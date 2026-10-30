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Jak se loučí hory. Vydal jsem se za příběhy symbolických turistických hřbitovů

Jakub Pokorný
Seriál
Památník obětem hor je kamenná kaple v Modrém sedle mezi Luční a Studniční...

Památník obětem hor je kamenná kaple v Modrém sedle mezi Luční a Studniční horou. Slouží jako pietní místo k uctění obětí Krkonoš. | foto: ČTK

Pomník mezi Vrbatovou a Labskou boudou na místě, kde zahynul v roce 1913 při...
Společná mohyla Hanče a Vrbaty u Vrbatovy boudy
Památník obětem hor je kamenná kaple v Modrém sedle mezi Luční a Studniční...
Od roku 1957 kaple slouží jako pietní místo k uctění obětí Krkonoš.
13 fotografií
Vlastně je to svým způsobem krásné. Milovníci hor a horolezci i po smrti zůstali tam, kde to měli rádi. Poznejte s Českým výletníkem symbolické hřbitovy obětí českých hor.

Už od dětství, kdy jsme jezdili do Krkonoš na školu v přírodě, se dojímám z kamenné kapličky na hřebeni Luční hory s výhledem na Luční boudu, které se říká „Památník obětem hor“. Pamatuji si, jak jsem do ní vždycky v zimě a mlze nakukoval, četl si jména a letopočty na tabulkách a přemýšlel o lidech, kterým se hory staly hrobem, protože někde umrzli nebo na ně sjela lavina.

Mají svůj hrob normálně na hřbitově, kam jim příbuzní nosí kytky a pak mají ještě tuhle tabulku v památníku, který je věnován „kolektivně“ těm, kteří měli podobný osud. Přitom sama ta kaplička je neskutečně romantická.

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Nedávno jsem se dočetl, že ta kaple už „slouží“ jako památník od roku 1957, takže mu brzy bude 70 let. Samotná kaple je starší a postavila ji rodina Rennerova jako připomínku na Václava Rennera, který zemřel při svážení dřeva.

Když jsme tam byli v dětství prvně, matně si pamatuji, že každá tabulka vypadala jinak. Dnes má přehled jmen jednotnou podobu na dvou dřevěných deskách. Uprostřed je kříž.

Původní kaple byla postavena na přelomu 18. a 19. století na počest Václava...

Znovu jsem si připomenul, že tam zemřeli při záchranné akci i dva členové horské služby na Sněžce v roce 1975 – Jan Messner a Štěpán Spusta. Stalo se jim to, co je asi noční můrou každého, kdo se kouká v zimě na stěnu naší nejvyšší hory. Uklouzli a sjeli po ní jako po skluzavce, což člověk dole nemůže přežít.

U každého nešťastníka je jen stručná větička, nejstarší jsou Wenzel Donath a Adolf Erben, zasypáni lavinou v Obřím dole v roce 1699. Mimochodem, zemřeli v podstatě na jaře – 3. března. Nejvíce uvedených zmrzlo nebo byli zasypáni lavinami, ale je tam i člověk, který se zřítil z Kozích hřbetů. Téměř neuvěřitelný je případ, kdy tam někdo umrzl v červnu.

Hřbitov v ráji

Kousek od zámku Hrubá Skála postávají turisté ve skalním amfiteátru u římsy se svíčkami. Nad nimi se zvedá pískovcová stěna s tabulkami se jmény zesnulých a plastikou „Puklé Slunce“. Jsme na symbolickém horolezeckém hřbitově v Českém ráji.

Je dojemné, že ti dobrodruzi, kteří zemřeli často úplně někde jinde a jsou jinde pohřbeni, ale zdejší krajinu měli rádi, symbolicky „leží vedle svých kámošů“ (v tom se místo liší od krkonošského památníku). Místo se nazývá Cintorín, což je jinak slovenský výraz pro hřbitov. Na Cintorín se sestupuje po schodišti od Mariánské vyhlídky.

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Na začátku byl hodně osudový příběh. Duchovním otcem hřbitova byl v roce 1970 horolezec a sochař Valerián Karoušek, který ale zahynul na známé expedici pod peruánským Huascaránem, takže myšlenku uvedli do reality až jeho přátelé. Karoušek byl tak jedním z prvních, jehož jméno se na stěně objevilo. Jinak sem bylo zpětně doplněno i jméno horolezce Josky Smítky, který byl popraven nacisty.

Stojím vedle na Mariánské vyhlídce a mám jako na jevišti před sebou Hrubou Skálu, Trosky i skalní město. Na nejbližší skále sedí dva horolezci a kochají se stejným pohledem jako my. Myslím na ně, aby v pořádku sestoupili a na stěně nepřibyla další smutná tabulka.

Hellerova zatáčka

Lysá hora v Beskydech je sama o sobě natolik drsná, že malý symbolický hřbitůvek při cestě z Ostravice „naplní“ sama. Má své místo těsně pod vrcholem v takzvané Hellerově zatáčce. Má tudíž trochu nevýhodu, že se tam nikdy nezastavím nadlouho, protože už chci být nahoře. Původně tam stál dřevěný kříž – jeden pro všechny oběti.

Pozoruhodný název odkazuje na Bedřicha Hellera, který se rozhodl v roce 1969 sjet po cestě (která je obtížná i pro pěší) terénním autem, ale když zapadl a zkoušel vůz tlačit, auto na něj najelo. Dopravní nehoda na naprosto nepravděpodobném místě.

Pomník mezi Vrbatovou a Labskou boudou na místě, kde zahynul v roce 1913 při závodě lyžař Bohumil Hanč. Nedávno událost připomněl film Poslední závod.
Společná mohyla Hanče a Vrbaty u Vrbatovy boudy
Památník obětem hor je kamenná kaple v Modrém sedle mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších. Od roku 1957 kaple slouží jako pietní místo k uctění obětí Krkonoš.
Od roku 1957 kaple slouží jako pietní místo k uctění obětí Krkonoš.
13 fotografií

Postupně byly okolo zasazeny další desky, už s konvenčnějšími příběhy, kdy třeba někdo zahynul na Lysé v bouři nebo třeba úplně někde jinde, ale byl to milovník kraje.

Pro pořádek, oběti Beskyd mají ještě jeden skromnější a nenápadnější pomník, nevelký kámen u kaple na Gruni. Na desce je znak horské služby a nápis „Obětem hor“. Díky tomu, že jsou tyto pomníky v českých horách mezi návštěvníky velmi oblíbené, aspoň jména dávných obětí pořád „žijí“.

Jizerky se vymykají

  • Jizerské hory nemají jeden centrální hřbitov svých obětí, ale legendární „pomníčky“ roztroušené po kopcích. Těch už je několik stovek a upomínají na vraždy, umrznutí, pracovní úrazy dřevorubců a další tragédie.
  • Nejstarší je Klogertův kámen ještě ze středověku a další přibývají. Proslavila je Kniha o Jizerských horách Miloslava Nevrlého, která vyšla prvně před 50 lety a letos v říjnu má být pokřtěno už její páté vydání.
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