Českým krasem pojede nová linka. Vezme turisty z Karlštejna na Velkou Ameriku

Pavla Žáková
  4:00
Známá místa Berounska a Českého krasu si lidé budou moct vychutnat díky nové sezonní autobusové lince. Vyjede poprvé 1. července 2026 a spojí Karlštejn s Mořinou a lomem Velká Amerika, na opačné straně pak se Srbskem a Svatým Janem pod Skalou. Pokud se novinka osvědčí, jezdit bude i v dalších letech.

V hornickém skanzenu Solvayovy lomy u Berouna si prohlédnete štolu, muzeum a svezete se hornickým vláčkem, to vše za 160 Kč (www.solvayovylomy.cz).

Turistický autobus 878 má spojit nejkrásnější místa Českého krasu. Jezdit bude o víkendech a svátcích od začátku července do konce října 2026. Linka patří do systému Pražské integrované dopravy (PID) a půjde na ni přestoupit v Karlštejně z vlaku linky S7, která začíná v Praze.

Kam jede turistický autobus 878

Zatímco Karlštejn nebo Srbskou jsou už teď dobře přístupné vlakem, další místa Českého krasu leží mimo dosavadní linky. Právě to má nový autobus 878 vyřešit.

Turisty přiblíží například k těmto výletním cílům:

  • klášter Svatý Jan pod Skalou s vyhlídkou,
  • hornické muzeum Chrustenická šachta (ze zastávky Loděnice),
  • hornický skanzen Solvayovy lomy (ze zastávky Bubovice, Višňovka),
  • lom Velká Amerika (ze zastávky Mořina, odbočka lom),
  • úsek Svatojakubské cesty (ze zastávky Mořinka).

V hornickém skanzenu
Solvayovy lomy si prohlédnete štolu, muzeum a svezete se hornickým vláčkem.

Poutní místo Svatý Jan pod Skalou na Berounsku nabízí návštěvu původního skalního kostela i výšlap na vyhlídku.

Neuvěřitelně fotogenický lom Velká Amerika je zatím dosažitelný nejlépe autem, u vyhlídky je velké parkoviště.

Trasa linky 878

Autobus bude mít následující zastávky: Karlštejn, žel. st. – Srbsko – Beroun, Hostim – Svatý Jan pod Skalou – Loděnice – Bubovice – Mořina, odbočka lom – Mořinka – Hlásná Třebaň, lávka – Karlštejn, žel. st. Část spojů pojede tímto směrem, část opačným.

Kdy pojede autobus Českým krasem

Linka začne fungovat 1. července 2026 a skončí na konci října. Jezdit bude o víkendech a svátcích zhruba od 8:30 do 18:00. Jak uvedl ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Zdeněk Šponar, je naplánovaná tak, aby navazovala na železnici. „Platí zde běžný tarif PID a lidé mohou kombinovat vlak a autobus bez složitého plánování,“ řekl.

Autobusové spoje navazují dopoledne na každý vlak od Prahy v intervalu 30 minut. Odpoledne je pak interval 30 až 60 minut.

Obce, kterými linka povede, si od ní slibují lepší dosažitelnost pro návštěvníky, ale zároveň méně aut. „Vnímáme jako důležité, aby cestovní ruch přinášel pozitivní přínosy a zároveň nezatěžoval krajinu ani obyvatele. Turistická autobusová linka dává návštěvníkům možnost poznat Český kras bez nutnosti využívat auta a pomáhá rovnoměrně rozložit jejich pohyb po celé oblasti,“ sdělila Hana Hájková, ředitelka destinační organizace Berounsko.

Pokud se turistická autobusová linka Českým krasem osvědčí, bude jezdit i v dalších letech. Jak uvedl mluvčí PID Filip Drápal, bylo by to už od konce března do konce října.

Levné letenky po Evropě: Objevte krásy kontinentu za pár korun

Advertorial
Výhodné letenky za pár korun často seženete do Francie. Vydejte se objevit...

Cestování po Evropě nikdy nebylo dostupnější. Díky levným letenkám můžete během pár hodin změnit prostředí, ochutnat novou kuchyni, poznat jinou kulturu a zažít atmosféru světových metropolí....

22. dubna 2026

