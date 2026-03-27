Český výletník: Jen ve Zlíně může nést náměstí jméno Práce, dohlíží na něj Baťa

Jakub Pokorný
Seriál
Od narození Tomáše Bati letos 3. dubna uplyne 150 let. Český výletník proto tentokrát zamířil do nejameričtějšího českého města, které obuvník vybudoval. Přestože dal Zlínu život, v Baťově památníku na čestném místě nad městem jde především o jeho tragické úmrtí.
Tomáš Baťa má sochu přes silnici od Baťova mrakodrapu. Má ruce v bok a dívá se na ten barák, zvaný Jedenadvacítka. Reálně se na něj však nikdy dívat nemohl. Stavbu dokončili až šest let po jeho smrti v roce 1938.

Baťův památník ve Zlíně je obrovský prosklený kvádr nad městem, ve kterém ale vystavují prakticky jen tři věci, pokud nepočítám lampy. Repliku Baťova letadla Junkers, tři busty Bati a jeho příbuzných (Tomáše, Antonína a jejich matky Anny) a Baťovy zlaté hodinky. Zastavily se v okamžiku pádu letadla před šestou ranní.

Ty ovšem odpočívají přes zimu v trezoru, tak jsme si je prohlédli jen na displeji vlastního mobilu přes QR Kód.

Stoupal jsem vzhůru do kopce od Baťova mrakodrapu kolem „jeho“ obchoďáku a hotelu, který se jmenoval Moskva a kvůli válce na Ukrajině se přejmenoval na Hotel Zlín, až jsem spatřil siluetu památníku. Matoucí je jen to, že lístky se kupují ve vedlejší budově.

Za sedmi divy Zlína. Tyto unikáty v jiném městě v Česku nenajdete

Popravdě řečeno, trochu jsem nechápal, co nám tam bude průvodkyně o těch třech exponátech vykládat skoro hodinu vyměřeného času, ale nakonec jsem byl nadšen. Probrala Baťu skrz naskrz a pomáhaly jí desky s fotkami.

Baťa se zřítil s letadlem 12. července 1932 kvůli husté mlze, osm minut po startu z otrokovického letiště (spadl do areálu dnešní Tomy) a v památníku býval skutečný originál jeho letounu. Jenže ho kdesi sešrotovali, tak je tam kopie. Budova má zvláštní akustiku, která asi souvisí s tou prázdnotou, hlasy se tam odrážejí do chrámového šepotu. Bočnice schodiště mají tvar písmene Z – jako Zlín.

Stavba architekta Františka Lydie Gahury otevřela rok po podnikatelově tragickém skonu, a to úplně přesně – na minutu přesně – v šest hodin, kdy se s pilotem zřítil. „A v sedm už šli dělníci do práce,“ říká průvodkyně.

Stavba architekta Františka Lydie Gahury otevřela rok po podnikatelově tragickém skonu, a to úplně přesně – na minutu přesně – v šest hodin, kdy se s pilotem zřítil. „A v sedm už šli dělníci do práce," říká průvodkyně.

Tomáš Baťa vybudoval ve Zlíně svého druhu utopii. Provázel své dělníky takříkajíc od kolébky do hrobu. Během výkladu jsem mimoděk poznamenal, že byl i do jisté míry nesnesitelný, a průvodkyně to nerozporovala.

Vyslechli jsme třeba historku (když už jsme byli u tématu hodinek a času obecně), jak se u něj ohlásila nějaká návštěva, jenže měla dvě hodiny zpoždění. Baťa si krátil čas počítáním, o kolik peněz v důsledku toho zpoždění přišel.

Jiné příběhy jsou osudovější, třeba ten, že Baťa seděl v letadle vedle pilota, nicméně kdyby seděl v zadní řadě sedadel, možná by náraz přežil.

Jak se Zlín zvětšoval

Pro pochopení kontextu nám také průvodkyně v albu ukazovala fotku Zlína před baťovskou érou. V 19. století měl tři tisíce obyvatel. Vesnice. Za první republiky už to bylo desetkrát víc.

Nejameričtější české město, jak já s oblibou říkám. Stačí se podívat na vnější schodiště mamutího skladu bot – úplné Chicago.

Tomáš Baťa má sochu přes silnici od Baťova mrakodrapu. Má ruce v bok a dívá se na ten barák, zvaný Jedenadvacítka. Ačkoli se na něj reálně nikdy dívat nemohl, protože byl dokončen až šest let po jeho smrti v roce 1938 a dostavěl ho J. A. Baťa, který je na stejném pomníku také.

A to všechno se odehrává na Náměstí Práce, což je jméno, které podle mě bez ironie mohou dát nějakému prostranství právě akorát ve Zlíně.

Lesní hřbitov

Čistě fakticky by ale měl mít tento příběh svůj konec jinde. Na Lesním hřbitově, kde Tomáš Baťa odpočívá. Je hodně hřbitovů v lese, ale jen Zlín má opravdový „Lesní hřbitov“. On je to totiž především hluboký les, ve kterém jako by hroby byly náhodně „pohozené“. Proto se také ne úplně snadno hledají.

Centrem hřbitova, vysvěceného v roce 1932, je vysoký a odevšad viditelný kříž na pahorku. Lesní hřbitov leží dva kilometry nad Zlínem, takže je to skutečně velmi klidné místo, jako stvořené pro meditaci.

Ideu Lesního hřbitova prosadil právě Baťa, který byl i zlínským starostou, a zpočátku s ní narážel. Oponentům vadilo, že „kořeny stromů se budou proplétat mezi ostatky“.

Český výletník: Nejvíc americké město v Česku. S Baťou se tu žilo i umíralo

Tomáš Baťa se bohužel stal jedním z prvních, kdo byl na hřbitově uložen po leteckém neštěstí. Leží pod obrovskou kamennou deskou na druhé straně hřbitova, daleko od vchodu. V okolí je uložená jeho širší rodina. Lesní hřbitov totiž zároveň plní roli i jakéhosi „zlínského Slavína“ a kromě Baťů tu jsou pochováni třeba i tvůrkyně animovaných filmů Hermína Týrlová nebo již zmíněný architekt Baťova Zlína František Gahura.

Jen brutalistní obřadní síň z roku 1978 mi připomíná, promiňte mi to, ze všeho nejvíc stanici metra. To ale neznamená, že by nebyla důstojná. A kolumbária u zdi jako by v malém ctila baťovskou architekturu z červených cihliček.

Nasvícen do trikolory

Ale zpět do památníku. Stojí na čestném místě nad Zlínem, na vrcholu parkového prospektu, který lemují další cihlové budovy. Jako by to místo bylo pro něj dávno připravené, ale to pochopitelně nebylo.

Tragická smrt šéfa všechny zaskočila. Kdyby takto nezahynul, bylo by tam obuvnické muzeum, které má dnes Zlín jinde.

Mimochodem, za socialismu, kdy se o Baťovi nemluvilo, tam byla i koncertní síň filharmonie.

Památník, považovaný za nejodvážnější stavbu ve Zlíně, bývá po setmění krásně nasvícen. A někdy i do barev trikolory. Jak říká průvodkyně, skoro každou vteřinu má jinou atmosféru.

Český výletník: Sešup pro padající lyžaře. Jak jsem přejel Krkonoše na běžkách

Pražská bouda na Lučinách mezi Pecí a Černou horou je zdejší dominantou a...

Seriál Černá hora je po Sněžce „krkonošská dvojka“ co do popularity. Vede z ní klasická trasa na běžkách...

Český výletník: Zimní túry bez rumu? Nad Děčínem jsem potkal Sťatého majora

Rozhledna na Děčínském Sněžníku původně sloužila jako zeměměřičská věž....

Seriál V zimě je nejlepší vyrazit na místo, které má toto roční období přímo ve svém názvu, na nejvyšší...

Český výletník: Sokolov je drsné město, které prostě lásku potřebuje

Většina lidí má asi Sokolov na dně listu měst, která by chtěla v životě vidět....

Seriál Sokolov je „hard“. Koneckonců, jedna část města se tak i jmenuje. Pohled do jámy uhelného dolu...

Český výletník: Paradoxy, bizáry, exotika. Co nabízí našinci Pražský hrad

Pohled na Chrám svatého Víta z ulice U Prašného Mostu. V popředí je Císařská...

VIDEO Jako malému mi vyprávěli o jezdeckých schodech, po kterých jezdili rytíři do Vladislavského sálu,...

Český výletník: Jdu na sever, jdu na jih. Výprava na čtyři krajní body země

Detail cedule na nejjižnějším bodě Česka s GPS souřadnicemi

Díky Stezce Českem jsou dnes výspy České republiky neskutečně populární a stal se z nich skoro...

Český výletník: Zvláštní výlet. Běžel jsem Vysočinou od hejkala k broučkovi

Čerstvě zasněžená cesta mezi Medlovem a Paseckou skalou

Seriál Na startu mi zamával zasněžený hejkal, tedy skulptura Michala Olšiaka, na konci Jan Karafiát a...

KVÍZ: Co si pamatujete ze zeměpisu? Ověřte své znalosti vlajek světa

34 Kvíz Cestování Vlajky světa

Pamatujete si ještě státní vlajky ze školních lavic, nebo byste dnes spíš tipovali? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte státy světa podle jejich vlajek. Čekají vás známé symboly států i ty, které umějí...

Vesnice, se kterou si statistici nevěděli rady. Švýcarské Corippo je fenomén

Jak vypadá obec, kde volby rozhodne devět hlasů, nezaměstnanost je prakticky...

Jak vypadá obec, kde volby rozhodne devět hlasů, nezaměstnanost je prakticky nulová a na správě radnice se podílí významná část všech obyvatel? Ve švýcarském Corippo to bylo dlouho skutečností. Právě...

Nad Tbilisi se tyčí tajemný monument. Tuto gruzínskou památku turisté neznají

Na kopci nad severní částí Tbilisi stojí monument, který působí jako moderní...

Na kopci nad severní částí Tbilisi stojí monument, který působí jako moderní chrám historie. Obří sloupy pokryté reliéfy vyprávějí příběh Gruzie od legendárních vládců až po příchod křesťanství....

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Mezi účastníky jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Které dvojice doposud...

Česko zanechalo stopu v Novém Mexiku. Podzemní katedrála bere dech

Pod povrchem Nového Mexika ve Spojených státech se skrývá fascinující svět,...

Pod povrchem Nového Mexika ve Spojených státech se skrývá fascinující svět, který připomíná podzemní katedrálu. Carlsbad Caverns (Carlsbadské jeskyně) ohromují obřími prostory, krápníkovou výzdobou i...

Stezky, které oživily jeptišky. Vedou k zapomenutým klášterům v horách Itálie

Síť stezek nazvaná Cammino della Santissima Trinit&#224; vede lesnatou krajinou...

Itálie dlouhodobě řeší nápor turistů v nejznámějších městech. Jen pár desítek kilometrů od Říma však existuje úplně jiný svět. V horách regionů Lazio a Abruzzo vznikla nová poutní trasa, která vede k...

26. března 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Singrovka M240.028 v Želině před cestou do Kyselky

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  25. 3. 13:12

Vesnička, o které turisté nevědí. Foz d’Égua je portugalským Hobitínem

Turisté obdivují kamenné domy v Piód&#227;o a mají pocit, že už viděli to...

Turisté obdivují kamenné domy v Piódão a mají pocit, že už viděli to nejlepší z portugalských hor. Jenže stačí ujít pár kilometrů a objeví místo, které vypadá jako scenérie z fantasy filmu. Malá...

25. března 2026

Znáte Zlatý roh? Jednou z nejkrásnějších pláží světa se pyšní Chorvatsko

Pláž Zlatý roh (Zlatni rat) v chorvatském Bolu je jednoduše úchvatná. Unikátní...

Pláž Zlatý roh (Zlatni rat) v chorvatském Bolu je jednoduše úchvatná. Unikátní zlatavá pláž se táhne do křišťálově čistého moře a mění tvar s přílivem a odlivem. Je to ideální místo k relaxaci,...

24. března 2026  8:30

První slunce v zemi vikingů. Objevte jarní Stockholm i krásy okolní přírody

Premium
Stockholm se rozkládá na čtrnácti hlavních ostrovech, které vystupují z třetího...

Když se Stockholm probouzí do jara, město oživne a z chladných a odměřených Švédů se stávají poměrně příjemní lidé, kteří vyrážejí za sluncem k vodě i do parků. Využijte této příležitosti a objevte...

24. března 2026

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Mezi účastníky jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Které dvojice doposud...

23. března 2026  8:47

Bavorskou metropoli máme za humny. Mnichov oslní historií, pivem i BMW

Na prvních příčkách žebříčku nejlepších měst pro život se pravidelně objevuje...

Na prvních příčkách žebříčku nejlepších měst pro život se pravidelně objevuje německý Mnichov. A aby ne! Stačí krátká návštěva a jistě také propadnete jeho kouzlu. Město může nabídnout historii,...

23. března 2026  8:30

Nad Tbilisi se tyčí tajemný monument. Tuto gruzínskou památku turisté neznají

Na kopci nad severní částí Tbilisi stojí monument, který působí jako moderní...

Na kopci nad severní částí Tbilisi stojí monument, který působí jako moderní chrám historie. Obří sloupy pokryté reliéfy vyprávějí příběh Gruzie od legendárních vládců až po příchod křesťanství....

23. března 2026

Na co zírá mašinfíra: Z Vizovických vrchů krajem slivovice až do Zlína

Výletní souprava spolku Kroměřížská dráha v čele s motorovým vozem 810.486 ve...

Jak jsme vám nedávno slíbili, ukážeme vám druhou část takzvané Baťovy dráhy na Valašsku. Tentokrát se ale svezeme od konce do jejího středu. Cyril, náš dnešní mašinfíra, vyrazí na letní jízdu...

22. března 2026

KVÍZ: Co si pamatujete ze zeměpisu? Ověřte své znalosti vlajek světa

34 Kvíz Cestování Vlajky světa

Pamatujete si ještě státní vlajky ze školních lavic, nebo byste dnes spíš tipovali? Vyzkoušejte si, jak dobře znáte státy světa podle jejich vlajek. Čekají vás známé symboly států i ty, které umějí...

vydáno 22. března 2026

Adrenalin nad Paříží. Na Eiffelově věži otevřeli visutý most pro turisty

Na Eiffelově věži otevřeli visutý most pro turisty

Na Eiffelově věži v Paříži se znovu objeví atrakce, která loni vzbudila velký ohlas – visutý most zavěšený vysoko nad zemí. Od 17. března si mohou návštěvníci znovu vyzkoušet adrenalinový přechod ve...

21. března 2026

