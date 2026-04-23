Turistický autobus 878 má spojit nejkrásnější místa Českého krasu. Jezdit bude o víkendech a svátcích od začátku července do konce října 2026. Linka patří do systému Pražské integrované dopravy (PID) a půjde na ni přestoupit v Karlštejně z vlaku linky S7, která začíná v Praze.
Kam jede turistický autobus 878
Zatímco Karlštejn nebo Srbskou jsou už teď dobře přístupné vlakem, další místa Českého krasu leží mimo dosavadní linky. Právě to má nový autobus 878 vyřešit.
Turisty přiblíží například k těmto výletním cílům:
- klášter Svatý Jan pod Skalou s vyhlídkou,
- hornické muzeum Chrustenická šachta (ze zastávky Loděnice),
- hornický skanzen Solvayovy lomy (ze zastávky Bubovice, Višňovka),
- lom Velká Amerika (ze zastávky Mořina, odbočka lom),
- úsek Svatojakubské cesty (ze zastávky Mořinka).
Poutní místo Svatý Jan pod Skalou na Berounsku nabízí návštěvu původního skalního kostela i výšlap na vyhlídku.
Trasa linky 878
Autobus bude mít následující zastávky: Karlštejn, žel. st. – Srbsko – Beroun, Hostim – Svatý Jan pod Skalou – Loděnice – Bubovice – Mořina, odbočka lom – Mořinka – Hlásná Třebaň, lávka – Karlštejn, žel. st. Část spojů pojede tímto směrem, část opačným.
Kdy pojede autobus Českým krasem
Linka začne fungovat 1. července 2026 a skončí na konci října. Jezdit bude o víkendech a svátcích zhruba od 8:30 do 18:00. Jak uvedl ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Zdeněk Šponar, je naplánovaná tak, aby navazovala na železnici. „Platí zde běžný tarif PID a lidé mohou kombinovat vlak a autobus bez složitého plánování,“ řekl.
Autobusové spoje navazují dopoledne na každý vlak od Prahy v intervalu 30 minut. Odpoledne je pak interval 30 až 60 minut.
Obce, kterými linka povede, si od ní slibují lepší dosažitelnost pro návštěvníky, ale zároveň méně aut. „Vnímáme jako důležité, aby cestovní ruch přinášel pozitivní přínosy a zároveň nezatěžoval krajinu ani obyvatele. Turistická autobusová linka dává návštěvníkům možnost poznat Český kras bez nutnosti využívat auta a pomáhá rovnoměrně rozložit jejich pohyb po celé oblasti,“ sdělila Hana Hájková, ředitelka destinační organizace Berounsko.
Pokud se turistická autobusová linka Českým krasem osvědčí, bude jezdit i v dalších letech. Jak uvedl mluvčí PID Filip Drápal, bylo by to už od konce března do konce října.
