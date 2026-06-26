Tyčí se na hraně kopce na jižní straně města a můžeme si zahrát takovou hru a oba Petříny porovnat. Věž vyrůstá z budovy hotelu a restaurace a je z ní výhled na Jablonec a na Jizerské hory. Pražská kráska měří 58 metrů, jablonecká věž jen 20 metrů. A je mladší. Byla postavena v roce 1906, zatímco pražská eiffelka v roce 1891.
Jablonecký Petřín je ale i tak výše, protože kopec má nadmořskou výšku 618 metrů, pražský 327 metrů. Pražská kovová konstrukce je trochu mimo styly, Jablonec čistá secese. Sluší se ještě podotknout, že vstupné v Praze činí 250 korun, v Jablonci pětinu (50 Kč). V Praze si za to koupíte možnost zdolat 299 schodů, v Jablonci 78.
Americká romantika
Jablonecký Petřín býval zavřený a chátral. Dlouhé roky jsem kolem něj mlsně obcházel, nicméně před pár lety podnik konečně otevřel. Původně byl žlutý, nyní má béžovou barvu. Má úžasnou polohu, protože se tyčí na kopci nad Jabloncem, ale až k němu sahá zástavba a šplhají strmé ulice.
U Petřína je parkoviště a úplně to vybízí, aby sem člověk zajel večer autem, sklopil sedačky a se slečnou po boku se kochal světly Jablonce pod nohama. Taková americká romantika.
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Když už jsme u výhledu z Petřína, tak vám pomůže vyznačené panorama s obrysy kopců pod věží. Obzoru samozřejmě vévodí hřeben Jizerek s tisícovkami Holubník a Černou horou a dole upoutá cihlově červená jablonecká funkcionalistická radnice, která je trochu „dvojčetem“ kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova, který stojí hned nad ní.
Petřín si uchovává jedno tajemství. Dnes už se neví, kdo byl jeho architektem. Samozřejmě jsem měl při prvním zimním výstupu na rozhlednu „štěstí“ na mlhu, ale aspoň do toho Jablonce jsem dohlédl. Tak jsem si to ještě jednou zopakoval a přijel ještě v létě, kdy se dalo sedět na terase u kávy a koukat na hřeben Jizerských hor v pozadí.
Pokud vám nesedí ke kopci české jméno Petřín, když tušíte, že Jablonec byl převážně německý, tak máte pravdu. Volba na Petřín po vzoru Prahy totiž padla až po odsunu po roce 1945, když se po válce hledalo české jméno pro místní oblíbený výletní cíl. Němci předtím Petřínu říkali Nickelkoppe (Mikulášova kupa) po ševci, který tu měl nedaleko domek.
Bramberský pohár
Okolí Jablonce je krajem rozhleden a určitě stojí za to navštívit ještě aspoň jednu. Třeba Bramberk. Pamatujete si nějaké místo, kam jste v dětství chodili, protože vám rodiče slíbili sladkou odměnu, když se tam vydrápete? Pro mě to byla chata u rozhledny Bramberk v Jizerských horách.
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Byl mi vždycky slíben zmrzlinový pohár, když vylezu do výšky 787 metrů nad mořem. Dodnes si pamatuji i ty bytelné dřevěné schody uvnitř kamenné rozhledny. Nedávno jsem si ověřil, že skvělé zmrzlinové poháry v chatě u paty věže pořád dělají.
Kamennou věž na Bramberku postavil architekt Robert Hemmrich, „rozhlednový spcialista,“ a nedaleko je ještě kovová rozhledna Slovanka a další kamenná na Královce. Vždycky, když na ně vystupuju, přemýšlím, jestli se výhledy nějak liší. Ano, ze všech jsou vidět stejné kopce a Ještěd, ale každý je přece jen trochu jiný.