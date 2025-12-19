Ve spolupráci s portálem Amazing Places přinášíme tipy na chalupy a roubenky, kde se můžete schovat před světem, upéct si buchty v kachlových kamnech a večer pozorovat hvězdy. Od Broumovska přes Vysočinu až po jižní Moravu – tady najdete ten pravý klid.
1 Domeček v Chaloupkách – venkovská idyla u Prahy
Jen půlhodinu cesty od hlavního města leží místo, které dokonale klame tělem. Domeček v Chaloupkách navenek působí jako tradiční venkovské stavení, uvnitř však nabízí moderní zázemí.
Srdcem domu je obývací pokoj s krbovými kamny, odkud se večer line uklidňující zvuk praskajícího dřeva. Chalupa disponuje třemi ložnicemi pro osm hostů, přičemž další dva se pohodlně vyspí v obýváku. Po ránu nebo po návratu z výletu přijde vhod finská sauna, která dokonale uvolní napětí v těle i mysli.
Týden v pohádce u Prahy. Vyhrajte pobyt v kouzelném Domečku v hodnotě 51 tisíc
Velkou výhodou je propojení s farmou, kterou majitelé s láskou provozují jen kousek od ubytování. Hosté si mohou dojít k samoobslužnému automatu pro čerstvé mléčné výrobky, sýry či domácí zeleninu a připravit si snídani z těch nejpoctivějších surovin.
Děti se zabaví v koutku na zahradě, zatímco dospělí si vychutnají kávu na soukromé terase. Celý objekt navíc může sloužit i jako fotoateliér, takže si odsud můžete odvézt nejen zážitky, ale i profesionální rodinné portréty.
2 Chalupa U Ceďora – domov v Broumovském výběžku
Poloroubená chalupa U Ceďora ve Velkých Petrovicích je splněným snem o rodinné dovolené. Majitelka Vladimíra Macková si s interiérem vyhrála do posledního detailu a vytvořila prostor, který dýchá domáckou atmosférou.
Dominantou světnice v přízemí jsou velká zelená kachlová kamna. Právě za nimi se skrývá oblíbené „zašívací“ zákoutí, kde se v zimě krásně čte kniha s hrnkem čaje a v létě popíjí víno. V patře hosté najdou tři útulné ložnice, které poskytnou soukromí až osmi lidem.
Chalupa je ideálním výchozím bodem pro objevování krás Broumovska. Jen kousek to máte do Adršpašských skal, na Broumovské stěny nebo na zámek v Náchodě.
Po návratu z túry oceníte velkou zahradu s grilem a ohništěm, kde se dají opékat buřty, zatímco děti se vyřádí na hřišti s trampolínou. Osobní přístup majitelů, kteří vás při příjezdu přivítají a poradí s tipy na výlety, je zde samozřejmostí.
3 Penzion Roubenka – ladovská zima naživo
V této roubence si budete připadat, jako byste vstoupili přímo do obrázku Josefa Lady. V přízemí vévodí prostoru nádherná kachlová kamna v tradiční bílo-modré kombinaci, na kterých se dá ležet a lenošit.
Interiér je vybaven starožitným nábytkem, ale nechybí ani moderní vymoženosti jako myčka, citlivě zakomponovaná tak, aby nerušila dojem starých časů. Hned při příjezdu vás navíc přivítá vůně sladkého pečiva, které pro hosty připravuje sama paní majitelka.
Roubenka je rájem především pro rodiny s dětmi. Malí návštěvníci budou nadšení z herny a venkovního domku na stromě, který je splněným dětským snem.
Dospělí zase ocení wellness zázemí – součástí zahrady je sauna a smaragdové koupací jezírko, do kterého se můžete po saunování zchladit. Pro aktivní odpočinek je k dispozici golfové hřiště vzdálené jen sto metrů přes lesík, nebo možnost vyjížděk na koních v okolí.
Tip na dárek: Cestování pod stromečkem
Všechna zmíněná místa jsou součástí portfolia Amazing Places. Pokud chcete svým blízkým darovat kousek této pohody, nemusíte složitě plánovat termíny. Radost snadno uděláte dárkovým voucherem, který platí na více než 580 místech v Česku i zahraničí.
Vouchery mají platnost jeden rok a obdarovaný si sám vybere, dá přednost peci v Beskydech, nebo vínu na Moravě. K dispozici jsou v luxusní tištěné dárkové formě nebo jako elektronický voucher, který dorazí e-mailem okamžitě – ideální pro ty, kdo řeší Vánoce na poslední chvíli. Zaplatit lze i prostřednictvím vybraných benefitních programů. Více najdete zde.
4 Roubenka Štěpánka – moderní tradice ve Svratce
Ve Svratce stojí roubenka Štěpánka, která byla postavena jedním z nejstarších řemeslných způsobů, přesto nabízí moderní komfort 21. století. Centrem dění je velký společenský prostor s bílou pecí, o místo na ní se často strhává „boj“ mezi dětmi i dospělými.
Chalupa nabízí skvělé zázemí až pro devět osob a disponuje dvěma koupelnami – ta v přízemí láká designovou vanou k dlouhým koupelím. Objekt se pronajímá vždy jako celek, což zaručuje absolutní soukromí.
Zahrada roubenky je stvořena pro sladké nicnedělání. V letních měsících si užijete koupání v jezírku nebo vaření ve venkovní kuchyni, kde můžete grilovat speciality a popíjet víno z připravené vinotéky od vinařství Baláž. Pokud vás omrzí lenošení, okolní Žďárské vrchy vybízejí k výletům. Určitě nevynechejte výšlap na Devět skal – výhled z vrcholu je nezapomenutelný.
5 Růžová chalupa u Šimánků – dobrodružství v Podkrkonoší
Manželé Šimánkovi, kteří procestovali svět od Aljašky po Pacifik, zakotvili ve Rtyni v Podkrkonoší a otevřeli svou chalupu hostům. Růžová chalupa nabízí rodinné prostředí bez recepce a striktních pravidel – budete se tu cítit jako na prázdninách u babičky.
Interiér je rozdělen do dvou pater s kuchyněmi a obývacími pokoji, přičemž nechybí stylová pec, u které si v chladných dnech nejlépe vychutnáte horké kakao a oblíbenou knihu.
Co je Amazing Places?
Zahrada a wellness vybavení dělají z tohoto místa celoroční destinaci. V zimě hosté využívají finský koupací sud a saunu, od května do září je k dispozici krytý vyhřívaný bazén.
Poloha chalupy je strategická pro milovníky lyžování – areál Mladé Buky je nedaleko – i pro letní turisty, kteří mohou vyrazit do Adršpašských skal nebo do ZOO Dvůr Králové.
Často zde potkáte i samotné majitele, kteří se rádi podělí o své cestovatelské zážitky.
6 Ořechový dvůr – romantika na Vejminku
Pokud hledáte soukromí v jižních Čechách, Ořechový dvůr a jeho domek „Na Vejminku“ je tou správnou volbou. Toto staleté stavení prošlo pečlivou rekonstrukcí. Uvnitř najdete mezonetovou ložnici přístupnou po žebříku i přízemní ložnici vedle rustikální koupelny. Atmosféru dotvářejí romantická kachlová kamínka v jídelní části a velký dřevěný stůl, který přímo vybízí k nekonečným turnajům ve společenských hrách.
Areál dvora je obrovský a nabízí vyžití pro každého. Najdete tu finskou saunu s odpočívárnou, venkovní koupací jezírko pro otužilce i letní plavce, a dokonce i cvičební sál ve stodole, kde si můžete zacvičit jógu s výhledem do dvora.
Děti se zabaví na hřišti nebo při zimním sáňkování na kopci s tunelem. Majitelé Gábi a Honza vytvořili prostor s tak přátelskou atmosférou, že se sem hosté vrací nejen za odpočinkem, ale i za jejich pohostinností.
7 Chalupy Solanec – vůně čerstvého dřeva
Novinka letošního léta, dvě chalupy „Na mechu“ a „Na kapradí“, stojí na polosamotě v Beskydech obklopené lesy a pastvinami. Hned po příjezdu vás ohromí intenzivní vůně dřeva a božský klid, který ruší jen zpěv ptáků.
Interiéry jsou vybaveny s důrazem na kvalitu – od masivních postelí se zdravotními matracemi až po krbová kamna v obývacím pokoji. Každá chalupa má tři koupelny, takže i při plném obsazení má každý své pohodlí.
Léto zde patří venkovní terase s grilem a vířivkou, odkud můžete pozorovat západ slunce nad vrcholy Pusteven. Okolí je rájem pro turisty i cyklisty – nedaleko vede 30 kilometrů dlouhá cyklostezka údolím Bečvy a přímo z oken vidíte na Pustevny, kam se dá vyrazit pěšky nebo lanovkou. Pokud nemáte vlastní kola, v nedalekém Rožnově pod Radhoštěm si můžete zapůjčit elektrokola i koloběžky.
8 Wellness Roubenka Křižánky – luxusní relaxace
Tato více než 200 let stará chalupa klame tělem. Zvenku vypadá jako historická památka schovaná v zeleni, uvnitř však skrývá vybavení, které by jí mohl závidět leckterý pětihvězdičkový hotel. Kuchyně je snem každého kuchaře – najdete tu robot, mixér, špičkový kávovar, a dokonce sušičku hub důmyslně zabudovanou přímo v kachlových kamnech. Na těch se dá samozřejmě i ležet a nasávat teplo.
To hlavní se ale odehrává ve wellness zóně. Hosté mají k dispozici termální bazén s mořskou vodou vyhřívaný na 30 stupňů, vířivku s ozónovou terapií a na zahradě panoramatickou saunu ze sibiřského cedru. Po saunování se můžete zchladit v kádi nebo pod venkovní sprchou. V ceně pobytu jsou navíc čtyři elektrokola, takže průzkum okolních Žďárských vrchů je hračka.
9 Bukovanská chaloupka – úkryt mezi vinicemi
Na jižní Moravě, v nenápadné uličce mezi vinicemi, stojí romantická chaloupka, kterou vlastníma rukama zrekonstruoval architekt Václav s manželkou Janou. Původně zchátralé stavení proměnili v designový skvost, kde se snoubí historie s modernou.
Nadchnou vás vysoké stropy v ložnici, světla vyrobená na míru i elegantní vana. V ledničce vždy čeká víno od místních vinařů a pokud budete mít zájem, majitelé vám rádi domluví i soukromou degustaci.
Relaxace zde probíhá na horní terase, kde najdete domeček se saunou a malý bazének – v horkých letních dnech nebudete chtít být nikde jinde. Je to místo s duší, ideální pro páry nebo rodinu, která chce zažít Moravu v naprostém soukromí. A pokud byste přece jen chtěli vyrazit mezi lidi, procházka k vyhlášenému Bukovanskému Mlýnu trvá jen patnáct minut.