Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Český výletník: Vysypán na výsypce. Stojím na kostelu pod hromadou hlíny

Jakub Pokorný
Seriál
V roce 1971 vznikla Radovesická výsypka a obec Radovesice s tisíci obyvateli...

V roce 1971 vznikla Radovesická výsypka a obec Radovesice s tisíci obyvateli zanikla – ne kvůli hloubení jámy, ale kvůli sypání hromady. | foto: Jakub Pokorný, MF DNES

Pro zdejší krajinu jsou charakteristické i regulované potoky rovné jako...
Výsypka má i svoje „metro“, protože na začátku ústí odvodňovací štola se...
Dorazil jsem na místo bývalých Radovesic. Uprostřed ničeho tam jako memento...
Nedaleko cedule Radovesice je památník ve tvaru dveří, které můžete otevřít do...
13 fotografií
Měsíční krajina? Možná trochu. Každopádně je to asi nejpodivnější turistická trasa v Česku. Cedule s názvem obce uprostřed ničeho, pode mnou kostel v podzemí, krajina připomínající step. Radovesická výsypka.

Klub českých turistů před pár lety vyznačil historicky první trasu (konkrétně je to modrá značku) přes bývalou zrekultivovanou výsypku hnědouhelného dolu u Bíliny. Značka přechází takzvanou Radovesickou výsypku.

Výsypka je místo, kam se ukládá hlušina, kterou vytěží rypadlo. Byl jsem hodně zvědavý, jak to tam bude vypadat, i když jsem už nečekal zdevastovanou apokalypsu jako ze Svěrákova filmu Ropáci.

Svezení kdysi průmyslovou krajinou. Zapomenuté silnice Mostecka mnohé překvapí

Vlak mě „vysypal“ na peróně v Bílině, ušel jsem pět kilometrů a koukal s otevřenou pusou. Je to opravdu „nová krajina“. Takhle nevypadá nic jiného, co v Česku znám.

Zvlněné holé kopečky se táhnou na úpatí Českého středohoří. Porostlé jsou jen žlutou travou vlající ve větru. Občas tam roste zakrslý stromek jako někde v tajze, na obzoru se táhnou ploty. Trochu mi to připomnělo nějakou step. České Mongolsko. Teče tam dokonale zregulovaný potok, rovný jak pravítko. Žije tam želva nádherná i čolek.

Metro na výsypce

Výsypka má i svoje „metro“, protože na začátku ústí odvodňovací štola se stejným profilem, jako má pražská podzemka. V dálce se vypíná Bořeň, jediná česká hora, která by se neztratila ani v národních parcích amerického Středozápadu.

Dorazil jsem na místo bývalých Radovesic. Uprostřed ničeho tam jako memento stojí bílá cedule s černými písmeny, začátek obce RADOVESICE. O kus dál je památník ve tvaru dveří, které můžete otevřít do krajiny (něco jako dveře na Pancíři na Šumavě).

Nedaleko cedule Radovesice je památník ve tvaru dveří, které můžete otevřít do...

Zvláštní pocit, když si uvědomím, že někde pode mnou „odpočívá“ Kostel Všech Svatých, který na rozdíl od domů nebyl zbourán, jen zasypán. Stejně si ale říkám, že pokud krajina po dolování vypadá takhle, nedopadla špatně. Jednou to tu půjde i zastavět nebo vše přikryje les. Dopadlo to zajímavě.

Abych to trochu vysvětlil, tady se nedolovalo. Jenže vytěženou hlušinu z hnědouhelné bílinské pánve o pár kilometrů dál, která nebyla zrovna uhlí, bylo potřeba někam ukládat.

Takže vznikla v roce 1971 Radovesická výsypka a obec Radovesice s tisíci obyvateli zanikla vlastně z opačného důvodu – ne kvůli hloubení jámy, ale kvůli sypání hromady. Radovesická výsypka měla 900 hektarů a těžaři na ni přestali „sypat“ někdy kolem roku 2002. Pak ji upravovali.

Rozhledna na elektrárně

Z výsypky je výhled na Krušné hory a dolů k Bílině. Nížině dominují komíny elektrárny Ledvice, která je se zdejší krajinou pupeční šňůrou spojená, protože polyká uhlí z Bílinska, kvůli kterému výsypka vznikla.

Když jsem se dočetl, že existuje na střeše budovy s kotlem elektrárny „nejvyšší česká rozhledna“, věděl jsem, že neodolám. Parametry jsou ohromující – plošina se nalézá ve výšce 144 metrů nad zemí, ve 28. patře obrovské krabice, která se stavěla v letech 2007 až 2017 a je to i nejvyšší stavba Česka (mimo komíny a vysílače).

Peklo na severu. Projeli jsme si měsíční krajinu pod Krušnými horami

Prohlídka se musí rezervovat předem, ale jinak je zadarmo. Zážitek zahrnuje i výstavu v infocentru a zhlédnutí 3D filmu o dějinách uhlí, při jehož sledování mě málem sežral dinosaurus. Prvně jsem viděl něco s těmi brýlemi.

Pak už jsme šli k výtahu. A výhled? Úměrný všem předešlým superlativům. Vidím Bořeň, Milešovku, Komáří vížku, ten divný vodojem nad Teplicemi a nebýt trochu mlžný opar, prý by byl vidět i Děčínský Sněžník. Závrať jsem neměl, ale to i proto, že člověk z ochozu nevidí přímo pod sebe k patě budovy.

V roce 1971 vznikla Radovesická výsypka a obec Radovesice s tisíci obyvateli zanikla – ne kvůli hloubení jámy, ale kvůli sypání hromady.
Pro zdejší krajinu jsou charakteristické i regulované potoky rovné jako pravítko.
Výsypka má i svoje „metro“, protože na začátku ústí odvodňovací štola se stejným profilem, jako má pražská podzemka.
Dorazil jsem na místo bývalých Radovesic. Uprostřed ničeho tam jako memento stojí bílá cedule s černými písmeny, začátek obce RADOVESICE.
13 fotografií

Teprve z této výšky jsem krásně pochopil, jak je krajina mezi Teplicemi a Mostem umělá, čímž se oklikou vracím k té výsypce. Nelogicky klikatě vedoucí železnice se různě stěhovala, jak se rozšiřovaly doly, vesnice se stěhovaly, zanikaly, vznikaly na náhradních místech. Vesnice Ledvice existuje, je ale na novém místě hned vedle elektrárny.

Hodně zvláštní je pohled zblízka na chladicí věž, ze které se valí sloup páry do nebe. A ještě jeden bonus zdejšího výhledu: když se díváte z té elektrárny – na východ – tak nevidíte tu elektrárnu samotnou.

Vstoupit do diskuse
titulek

Český výletník: Výprava na Petřínskou rozhlednu, která ale není v Praze

Petřínskou rozhlednu má i Jablonec nad Nisou.

Seriál Pražští turisté jeli v roce 1889 na světovou výstavu do Paříže a když viděli Eiffelovu věž,...

Český výletník: Vedro jsem zvládl ve zmrzlinovém království. Nabízí i skleněnou

Zmrzlinářka v Mimoni se ani na chvíli nezastaví, ale dlouhé fronty se tam...

Seriál Léto a teplotní rekordy jsou za dveřmi, takže začíná být aktuální putování za zmrzlinou. Muzeum...

Český výletník: Plzeňský alkotrojúhelník. Tady jsem se ztratil jako na Bermudách

Plzeňský Prazdroj má ve svém logu trochu bizarně svou vlastní vrátnici –...

Seriál Autor rubriky Český výletník napsal novou knihu Lahodné Česko, gastronomický průvodce. Nechybí v ní...

Český výletník: Paradoxy, bizáry, exotika. Co nabízí našinci Pražský hrad

Pohled na Chrám svatého Víta z ulice U Prašného Mostu. V popředí je Císařská...

VIDEO Jako malému mi vyprávěli o jezdeckých schodech, po kterých jezdili rytíři do Vladislavského sálu,...

Český výletník: Jdu na sever, jdu na jih. Výprava na čtyři krajní body země

Detail cedule na nejjižnějším bodě Česka s GPS souřadnicemi

Díky Stezce Českem jsou dnes výspy České republiky neskutečně populární a stal se z nich skoro...

Český výletník: Recept na třináctý pramen Karlových Varů chtěla i StB

Obří poutač na Návštěvnické centrum Becherovky na karlovarské ulici.

Ke Karlovým Varům kromě vřídla, Rusů a oplatek neodmyslitelně patří i Becherovka. A když...

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

Ženy a muži, každý na svém území. Terstskou pláž El Pedocin rozděluje zeď

Jedni v tom vidí příklad hrubé zaostalosti, téměř středověké segregace. Muže a...

Jedni v tom vidí příklad hrubé zaostalosti, téměř středověké segregace. Muže a ženy tu totiž při slunění dělí zeď. Ne všichni v tom spatřují problém. Bariéru vnímají jako odkaz historie, tradic,...

Pronajali si celý dům na dovolenou. Za příčkou v obýváku objevili majitele

ilustrační snímek

Irská rodina se těšila na rodinou oslavu a následný odpočinek v domě pronajatém přes Booking.com. Místo odpočinku si ovšem z irského hrabství Wexford odvezla hororový zážitek. Když se večer vrátili...

Konec minilahviček. Na těchto letištích si můžete vzít až dva litry tekutin

ilustrační snímek

Cestování letadlem čeká příjemná změna. Na řadě evropských letišť už cestující nemusí přelévat kosmetiku do lahviček o objemu 100 mililitrů ani vyndávat elektroniku z příručního zavazadla při...

Vidlička místo žiletky. Pasažérka výletní lodi šokovala spolucestující

Carnival Sunrise se dříve plavila pod jménem Carnival Triumph, už tehdy se nechvalně proslavila, když jí po požáru ve strojovně selhala kanalizace. Média tehdejší plavbu pohotově překřtila na „poop cruise“.

Ostatní cestující nejdřív nevěřili tomu, co vidí, pak vytáhli telefony. Záběry z palubní restaurace lodi Carnival Sunrise se šíří internetem a společnost Carnival musela veřejně vysvětlovat, k čemu...

Vykopáváte na pláži jámy? Zábava může být smrtelnější než útok žraloka

ilustrační snímek

Na první pohled jde o nevinnou zábavu, kterou na písečných plážích milují především děti. Kopání hlubokých jam v písku však může mít tragické následky a odborníci před ním důrazně varují.

Český výletník: Vysypán na výsypce. Stojím na kostelu pod hromadou hlíny

V roce 1971 vznikla Radovesická výsypka a obec Radovesice s tisíci obyvateli...

Měsíční krajina? Možná trochu. Každopádně je to asi nejpodivnější turistická trasa v Česku. Cedule s názvem obce uprostřed ničeho, pode mnou kostel v podzemí, krajina připomínající step. Radovesická...

31. července 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímekhttps://servix.idnes.cz/fotoget.aspx?idFoto=VRJ5d5f74af62%5F23%5Fimc%5Fplakat%5Fvelikonoce%2Ejpg&subtype=galerie&family=idnes

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  30. 7. 16:07

Našli jsme zapomenutý kout Řecka. Thrácké pobřeží láká na prázdné pláže

Za vstupní bránu do Východní Makedonie je považováno přístavní město Kavala.

Tato země je dovolenkový ráj. Má nádherné pláže, vyhřáté moře, spoustu starobylých památek... ale i turistů. Když však víte, kam zamířit, dají se tu najít i méně zalidněná, ovšem o to autentičtější...

30. července 2026  8:30

Dovolená, která bolí. Stále více cestovatelů míří za hranice vlastních sil

Seběh

Místo lehátka u moře volí vyčerpání, bolest a extrémní podmínky. Stále více cestovatelů vyráží na dovolené spojené s horskými výstupy, ultramaratony či závody v poušti. Takzvané „darecations“ lákají...

30. července 2026

Už je to jen divadlo pro turisty. Cestovatel o přežití v džungli i byznysu s ayahuaskou

Premium
Vypravil se na peruánsko-brazilskou hranici, aby v nehostinné amazonské...

Vypravil se na peruánsko-brazilskou hranici, aby v nehostinné amazonské džungli u řeky Javari navštívil domorodý kmen Matsés. A aby zjistil, jestli tito lidé odříznutí od civilizace stále žijí...

29. července 2026

Konec minilahviček. Na těchto letištích si můžete vzít až dva litry tekutin

ilustrační snímek

Cestování letadlem čeká příjemná změna. Na řadě evropských letišť už cestující nemusí přelévat kosmetiku do lahviček o objemu 100 mililitrů ani vyndávat elektroniku z příručního zavazadla při...

29. července 2026  8:30

Tajemný vnitřek a velkolepý vnějšek. Proč jsou pyramidy zaslouženou ikonou

Rašefova, Cheopsova a Menkaureova pyramida v Gíze

Pyramidy patří mezi jednoznačnou dominantu Egypta. Jejich ikonické tvary i po tisících letech vzbuzují zasloužený údiv. Je dokonce možné do nich vstoupit a v jejich úzkých chodbách zakusit mystickou...

29. července 2026

Vykopáváte na pláži jámy? Zábava může být smrtelnější než útok žraloka

ilustrační snímek

Na první pohled jde o nevinnou zábavu, kterou na písečných plážích milují především děti. Kopání hlubokých jam v písku však může mít tragické následky a odborníci před ním důrazně varují.

28. července 2026  8:30

Vojáci na velbloudech, čluny patrné z vesmíru. Tak vypadá západní pobřeží Afriky

Premium
Významným bodem někdejších karavanních cest je Chinguetti, jedno z...

Poušť tu pohlcuje silnice i opuštěné domy, zatímco na pobřeží kotví tolik rybářských člunů, že jsou viditelné až z vesmíru. Mauritánie patří k nejméně navštěvovaným státům planety, i když nabízí...

28. července 2026

O tajných chodbách, skrytých příbězích a jiných pražských zázracích. Historik vypráví

Premium
Historik David Černý

Myslíte si, že Prahu znáte? Pak jste možná nikdy nehledali oblouky Juditina mostu ve sklepě obyčejného domu, ani nepřemýšleli, kde skončila prkna z popraviště 27 českých pánů. Historik a spisovatel...

27. července 2026

KVÍZ: Padací most a vyhlídkový vlak na viaduktu: Jak dobře znáte Znojmo a Podyjí?

Jak dobře znáte Znojmo? Otestujte se v našem kvízu

Znojmo a Národní park Podyjí lákají na divokou přírodu, dechberoucí výhledy a tajemství, ze kterých mrazí. Myslíte si, že tohle město plné vína, zážitků a skvělé gastronomie dobře znáte? Tento rychlý...

vydáno 27. července 2026

Slovenský zámek inspirovaný Francií. V Bojnicích dodnes bloudí duch hraběte

Bojnice. Za svou dnešní romantickou podobu vděčí zámek poslednímu majiteli,...

Není na Slovensku moc míst, která spojují pohádkovou atmosféru, šlechtickou historii, léčivé termální prameny a duchařské pověsti tak přirozeně jako Bojnice. Dominantou městečka je jeden z...

27. července 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.