahrady a jednotlivých vchodů. Ve všední dny se jižní vchod a vchod Sklenářka uzavírají už ve 14 hodin. Severní vchod zůstává zavřený po celý den. Pokud tedy přijedete později odpoledne, zbývá vám pouze hlavní vchod, který je otevřen do 15.30.
O víkendech a státních svátcích je situace jednodušší. Všechny čtyři vchody jsou přístupné do 15.30.
|Vchod
|Všední dny
|Víkendy a svátky
|Hlavní vchod
|9.00–15.30
|9.00–15.30
|Jižní vchod
|9.00–14.00
|9.00–15.30
|Severní vchod
|Zavřeno
|9.00–15.30
|Vchod Sklenářka
|9.00–14.00
|9.00–15.30
Výjimkou je Štědrý den. Dne 24. prosince se zoo včetně pavilonů uzavírá už ve 14 hodin, návštěvníci však mohou v areálu zůstat až do 16 hodin. Podle aktuálního ceníku mají děti do 15 let v tento den vstup za jednu korunu.
Která zvířata v Zoo Praha milují zimu? Medvědi, tygři i papoušci
Představa, že zvířata v zimě především odpočívají v teple, podle tiskového mluvčího Zoo Praha Filipa Maška rozhodně neplatí pro všechny obyvatele zahrady.
Medvědi lední si například zimu vyloženě užívají. Chladné počasí svědčí také horským kopytníkům, jako jsou kozorožci kavkazští nebo takini indičtí. Překvapit však mohou i papoušci. Nízké teploty totiž dobře snášejí například nestoři kea nebo papoušci patagonští, které by si s mrazivým počasím spojil jen málokdo.
A když napadne sníh, může být v zoo o zajímavou podívanou postaráno. Podle Maška si s ním rádi hrají tygři ussurijští a vyřádit se v něm dokážou dokonce i sloni indičtí.
Gepardí paterčata: Největší šance je před polednem
Jedním z aktuálních lákadel Zoo Praha je pět mláďat geparda štíhlého, která se narodila 18. června 2026. Čtyři samci a jedna samice už na podzim pravidelně prozkoumávali venkovní výběh vedle Pavilonu šelem a plazů.
Podle říjnové zprávy zoo mají mláďata přístup do výběhu od 10 do 15 hodin, přičemž nejlepší šanci na jejich pozorování mají návštěvníci před polednem. Jak ale upozornil mluvčí Filip Mašek, s příchodem mrazů se mohou časy změnit. „Tento režim nadále platí, s příchodem mrazů bude nejspíš mírně omezen, ale to vše závisí na předpovědi počasí,“ vysvětlil.
I tropická zvířata zvládnou českou zimu. Ne všechna ale mohou do výběhů
O tom, zda zvířata zůstanou uvnitř, nerozhoduje pouze údaj na teploměru. Důležité je také počasí a případná zdravotní rizika. „Řada jedinců zde chovaných je již na středoevropskou zimu přivyklá,“ uvedl Mašek.
Například sloni indičtí chodí pravidelně ven i během zimních měsíců. Samotný mráz pro ně nemusí představovat problém, horší je kombinace nízkých teplot a deště, při které by jim hrozilo prochladnutí.
Zimní spánek v Zoo Praha?
I když některá zvířata tráví zimu mimo venkovní výběhy, neznamená to, že ji prospí. „Zimní spánek jako takový, tedy režim známý od savců, se podle mě netýká nikoho v naší zoologické zahradě,“ uvedl Mašek.
Jinak je tomu u některých plazů, kteří procházejí obdobím zimního útlumu označovaným jako brumace. Podle mluvčího se týká například plazů z expozic Kattakum a Gobi nebo českých druhů hadů chovaných v teráriu.
U jiných druhů musejí chovatelé hlídat především přechody mezi venkovním prostředím a vytápěnými pavilony. Podle mluvčího se to týká například orangutanů nebo goril, u kterých je třeba omezovat riziko respiračních onemocnění.
Pražská zoo má navíc výhodu v poloze v Trojské kotlině, která poskytuje poměrně příznivé mikroklima. Díky tomu zde mohou návštěvníci i během zimy pozorovat některé tropické druhy ptáků, které v jiných zoologických zahradách už bývají přesunuté do zázemí.
Ne všechna zvířata však mohou v zimě zůstat ve venkovních výbězích. V chovatelském zázemí jsou podle Maška například antilopy vrané, vodušky červené, buvolci běločelí, přímorožci beisa nebo pštrosi dvouprstí z velkého afrického výběhu.
Za tropickým teplem i mláďaty. Co ukrývají pavilony Zoo Praha
Zimní návštěva nemusí znamenat dlouhé hodiny strávené v mrazu. Zoo Praha nabízí celkem patnáct pavilonů, takže si návštěvníci mohou naplánovat trasu tak, aby venkovní výběhy střídali s příjemným teplem vnitřních expozic.
- Za zastávku stojí například Indonéská džungle. Kromě luskounů krátkoocasých nebo varanů komodských zde mohou návštěvníci pozorovat také makaky vepří, jejichž skupina se letos rozrostla o několik mláďat.
- Dalším lákadlem je Rezervace Dja, kde žije rodinná skupina goril nížinných se dvěma mláďaty. Součástí pavilonu je také prostorné hlediště, kde si mohou návštěvníci odpočinout, pozorovat gorily a případně dobít mobilní telefon.
- V Africkém domě zase mohou z pohodlí laviček sledovat žirafy a zebry. Podle Maška je navíc v zimě mohou pozorovat z mnohem menší vzdálenosti než v létě, kdy se zvířata pohybují v rozlehlém venkovním výběhu.
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Zoo Praha v zimě nezlevňuje. Na vstupném ale můžete ušetřit až 150 korun
Kdo očekává, že za zimní návštěvu zaplatí méně než v létě, bude zklamaný. Zoo Praha nemá zvláštní zimní tarif, a tak běžné vstupné zůstává stejné po celý rok. Ušetřit se ale dá nákupem přes internet. Dospělí zaplatí za e-vstupenku o 30 korun méně, děti a studenti o 50 korun a rodiny dokonce o 150 korun.
|Kategorie
|Pokladna
|Online
|Úspora
|Dospělí
|330 Kč
|300 Kč
|30 Kč
|Děti od 3 do 15 let a studenti
|250 Kč
|200 Kč
|50 Kč
|Důchodci, ZTP, ZTP/P
|150 Kč
|150 Kč
|0 Kč
|Důchodci od 70 let
|1 Kč
|–
|–
|Rodina (2 dospělí a až 4 děti)
|1 000 Kč
|850 Kč
|150 Kč
|Děti do 3 let
|Zdarma
|Zdarma
|0 Kč
Pravidelným návštěvníkům se může vyplatit roční vstupenka. Pro dospělého stojí 1 800 korun a umožňuje dvanáct vstupů během 365 dnů, nejvýše jeden denně. Při srovnání s e-vstupenkou se její cena vyrovná šesti návštěvám. Od sedmé už návštěvník šetří.
Další možnosti, jak získat slevu:
- Lítačka: sleva 5 % na denní vstupné při předložení ročního kuponu na pokladně.
- VLAK+ Zoo Praha: sleva 20 % na vstupné pro dospělé a děti s příslušnou jízdenkou Českých drah.
- Štědrý den: děti do 15 let mají podle aktuálního ceníku vstup za jednu korunu.
Slevy spojené s Lítačkou a jízdenkou VLAK+ se uplatňují na pokladně. Zoo Praha naopak nepřijímá platby kartou MultiSport ani poukazy Flexi Pass či Sodexo.
V pátek bez lachtanů, u Afriky probíhají opravy. Na co si dát v Zoo Praha pozor
Před zimní návštěvou se vyplatí zkontrolovat také aktuální uzavírky. Některé expozice totiž mohou být nepřístupné kvůli rekonstrukci, pravidelné údržbě nebo nepříznivému počasí.
S jakými omezeními je nyní potřeba počítat?
- Afrika zblízka: Přibližně do konce listopadu 2026 jsou kvůli rekonstrukci cest uzavřené venkovní expozice. Do pavilonu se lze dostat pouze ze směru od severního vchodu, a to v rámci areálu zoo.
- Lachtani: Každý pátek je jejich expozice uzavřená kvůli čištění bazénu. Pokud na pátek připadne státní svátek, čištění probíhá už ve čtvrtek.
- Cesta kolem vinice: Trasa propojující dolní a horní část zoo je přístupná pouze za příznivého počasí.
- Dětská tramvajka: Aktuálně je dočasně mimo provoz.
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Podle tiskového mluvčího Filipa Maška zoo kromě oprav u expozice Afrika zblízka zatím neplánuje žádnou další rozsáhlou rekonstrukci, která by uzavřela větší část areálu. Průchodná zůstává také oblast staveniště nové expozice Arktida, a to díky vybudované Jelení lávce.
Jak se do Zoo Praha dostat? Z Nádraží Holešovice jezdí autobusy číslo 112 a 234. Ke vchodu Sklenářka lze dojet také linkami 235 a 236 od Bohnic či Podhoří. Před cestou se vyplatí ověřit nejen jízdní řád, ale i aktuální otevírací dobu jednotlivých vchodů.
V zimě bez letních davů. Kdy si Zoo Praha užijete v největším klidu?
Jednou z největších výhod zimní návštěvy je výrazně menší počet lidí. Zatímco v červenci přichází podle tiskového mluvčího Filipa Maška do Zoo Praha přibližně pět až deset tisíc návštěvníků denně, v zimních všedních dnech jde obvykle jen o tisíc až tři tisíce.
Kdo se tedy chce vyhnout davům a užít si klidnější prohlídku, měl by zvolit některý ze všedních dnů. Pokud jde ale o konkrétní hodinu návštěvy, mluvčí žádnou neupřednostňuje. „Asi bych nedoporučil konkrétní denní dobu, avšak zkrátka návštěvu Zoo Praha v zimě obecně,“ říká Mašek.
Ani během chladnějších měsíců přitom nechybí doprovodný program. Zoo pořádá víkendová komentovaná krmení a setkání se zvířaty, v adventním období pak také tematické akce. Jejich aktuální termíny najdou návštěvníci vždy v kalendáři Zoo Praha. Zima tak rozhodně nemusí být důvodem, proč návštěvu zoologické zahrady odkládat až na jaro. Naopak může být příležitostí poznat ji z jiné stránky, v klidnější atmosféře a bez obvyklých letních davů.
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