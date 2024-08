Ostrůvky svobody a soukromí. Jak se Češi naučili milovat chaty a chalupy

Vzpomínáte na seriál Chalupáři? Podobně jako pražský důchodce Evžen Huml (v podání Jiřího Sováka) trávila za bývalého režimu prázdniny řada Čechů. Zavřené hranice si kompenzovali idylkou na vesnici či v přírodě. Fenomén tu nabobtnal do ohromných rozměrů a co do počtu rekreačních objektů nám můžou konkurovat tak akorát Švédové. Ne nadarmo se tedy říká, že jsme národem chatařů a chalupářů.

Dědictví po odsunutých Němcích

Onen zmíněný únik z každodenní reality není ničím novým. Sídla mimo civilizaci si nechávali budovat už starověcí a středověcí panovníci. Příklad hovořící za vše – hrad Karlštejn byl postaven jako „trezor“ pro korunovační klenoty, zároveň tam však Karel IV. jezdil odpočívat. Šlechtici často pobývali na svých loveckých zámečcích. Dvacáté století je ovšem dobou, kdy si podobný oddych mohly poprvé dopřát i široké masy.

Chataření má kořeny už v éře první republiky. První skromné příbytky v přírodě si začali stavět trampové, kterým se tehdy říkalo „divocí skauti“. Přes den chodili na výlety nebo hráli hry, večer zpívali u ohně a usínali v primitivních, nahrubo sbitých chatkách. Nepohodlí přebila láska k přírodě a dobrodružným románům zasazeným na Divoký západ. Na chvíli se cítili jako ve westernu, čemuž často napomáhala i okolní scenérie.

Nejstarší chatky a boudy vznikaly na soukromých pozemcích farmářů či mlynářů. Těch, které neměly praktické využití – byly příliš nedostupné či nevhodné pro kultivaci. Raní chataři se revanšovali občasnou výpomocí na statku či ve mlýně.

Amerika kousek od Prahy Ne náhodou byly jednou z nejoblíbenějších lokací prvorepublikových chatařů Svatojánské proudy poblíž Štěchovic. Meandrující Vltava zde vytvořila krajinu jako vystřiženou z amerického Západu, plnou skal a kamenitých zátočin. Právě tady vznikla v roce 1918 i první trampská osada Ztracená naděje. Svatojánské proudy byly v 50. letech zaplaveny přehradami Vltavské kaskády, Ztracenka však stále existuje. Našli bychom ji o něco výš než její předchůdkyni.

Chalupaření je o něco mladší záležitostí, rozmohlo se až za socialismu. Po odsunutých Němcích zbyla po druhé světové válce v pohraničí spousta prázdných budov a řada z nich našla nové využití jako české chalupy. Za druhou vlnou, která nastala v 60. letech, stála urbanizace. Lidé se stěhovali do měst a domy na vesnicích, které zdědili po rodičích a prarodičích, využívali k rekreaci. Chalupa je tedy na rozdíl od chaty objekt, který byl původně určený ke stálému bydlení.

Chata jako zkouška tolerance

Velký boom chataření i chalupaření nastal v 60. letech minulého století v souvislosti s rozvojem automobilismu. Dostat se na odlehlá místa bylo nyní nepoměrně jednodušší a rychlejší. Ba co víc, Češi měli náhle mnohem více času. V září 1968 byl totiž zaveden pětidenní pracovní týden. V pátky se končívalo ve dvě či ve tři, celá rodina se pak naskládala do auta a vyrazila k Sázavě, Berounce, do Beskyd, Českého ráje, Jizerek či Krkonoš v případě chatařů, chalupáři jezdívali na vesnice. Největší koncentrace chalup byla v jižních a středních Čechách. Věta „O víkendu jedeme na chatu,“ zaznívala pravidelně v leckteré české domácnosti.

O druhé bydlení byl tak velký zájem, že se v 80. letech muselo přikročit k regulacím. Větší parcely se rozkouskovaly na řadu malých pozemků, na kterých vznikly chatky o nižších desítkách metrů čtverečních. Dobový text: Ve Východočeských dřevařských závodech v Trutnově vyrábějí rekreační chaty různých typů. Např. rekreační chaty typu SB 62 a SP 2 jsou panelové soustavy, snadno smontovatelné a slouží i k celoročnímu obývání. Jsou vhodné pro 4–6 osob.

Především za normalizace měli lidé poměrně dost peněz a omezené možnosti, kam je vložit. Symbolem statusu se tak stala vedle auta právě chata či chalupa. Ti, kteří ji měli blízko, na ni zaskočili třeba i jen na pár hodin po práci. Řada „lufťáků“ ji měla jako svůj projekt a mohla se díky ní realizovat. Stavení důmyslně vylepšovali, sázeli zeleninu, pěstovali kytky… Doprovodným programem bylo sbírání hub nebo večerní opékání párků.

Volný čas spolu netrávily jen úzké rodiny, ale také široké příbuzenstvo, přátelé a známí. „Moje sestřenice měla chatu v Beskydech, v Mostech u Jablunkova,“ vykládá sedmdesátiletá Soňa Mazurková. „A ta sloužila jako záminka k velkým rodinným sešlostem. Jezdili jsme na ni každé léto dobrých dvacet let. Najednou nás tam bylo třeba i dvacet. Chata to byla dost velká, ale i tak jsme spali v každém volném koutě. Ale nikomu to nevadilo. Byli jsme rádi, že se vidíme.“ Tradice ustala, když ji sestřenice paní Soni v 90. letech prodala. Od té doby se už rodina nikdy v takovém počtu nesešla.

Chaty a chalupy se tak staly důležitým prvkem v budování a upevňování vztahů, ale i v toleranci. Jedno stavení využívalo a udržovalo i několik generací najednou. A všichni se museli nějakým způsobem domluvit. „Přišlo mi, že jsem k té chalupě snad přikovaný,“ vzpomíná pětapadesátiletý Roman Vacek, který léta trávil s rodinou v Krkonoších. „Jezdili jsme tam každý víkend a práce byla nekonečná. Natíral se plot, štípalo se dřevo, ryla se zahrada, spravovala střecha… Prostě pořád něco. Chtěl jsem si dělat svůj program, ale naši trvali na svém.“ Pan Roman chalupu ocenil, až když dospěl a měl vlastní děti, které se tu mohly vyřádit.

Podobný přístup měl kdekterý z dnešních čtyřicátníků a padesátníků. Jako mladí záviděli těm, kteří chalupu neměli a zůstávali ve městech. Pobyt měl totiž často k relaxu daleko. Práce byla spousta a měnila se v závislosti na sezoně. Na jaře se hrabalo zetlelé listí a obdělávala se zahrada, v létě se sklízelo a sekalo, na podzim se česalo ovoce a zavařovalo.

Hlavní hvězdy seriálu Jiří Sovák a Josef Kemr. Neboli Evžen Huml a Bohouš Císař. Seriál, který by mohl být skutečností O fenoménu chataření a chalupaření v lecčems vypovídá obliba seriálu Chalupáři. Premiéru prvního dílu sledovalo v roce 1975 neuvěřitelných 93 % diváctva ve věku od 15 do 70 let. Oblíbený je i dnes a o prázdninách se tradičně reprízuje. Je vtipný, s dobrým hereckým obsazením, diváci v něm však především mohli vidět sami sebe. Navíc ukazuje oba fenomény vedle sebe. Zatímco postavy Jiřího Sováka a Josefa Kemra byli chalupáři, jejich kamarádka v podání Jiřiny Bohdalové byla chatařka.

Chaty a chalupy rozhodně nebyly záležitostí elit. Fenomén se vinul celým socioekonomickým spektrem a týkal se jak dělníků, tak i inženýrů a doktorů. Jistou roli ale hrály konexe. Ať už se jednalo o koupi objektů v atraktivních lokalitách či šmelení stavebního materiálu. K dostání však byly i chaty sériově vyráběné, které se daly snadno smontovat. V několika provedeních je nabízely Východočeské dřevařské závody v Trutnově.

O druhé bydlení byl tak obrovský zájem, že se v 80. letech muselo přikročit k regulacím. Obce omezovaly výstavbu nových objektů, větší parcely rozkouskovaly na řadu malých pozemků. Na nich vznikly osady plné chatek o nižších desítkách metrů čtverečních. Tím, jak se pozemky rozprodávaly a oplocovaly, se chataření rozdělilo na dvě větve – na rekreační v chatových osadách a tradiční přírodní, které nadále preferovali trampové.

Koupelna? Kdysi luxus, dnes standard

Po sametové revoluci padly všechny bariéry a lákavá cizina otevřela Čechům svou náruč. Mnozí jejímu vábení podlehli a zlaté časy chalupaření a chataření skončily. Jenže jen na krátký čas. Postupně se lidé do svých druhých domovů zase vrátili. Zatímco v roce 1991 bylo v Česku 128 tisíc domů určených k rekreaci, v roce 2012 jejich počet stoupl na 166 tisíc, nepočítaje zahradní chatky.

Velkou roli přitom hrály krize. Za té ekonomické v letech 2009 a 2010 neměla řada rodin prostředky na zahraniční dovolené a vyrazila na prázdniny na chatu či chalupu. Podobně tomu bylo i v roce 2015 a 2016, kdy se lidé kvůli migrační krizi báli cest do zahraničí. Boom nastal v době covidové pandemie, kterou mnozí přečkali právě na rekreačních objektech. Poptávka po nemovitostech mimo městský ruch tehdy výrazně stoupla a s ní i jejich cena. Zdá se však, že situace se za ony čtyři roky uklidnila.

Chalupu či chatu má dnes jedna pětina obyvatel Česka. A ti, kteří své vlastní nemají, si je alespoň pronajímají. Krátkodobý pronájem rekreačních objektů se stal výnosným byznysem. O někdejší spartánské podmínky – suché WC a mytí u pumpy — však zájem není. Doba fandí chatám vybaveným, s dětskými hřišti a bazény. Koupelna, která byla za socialismu považována za vrchol luxusu, je nyní v podstatě samozřejmostí.