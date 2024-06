Český výletník: V Pardubicích mají nádherné mlýny, které teď melou kulturu

Místo dvou bytů na Vinohradech mám mlýny Rozhovor s Lukášem Smetanou, architektem, podnikatelem a majitelem pardubických Automatických mlýnů. Lukáš Smetana vypráví v rozhovoru pro iDNES.cz, že o existenci pardubických Gočárových mlýnů před jejích koupí vůbec nevěděl. Architekt Lukáš Smetana Jak jste se vlastně ke koupi mlýnů dostal?

Na to, že se areál prodává, mě upozornil architekt Zdenek Balík z Pardubic. Spolupracovali jsme spolu na pár projektech. On věděl, že jsem podnikal v rámci výstavby bioplynových stanic, což jsem utlumil a hledal jsem nějakou novou příležitost. Uvažoval jsem také o koupi dvou bytů na pražských Vinohradech a místo nich mám mlýny. Kulturní centrum ve mlýnech, jaké vidíme dnes, odpovídá vaší původní představě, nebo se postupně změnila?

My jsme to kupovali od mlynářů a blízko centra Pardubic, když v areálu skončila výroba mouky, tak se areál proměnil v rozsáhlý brownfield. Chtěli jsme vybudovat něco multifunkčního, a to se povedlo. Spolupracoval jsem i s krajem a městem. V tom je ten projekt unikátní, že se spojil veřejný a soukromý sektor, abychom společně opravili národní kulturní památku. Při koupi se uplatnila i jakási numerologie, jak jsem slyšel vyprávět. Vy jste nabídl částku rovnající se údaji o narození vašeho dítěte?

My jsme do toho hodlali investovat částku rovnající se číslu vycházejícího z data narození našeho syna. Mlynáři to prodávali za 25 milionů korun. Já byl nadšený, že na serveru Sreality se něco tak velkého prodávalo za relativně nízkou částku. Když ale kupujete opuštěný areál, musíte se seznámit s technickým stavem. Součástí nabídky byla povinná prohlídka areálu. Až pak jste se mohli zúčastnit výběrového řízení. Když jsem při prohlídce viděl díry ve stropě a velké provozní náklady, tak jsem se rozhodl nabídnout částku nižší. Nenapadlo mě nic lepšího, než napsat datum narození syna. Narodil se 27.11. 2014, nabídli jsme tedy 20 141 127 korun. Automatické mlýny jsou známou a legendární stavbou. Kdy jste je viděl prvně a jak na vás působily?

Já nejsem z Pardubic, pocházím z Pacova, v Praze jsem měl architektonický atelier a do Pardubic jsem jezdil jen za kamarádem na pivo. Mlýny jsem před koupí vůbec neznal. Můj prvotní záměr nebyl vybudovat kulturní centrum, ale pak se ukázalo, že je to nejlepší cesta. A původní záměr byl?

Komerční, že by tam byly třeba kanceláře. Ani jsem nevěděl, že na budovu mlýnů mohu získat dotace. I přesto jsem do toho šel. Mně přišlo zajímavé, že se tak rozsáhlé území prodává za tak nízkou cenu a v tom jsem viděl příležitost. Když to makléři inzerovali, tak brali ten památkový statut jako černého Petra. Především inzerovali hodně skladovacích prostor a garáží a neviděli potenciál celého areálu. Areál ještě není dostavěný, zbývá uzavřít náměstí u mlýnů. Co bude dál?

Mám zpětnou vazbu od veřejnosti, jak ten areál vnímá. Lidé jsou tam spokojení, ale já sám jsem přesvědčený, že to začne fungovat dobře, až se dostaví druhá etapa, kdy její součástí budou i byty a restaurace.