Statisíce návštěvníků za rok. CHKO Brdy pomohla turistům i podnikatelům

Přínosem pro okolí CHKO Brdy je hlavně Dům přírody Brd na zámečku Tři Trubky u Strašic, který vybudovaly Vojenské lesy a statky před více než rokem a rozšířily ho letos v září. Nabízí dvacet pět lůžek. „Výrazně podpořil turistický ruch v Brdech a hlavně provozovatele restaurací, stánků a penzionů,“ tvrdí Jiří Hahner, starosta Strašic na okraji CHKO, které se za poslední léta rozrostly o pětinu na tři tisíce obyvatel.

Přibývá návštěvníků, kteří se v obci zastaví, nakupují a pobydou. „Úplně nejvíc mě těší, že se zdvojnásobila návštěvnost našeho Muzea Středních Brd, kde se zastavuje šest tisíc lidí ročně, i muzea dopravy, které provozuje soukromá společnost,“ uvedl Hahner. Podle Lenky Čarnogurské, vedoucí Domu přírody Brd, který provozují Strašice, tam přišlo za první rok 17 tisíc lidí.

Lůžka pro přespání v domě přírody uvnitř rezervace jsou podle CHKO i obcí výjimkou. „Všechno ostatní ubytování směřujeme do nástupních míst, což je dobře, protože to přináší peníze místním podnikatelům a lidem, kteří jsou ovlivněni negativními věcmi spojenými s návštěvností, jako jsou hluk, více aut i odpadků,“ uvedl ředitel Správy CHKO Brdy Bohumil Fišer.

Nejvíce využívané jako nástupní obce do nejatraktivnějších míst Brd jsou Strašice, odkud jsou přístupné Padrťské rybníky, a středočeské obce Obecnice nebo Zaječov, odkud jsou snadno dostupné Jordán a Tok. V okolí těchto cílů zřídila CHKO naučné stezky, příští rok plánuje další v jižních Brdech u Třemšína.

Podle Hahnera i starosty nedalekého Mirošova Vlastimila Sýkory přijedou do Brd ročně statisíce návštěvníků. Ve Strašicích mají k dispozici stovku lůžek v hotelu, penzionu a turistické ubytovně v muzeu. V Mirošově je jeden hotel a dokončuje se rekonstrukce zámecké restaurace. „Pokud by u nás bylo více lůžek, měli bychom turistů daleko více. Mirošov má velkou výhodu v tom, že se k nám dá z celé republiky dojet vlakem,“ uvedl Sýkora.

Záchytná parkoviště, která jsou v obcích na okraji CHKO, jsou podle starostů nedostačující a měly by vzniknout další. „Hlavně ale na nich chybí širší zázemí pro turisty. Dnes jsou to pouze odstavné plochy, Strašice tam mají alespoň stánek s toaletou, což je nezbytné minimum,“ uvedl Fišer. Ve Strašicích je směrem k domu přírody 25 parkovacích míst, což je podle Hahnera málo. „Auta nám zaplavují místní komunikace, takže se to snažíme rozšířit,“ uvedl.