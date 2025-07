Město Vysoké nad Jizerou je trochu podvod, protože normálně, když je něco „nad“, tak to leží na té řece. Ale Vysoké je stovky metrů na kopci nad Jizerou. Ale bylo by škoda spojovat si ho jen s nemocnicí, která se proslavila léčbou poraněné ruky tenistky Kvitové.

Ve Vysokém se narodil první premiér Československa Karel Kramář a uchovávají tam na něj několik relikvií včetně kalamáře. Kromě rodného domu s bustou na náměstí tam měl ještě letní sídlo, takže i ve Vysokém (nejen v Praze) existuje „Kramářova vila“, dnes hotel. Možná trochu vypadá jako nějaká obrovská škola z éry T.G.M.

Altánek v parku ve Vysokém nad Jizerou, odkud je krásný výhled na Krkonoše. Zámeček, který si nechal postavit ve Vysokém nad Jizerou prvorepublikový politik Karel Kramář, dnes slouží jako hotel.

A mají tu roztomilý altánek v parku s plastickou mapou hor a téměř leteckým výhledem na Krkonoše, které už jsou opravdu Krkonoše, konkrétně na horu, která se také jmenuje Vysoké, ovšem Vysoké Kolo.

A taky docela dobré muzeum.

Kniha hanby

Expozice jako správné venkovské muzeum připomíná spíš veliké starožitnictví, jak tam asi místní nosili památky na předky. Tak třeba zdejší školství připomíná jak Kniha ctností, tak i Kniha hanby, kam učitel zapisoval lotroviny žactva. Před lyžemi z 19. století jsem v muzeu strávil několik minut a zíral na to, že jak jsou na jednu stranu jednoduché – ohnuté dřevo a pár šňůrek – tak na druhou stranu znamenal jejich vynález v českých horách revoluci.

Úplně nejvíc mi tu ale kromě výhledu utkvěla v paměti jedna drobnost, a sice speciální ližiny. Ty se zespoda přidělávaly na kočárek, aby mohl jezdit na sněhu. Byl to prostě tvrdý kraj.

Rozhledna Štěpánka

Krásná Štěpánka

Znalci je rozhledna Štěpánka považována za nejhezčí rozhlednu v Česku a koneckonců se ocitla na obálce první slavné knihy o rozhlednách Jana Nouzy z roku 1999. Vypadá jako svíčka, mezikontinentální balistická střela z kamene nebo jako věž, která na rozhraní Krkonoš a Jizerských hor přeletěla ze zámku Sychrov, kde žil její stavitel. Z Příchovic sem vede nově vysazená alej.

Byl jsem na ní mnohokrát a příběh jejího vzniku je notoricky známý. Začal ji stavět v roce 1847 kníže Kamil Rohan a údajně po věštbě cikánky, že zemře po dostavbě, ji nechal nedokončenou. Věž byla dostavěna v roce 1892. Věštba se splnila a Rohan zemřel, ovšem měl už na to věk (92 let). Méně se už píše o zdejším výhledu. Je skvělý – neznám jiné místo, odkud je vidět Ještěd i Černá hora v Krkonoších najednou. Štěpánka je celebrita mezi rozhlednami. Liberecký badatel Marek Řeháček jí věnoval celou knihu. Jen romantiky musím varovat. Jmenuje se po chlapovi – rakouském arcivévodovi Štěpánovi.

Cimrmanova jízda

Na pomezí Krkonoš a Jizerek jezdíme na chalupu do Lhotky u Zlaté Olešnice, která by klidně mohla být vesnickou rezervací roubených chalup. Je tam památná lípa, která se jednou dostala do finále soutěže Strom roku, a každoročně tudy vede slavnostní retrojízda Járy Cimrmana. Účastníci jízdy ve starých kostýmech na starých kolech supí do kopce, protože v nedalekých Příchovicích je muzeum Járy Cimrmana, jelikož Příchovice si činí právo být předobrazem Liptákova z Cimrmanových her. Jak to je, ví asi jenom Zdeněk Svěrák, i když můj kolega Radek Laudin, který o cimrmanovských místech napsal celou knihu, jednou říkal, že víc se Liptákovu blíží Ferdinandov na druhé straně Jizerských hor.

Rozhledna Maják v Příchovicích je součástí areálu, kde najdete i muzeum Járy Cimrmana a hospodu U Čápa.

Vedle jsou také Paseky nad Jizerou, kde žil písmák Metelka, jehož paměti, dnes by se řeklo, zrecykloval spisovatel Karel Václav Rais, aby vytvořil slavný román Zapadlí vlastenci. Na hřbitově v Pasekách má Metelka pozoruhodný hrob, v jehož náhrobním kameni je otvor ve tvaru houslí. Můžete se skrz něj podívat na Krkonoše.

A pak jít nahoru na Prdek.

Kovářův Perlíček

Ne, nejde o překlep v posledním písmenu. Podnik s takovou přezdívkou (oficiálně se jmenuje Na Perlíčku) ani nemůže nebýt legendou, ale tato hospoda je jí i z jiných důvodů. Pohádková roubenka stojí na hřebeni a z terasy restaurace je úžasný výhled přes údolí s Jabloncem nad Jizerou na hlavní hřeben západních Krkonoš. Nabízí se tam už krkonošská kuchyně – konkrétně třeba sejkora (trochu jiný bramborák) nebo vlastní pivo.

A pak v této hospodě mají čamburínu. Čamburína je také legenda Prdku, stolní hra. Když jsem číšníka poprosil, aby mi ji ukázal, společně jsme odklopili vrchní desku stolu, pod kterou se odhalil takový malý kuželníček. Kuželky se tady ovšem nesrážejí koulí, ale roztočením káči.

Hospoda Na Perlíčku, zvaná Prdek, láká na krkonošské speciality a hru čamburínu. Na Prdku můžete vyzkoušet jedinečnou místní hru zvanou čamburína, každoročně v říjnu se tu koná mistrovství světa.

Zajímavý je původ názvu „Prdek“. Ne že by se tam prdělo víc než v jiných krkonošských chalupách, ale podle iniciační historky se stavitele chalupy Augustina Štěpánka už někdy v 19. století ptali, co to na kopci buduje a on odpověděl: „Ále nic, to bude jenom takovej malej prdek.“ Pan Štěpánek byl kovářem, takže si stavěl kovárnu a odtud druhý název „Na Perlíčku“.

Chalupa ve Lhotce vlastně patří rodině mojí partnerky, takže jsem se do toho kraje dostal díky ní. Ale už několik let tam pravidelně chodím psům ukazovat na louku nad vesnici hřeben s kopci Krkonoš, aby je uměli vyjmenovat, chodím sedat na lavičku u lípy a plavat do požární nádrže. Vždycky si říkám, že to samé třeba budu dělat i za 20 30 let. Člověk, zvlášť pokud bydlí Praze, asi potřebuje nějaký kraj, který může považovat za svůj, a tento mi trochu spadl do klína. Ale jsem za to moc rád.