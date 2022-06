I tady máme poušť a sopky, říká o svých výletech po Česku „fejsbuková matka“

Lidé ji znají jako Fejsbukovou matku, jejíž statusy o slastech i strastech zaměstnané mámy tří dětí čtou na sociálních sítích tisíce uživatelů, a už se třikrát dočkaly i knižní podoby. Skoro by se mohlo zdát, že se Lucie Nachtigallová od počítače nehne, a přitom je to právě naopak. Bývalá novinářka projíždí Česko křížem krážem, objevuje zajímavá místa a vytváří turistické okruhy, na nichž se zabaví celá rodina. Její Výlety s tajenkou seznamují turisty s historií, faunou i flórou konkrétních míst a formou úkolů a kvízů zapojí do dění i nejmenší výletníky. | foto: Helena Szmigielová