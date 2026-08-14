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Kvalitní obsah a realita se přestávají vyplácet, říká zakladatelka Úžasných míst

Lubor Černohlávek
  20:00

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Zprvu pro cestovatele odkrývala neznámá a krásná místa v Česku. Postupem času se z jejího projektu Úžasná místa stal fenomén, který objevuje více než 1 700 skrytých krás po celém Česku a který sleduje více než milion fanoušků. „V rámci Evropy máme největší fungující facebookovou komunitu, kdy nás sleduje 1,2 milionu aktivních lidí. A v naší aplikaci další téměř půlmilion,“ říká zakladatelka internetové komunity a mobilní aplikace Úžasná místa, cestovatelka a influencerka KRISTÝNA TURYNOVÁ (38). | foto: CzechTourism a Kristýna Turynová

Zprvu pro cestovatele odkrývala neznámá a krásná místa v Česku. Postupem času se z jejího projektu Úžasná místa stal fenomén, který objevuje více než 1 700 skrytých krás po celém Česku a sleduje ho více než milion fanoušků. Která místa Češi považují za nejkrásnější? Odpovídá zakladatelka internetové komunity a mobilní aplikace Úžasná místa, cestovatelka a influencerka Kristýna Turynová.

Snažíte se lidem představovat skryté krásy Česka. Které z videí, jež o těchto místech točíte a publikujete, považujete za nejpůsobivější?
Asi před třemi lety jsme pořídili pár záběrů z Parku inspirace ve Velkých Žernosekách na břehu Žernoseckého jezera. Součástí tohoto parku jsou ukázky moderní zahradní architektury. Udělali tam pár prvků, které jsou vyloženě fotogenické, a jeden z nich je plovoucí lávka přes jezírko, která vypadá jako japonská zahrada. Záběr na ni se stal doslova virálním videem. Díky tomu do toho parku začali chodit lidé na procházky a skutečně jim to tam natáhlo velkou návštěvnost.

Poslední dobou začínám cítit frustraci lidí vůči tomu, jak se na sociálních sítích neustále prezentuje umělý svět, kde je vše idealizované. Různé luxusní glampingy a nóbl hotely na Bali nebo v Emirátech.

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