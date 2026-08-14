Snažíte se lidem představovat skryté krásy Česka. Které z videí, jež o těchto místech točíte a publikujete, považujete za nejpůsobivější?
Asi před třemi lety jsme pořídili pár záběrů z Parku inspirace ve Velkých Žernosekách na břehu Žernoseckého jezera. Součástí tohoto parku jsou ukázky moderní zahradní architektury. Udělali tam pár prvků, které jsou vyloženě fotogenické, a jeden z nich je plovoucí lávka přes jezírko, která vypadá jako japonská zahrada. Záběr na ni se stal doslova virálním videem. Díky tomu do toho parku začali chodit lidé na procházky a skutečně jim to tam natáhlo velkou návštěvnost.
Poslední dobou začínám cítit frustraci lidí vůči tomu, jak se na sociálních sítích neustále prezentuje umělý svět, kde je vše idealizované. Různé luxusní glampingy a nóbl hotely na Bali nebo v Emirátech.