Kdyby ta vyhlídka nebyla vyznačená na mapě jako turistická zajímavost, tak bych tam ani nešel. Ale nelitoval jsem. Naopak. Vyhlídka Pískovec II. na hnědouhelný povrchový důl Družba u Sokolova je jako pohled na povrch jiné planety nebo na povrch pouště někde v Arizoně nebo Nevadě.
Díval jsem se na dno z výšky desítek metrů, takže i rypadla a zakladače vypadaly jako hračky. Musím se však poopravit, nejde o „měsíční krajinu“. Jáma už dole zarůstá stromy a keři, leskne se tam hladina několika jezírek a rýsují se tam hluboké kaňony (uhelné sloje). Na obzoru doplňuje barevné spektrum zelená hradba Krušných hor a modré nebe.
Někdo by možná řekl, že je to podobně hezké jako dívat se na film Jana Svěráka Ropáci, ale bez tohoto zážitku není znalost Česka úplná. Na mapách je uprostřed toho dolu vyznačená „bývalá obec Jehličná“. To kdybyste ji náhodou nemohli najít... Podobná vyhlídka na důl existuje ještě na Mostecku u Vršan, ale tato je působivější.
Od dolu jsem došel k romantické hrázděné památce – statku Bernard se zookoutkem a restaurací – který je úplným protikladem mého předešlého zážitku. Původně to byl hospodářský dvůr důlní firmy. Podle jeho architektury jsem si myslel, že už jsem v Bavorsku, ale byl to pořád Sokolov.
Sice jsem si odškrtl i nějaký „hezký“ cíl, ale myšlenky na důl jsem nezaplašil. Velkolom Družba byl otevřen v roce 1960 a v provozu bude kvůli útlumu těžby uhlí už jen pár let. Kolem roku 2040 ho zaplaví jezero Družba, takže si s návštěvou pospěšte. Čas běží.
Jeden den horníka
Když se podíváte na Sokolov na mapě, musíte se o něj nutně začít bát, že na své severní straně sjede do těžební jámy Sokolovské uhelné, u které jsem už byl a která je rozlehlejší než celé město. Většina lidí má asi Sokolov na dně listu měst, která by chtěla v životě vidět. Ale je to chyba. „Růžové město“ má překvapivě přehršel památek a zajímavostí.
Prvním paradoxem byl „most lásky“ s visacími zámky na zábradlí jak někde na Kampě nebo ve Florencii. Ale co, Sokolov je město, které „lásku“ potřebuje.
Stojím na náměstí Budovatelů před růžovým monumentálním Hornickým domem á la Havířov s řadou soch horníků na římse a už chci lomit rukama, že je to socialistický realismus jako vyšitý. Jenže ouha. Ta stavba je už z 20. let. Ten reliéf se jmenuje „Jeden den v životě horníka“.
Jeden den v životě horníka je několik metrů dlouhý (jak tejden před výplatou, jak se říká) a celkem snadno lze rozpoznat, co se v něm děje. Ráno se horník loučí se ženou, jde s bandaskou do práce, kutá, kutá motykou, pořád kutá, jde domů s ranečkem a zase se vítá se ženou. Kupodivu chybí návštěva havířské krčmy.
Sokolov je však mnohem starším městem, než by ukazoval Hornický dům. Má historické náměstí, kterému vévodí kašna se sochou sokolníka, který upomíná na jméno města. Sokolov dostal jméno, protože podle pověsti stojí na místě osady, kde žil poustevník a kolem něj sokolníci, kteří cvičili ptáky k lovu. Ten z fontány má kromě ptáka u nohou i psa připomínajícího Sultána nebo Tyrla z pomníku Babičky v Ratibořicích.
Sokolov má i růžovo-bílý zámek, který se špičatými věžemi v rozích vypadá jak dort se svíčkami. Tady můžete symbolicky uzavřít jeden den horníka v muzeu dolování s modýlky vlaků přepravujících uhlí, helmami a různými stroji.
A ještě bych doporučil návštěvu bývalého kapucínského kláštera v Sokolově. Můžete si odškrtnout památku, ale hlavně v jeho areálu sídlí pivovar Permon s hospodou, jehož stout s kávovo-čokoládovou stopou v chuti je podle mě nejlepším pivem, jaké jsem kdy ochutnal. A je to pivo černé jako „jeden den v životě horníka“. A kdyby ho zrovna neměli, budou mít jiné druhy.
Mystický Krudum
Jsou místa, na která se vypravím už jen kvůli zvláštnímu jménu, protože si nemohu pomoci. To je například i Krudum. Název kopce u Sokolova (deset kilometrů po značce) vyvolává asociace na nějaké dávné pohanské obětní místo, ale byl to keltský výraz pro „kulatou pevnost“ (viz slovo oppidum se stejnou koncovkou, keltské hradiště).
Aby to tajemno bylo ještě tajemnější, cestou jsem navštívil i zříceniny románského kostela svatého Mikuláše, ze kterého se zachovaly jen obvodové zdi do výše asi metru a gotický portál, který se stal coby „okno do přírody“ jedním z hitů českého výletního Instagramu.
Na temeni vrchu Krudum je až nepatřičně moderní rozhledna, ze které je ale fantastický výhled (zavírá se ovšem na zimu). Viděl jsem obrovské umělé jezero Medard u Sokolova, hradbu Krušných hor a jako kamennou loď plující v lesích tu ruinu kostela.
A pointa? Tentokrát to bude tvrdý, anglicky „hard“. Hard se jmenuje vyvýšenina ve městě s hrázděnou věžičkou, sloužící jako rozhledna. Když ji v roce 1907 stavěli, těžko mohli tušit, že se z ní turisté budou rozhlížet na továrny a povrchový důl. Ale za soumraku i ta jáma se světly a zakletou vesnicí Jehličná vypadala zvrhle romanticky.