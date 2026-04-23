Český výletník: Plzeňský alkotrojúhelník. Tady jsem se ztratil jako na Bermudách

Jakub Pokorný
Seriál
Autor rubriky Český výletník napsal novou knihu Lahodné Česko, gastronomický průvodce. Nechybí v ní samozřejmě ani alkohol, a ten je nejvíc doma, kde? Přece v Plzni a jejím okolí. Kromě Plzeňského Prazdroje může turista navštívit likérku v obci s krásným názvem Prádlo a Starý Plzenec, kde zraje Bohemia Sekt. Dokonce se této oblasti říká „alkoholový trojúhelník“.
Plzeňský Prazdroj má ve svém logu trochu bizarně svou vlastní vrátnici – Jubilejní bránu z roku 1892. | foto: Jakub Pokorný, MF DNES

Jít na prohlídku Plzeňského Prazdroje, to je pro milovníka piva jako jít do Chrámu svatého Víta. Podnik má ve svém logu trochu bizarně svou vlastní vrátnici – Jubilejní bránu z roku 1892, byť si dnes už ani neuvědomujeme, jak je to logo zažité. Takže začínáme.

Před další vnitřní vrátnicí jsou vystaveny formanský povoz a historický vagon, které rozvážely pivo do světa. „Povoz můžete v Plzni potkat i dnes, po plzeňských hospodách rozváží pivo paní, která tuto živnost podědila,“ vypráví průvodkyně.

Český výletník: Recept na třináctý pramen Karlových Varů chtěla i StB

V areálu se dokonce turisté přepravují autobusem pomalovaným prazdrojními barvami a jsou tam i stylové zastávky jako třeba Stáčírna. Tak v kolik mi to jede do stáčírny? V jednu. Přesně na tu mám lístek!

V obrovské hale jedou i lahve po pásu jako zelený had a pak se nahrnou do jednoho místa, kde vytvoří „zelené moře“. Stáčírna z roku 2006 byla investicí za miliardu v tehdejších cenách. Průvodkyně nám dokonce položila kontrolní otázku: „Která je nejčastější nečistota v odevzdané vratné lahvi?“ Jsou to vajgly. A to někteří turisté prý v minulosti tipovali myšky.

Jedna obrovská hala se svítícími panely ve tmě je celá věnovaná čtyřem surovinám, ze kterých se vyrábí pivo – vodě, ječmeni, chmelu a kvasinkám. Opravdu jsou jen čtyři, ačkoli tou „pátou surovinou“ (což neopomněla průvodkyně zdůraznit) je vlastně um lidí v Prazdroji.

Do „haly čtyř surovin“ se mimochodem jede největším osobním výtahem v Česku. Prostě jsme vešli do vstupní haly, jenomže ta hala se vznesla a jela do prvního patra – takto to tam vypadá. Mohli jsme tam dokonce ochutnat chmel ve formě prášku, který se sypal z takových vodovodů, v tomto případě spíš chmelovodů. Chmel je hořký, chvíli jsem pak kašlal a paní průvodkyně skupinku hned chlácholila, že v pivu je samozřejmě chmel lepší.

Sklepy pod pivovarem měří devět kilometrů a paní průvodkyně nám ukazuje i obrovskou nástěnnou mapu a poučuje nás, že kdybychom tu zabloudili (podobně byl poučen každý pivovarský nováček), máme jít po proudu vody v kanálcích, která tu teče, a dostaneme se ven, respektive k východu.

Končíme v ochutnávkové místnosti, kde každý uchopíme sklenici a pan sklepmistr nám načepuje přímo ze sudu nefiltrovanou „plzeň“. Toto pivo je naprostým unikátem, protože ho lze získat jen tady – buď „točené“, nebo v obchodě se suvenýry, kam vede výtah rovnou ze sklepa.

Bez ní by nebyl silvestr

A já se symbolicky teleportuju do Starého Plzence. Bez ní by nebyl silvestr. Bez čeho? Samozřejmě bez „bohemky“. Uprostřed náměstí ve Starém Plzenci stojí kromě morového sloupu i obrovská korková zátka jako poutač na zdejší podnik Bohemia Sekt.

Stál jsem u ní a říkal si, že by bylo skvělé, kdyby také existovala nějaká obrovská lahev šampusu, velikostně úměrná té zátce. Taková lahev by asi byla pětimetrová, a kdyby z ní uvolněná zátka na Nový rok vystřelila do prostoru, bylo by to jako odpálení rakety země–vzduch.

Český výletník: Prošel jsem si známé hospodské ulice v Česku

Víte, proč se Bohemia Sekt vyrábí zrovna v Plzenci? Odpověď je, že za to mohou zdejší rozlehlé sklepy, které zůstaly po pivovaru. Ale musím to vyprávět šířeji, zvlášť pro barbary, kteří jako já nevěděli, jak se dělá šumivé víno.

Vyrábí se totiž sekundárním kvašením, což návštěvníkům připomíná na stěně na chodbě i sám vyobrazený mnich Dom Pérignon, legendární postava šampaňského z Hautillers v kraji Champagne, který k němu podle legendy dospěl podobnou náhodou jako Alexander Fleming k penicilinu. Prostě jednou zůstalo v sudech déle a začalo znovu kvasit, on si myslel, že se kazí, ale naštěstí ho ochutnal a bylo skvělé.

Jsme na ochutnávce. Podobně jako už na několika podobných prohlídkách žasnu nad tím, kolik druhů pití vyrábějí, přitom já znám jen českou silvestrovskou klasiku – Bohemia Sekt demi sec. Ale zde nabízejí i červený sladší sekt, který chutí připomíná portské nebo višně v čokoládě, také Château Radyně, nejdéle vyráběný sekt u nás, a ten nejsladší – La Fleur.

A hlavně dostáváme i raritu, ručně odkalený „panenský“ sekt. Paní průvodkyně nás zároveň poučuje, že šumivé víno se nearchivuje. „Archivní víno je víno, které vydrželo přes víkend,“ loučí se s námi.

Jasoň a Drsoň z Prádla

Do třetice všeho dobrého lihového, fernet. Tou nenápadnou bílou budovou ve vsi Prádlo projde veškerá produkce fernetu. Byliny, ze kterých se vyrábí fernet, jsou v expozici na obrázcích i v pytlíčcích. Ze čtrnácti jich je veřejně známo šest.

Fernet je obecné slovo, Stock byl člověk. První likérku v Itálii založil podnikatel Lionello Stock v roce 1884, v roce 1920 začala výroba lihovin v Božkově a v roce 1927 se narodil fernet, takže brzy si jím budeme moci připít na sté narozeniny tohoto národního klenotu.

Začínáme ve skladu bylin, kam je paní Kristina Demelová, master blending supervisor, nakupuje. Poté jdou na řezačku, vysypou se do maceračních nádob a pak bylinky leží nejméně osm týdnů v lihu v nádržích, kterých je tu 33 a mají objem 165 tisíc litrů. Po uležení odveze cisterna macerát do Božkova, kde výrobní proces pokračuje a končí stáčením do lahví.

Nádvoří v areálu Prazdroje s autem v barvách pivovaru a legendární restaurací Na Spilce vlevo. V pozadí Jubilejní brána
Řekl bych, že ochrana receptu, který znají jen dva lidé ve firmě, je tady možná ještě úzkostlivější než v Becherovce. I pytle ležící ve skladu záměrně postrádají štítky, aby se nevědělo, která bylina je uvnitř. Nicméně zkušený pracovník to stejně pozná po hmatu, když „pohladí“ pytel. Devadesát procent produkce se vypije v Česku a na Slovensku.

Prohlídka vrcholí v macerační místnosti, kde paní Demelová otevírá jednu nádrž: „Líh je vlastně dezinfekce, takže nevadí, když do macerátu ponoříte prst a líznete si,“ říká. Jako v pivovarech dostáváme nefiltrované mladé pivo, tak mám na jazyku koncentrát, který je opravdu zatraceně hořký. Jenom dva prstíčky jsem tam strčil jako jezinky a už mi to stoupá do hlavy…

Lahodné Česko

  Autor Českého výletníku Jakub Pokorný napsal gastronomického průvodce Lahodné Česko. Je v něm sto příběhů ikonických hospod, krajového jídla či míst spojených s pivem, vínem a kávou.
  • Dozvíte se, která zmrzlinárna nabízí nejvíce druhů, včetně čabajkové, a kde uvařili nejsilnější pivo.
  • Nechybí procházka tajemnou vietnamskou Sapou v Praze, Grandhotelem Pupp a vyprávění jednoho ze dvou lidí na světě, kteří znají recept na Fernet Stock.
  • Kniha vychází 6. května v Našem nakladatelství, cena činí 499 Kč.
Český výletník: Jen ve Zlíně může nést náměstí jméno Práce, dohlíží na něj Baťa

Tomáš Baťa má sochu přes silnici od Baťova mrakodrapu. Má ruce v bok a dívá se...

VIDEO Seriál Od narození Tomáše Bati letos 3. dubna uplyne 150 let. Český výletník proto tentokrát zamířil do...

Český výletník: Sešup pro padající lyžaře. Jak jsem přejel Krkonoše na běžkách

Pražská bouda na Lučinách mezi Pecí a Černou horou je zdejší dominantou a...

Seriál Černá hora je po Sněžce „krkonošská dvojka“ co do popularity. Vede z ní klasická trasa na běžkách...

Český výletník: Zimní túry bez rumu? Nad Děčínem jsem potkal Sťatého majora

Rozhledna na Děčínském Sněžníku původně sloužila jako zeměměřičská věž....

Seriál V zimě je nejlepší vyrazit na místo, které má toto roční období přímo ve svém názvu, na nejvyšší...

Český výletník: Paradoxy, bizáry, exotika. Co nabízí našinci Pražský hrad

Pohled na Chrám svatého Víta z ulice U Prašného Mostu. V popředí je Císařská...

VIDEO Jako malému mi vyprávěli o jezdeckých schodech, po kterých jezdili rytíři do Vladislavského sálu,...

Český výletník: Recept na třináctý pramen Karlových Varů chtěla i StB

Obří poutač na Návštěvnické centrum Becherovky na karlovarské ulici.

Ke Karlovým Varům kromě vřídla, Rusů a oplatek neodmyslitelně patří i Becherovka. A když...

Český výletník: Byl na odstřel, ale teď je zámek Uherčice bombou historie

Zámek Uherčice na Znojemsku po opravě láká na novou prohlídkovou trasu ve svém...

Uherčice v Podyjí jsou nejatraktivnějším českým zámkem, který nejspíš nebudete znát. První liga....

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Jak jsme cestovali za socíku. Čechoslováci byli vždy milovníky hor a hradů

Turistika měla v Československu své pevné místo – od značených tras přes hory...

Turistika měla v Československu své pevné místo – od značených tras přes hory až po organizované rekreace u vody nebo výlety na hrady a zámky. Podívejte se na dobové snímky, které zachycují, jak lidé...

Jako úkryt snů. V domě na nejvíce opuštěném ostrově světa nikdo nikdy nežil

Ve středu ostrova Elli&#240;aey stojí bílý dům, který se stal synonymem...

Kdo z nás alespoň jednou nesnil o útěku z přeplněného města a o životě na opuštěném ostrově, daleko od hluku, dopravy a každodenních starostí? Takové místo skutečně existuje. Jde o dům, který se...

Ďábel zdolal švýcarský průsmyk v Alpách. Propletené mosty pamatují krveprolití

Švýcarská soutěska Schöllenen patří k nejpůsobivějším místům historické...

Švýcarská soutěska Schöllenen patří k nejpůsobivějším místům historické Gotthardské cesty. Dramatická krajina, trojice mostů i legendy o ďáblovi tu vyprávějí příběh lidské odvahy i nebezpečné cesty...

Kolumbijské kardio s výhledem. Až na vrchol Skály vede sedm stovek schodů

Sedm stovek schodů, které máte v tropickém vedru vyšlapat kamsi vzhůru? To moc...

Sedm stovek schodů, které máte v tropickém vedru vyšlapat kamsi vzhůru? To moc rozumně nezní. Nahoře vás ovšem čeká výhled, který té upocené vertikální dřině dává smysl. Kolumbijský El Peñón de...

Pláže s přívlastkem. Ke koupání se moc nehodí, přesto je zná celý svět

Kolik je na světě pláží? Přesného čísla bychom se asi nikdy nedopočítali. Ovšem...

Kolik je na světě pláží? Přesného čísla bychom se asi nikdy nedopočítali. Ovšem ty následující jsou nezapomenutelné. Vyčnívají z průměru, jsou naprosto jedinečné, unikátní. Zpravidla proto, že se s...

Český výletník: Plzeňský alkotrojúhelník. Tady jsem se ztratil jako na Bermudách

Plzeňský Prazdroj má ve svém logu trochu bizarně svou vlastní vrátnici –...

Autor rubriky Český výletník napsal novou knihu Lahodné Česko, gastronomický průvodce. Nechybí v ní samozřejmě ani alkohol, a ten je nejvíc doma, kde? Přece v Plzni a jejím okolí. Kromě Plzeňského...

23. dubna 2026

Jak dobře znáte Olomouc? Barokní perla Moravy se pyšní socialistickým orlojem

Olomouc patří mezi nejkrásnější a historicky nejvýznamnější města České...

Olomouc patří mezi nejkrásnější a historicky nejvýznamnější města České republiky. Nachází se zde řada jedinečných pamětihodností, za kterými míří tisíce turistů z celého světa. Zábavu si v Holomóci...

22. dubna 2026  8:30

Levné letenky po Evropě: Objevte krásy kontinentu za pár korun

Advertorial
Výhodné letenky za pár korun často seženete do Francie. Vydejte se objevit...

Cestování po Evropě nikdy nebylo dostupnější. Díky levným letenkám můžete během pár hodin změnit prostředí, ochutnat novou kuchyni, poznat jinou kulturu a zažít atmosféru světových metropolí....

22. dubna 2026

Kolumbijské kardio s výhledem. Až na vrchol Skály vede sedm stovek schodů

Sedm stovek schodů, které máte v tropickém vedru vyšlapat kamsi vzhůru? To moc...

Sedm stovek schodů, které máte v tropickém vedru vyšlapat kamsi vzhůru? To moc rozumně nezní. Nahoře vás ovšem čeká výhled, který té upocené vertikální dřině dává smysl. Kolumbijský El Peñón de...

22. dubna 2026

Kvůli benzinu za dvacku se Bolivijci bouří. Přesto děkují za kakao, říká influencerka

Premium
Influencerka a cestovatelka Sarah Horáková v Bolívii. (14. dubna 2026)

Země s hluboce zakořeněnými tradicemi, divoce rostoucími cenami pohonných hmot i plody kakaa. Především za nimi se vydala influencerka Sarah Horáková do Bolívie. Nahlédla do procesu výroby kakaa a...

21. dubna 2026

Ďábel zdolal švýcarský průsmyk v Alpách. Propletené mosty pamatují krveprolití

Švýcarská soutěska Schöllenen patří k nejpůsobivějším místům historické...

Švýcarská soutěska Schöllenen patří k nejpůsobivějším místům historické Gotthardské cesty. Dramatická krajina, trojice mostů i legendy o ďáblovi tu vyprávějí příběh lidské odvahy i nebezpečné cesty...

21. dubna 2026

Došli jsme do bodu, kdy už to bylo hlavou proti zdi, líčí horolezec, jak uvázli v Alpách

Premium
Lukáš Havránek říká, že je závislý na běhu a chození po horách. Přináší mu...

Tři kamarádi se rozhodli zdolat alpskou čtyrtisícovku Bernina, nakonec je musela zachraňovat helikoptéra. Jak se celá akce pokazila a jaké z toho plyne ponaučení, vypráví v rozhovoru pro magazín...

20. dubna 2026

Objevte „Benátky severu“. Nejkrásnější belgické město skrývá Kristovu krev

Gotický kostel Panny Marie v Bruggách je se svou přes 122 metrů vysokou...

Leží necelých sto kilometrů na severozápad od Bruselu a přestože se na ně po dlouhá staletí zapomnělo, jsou považované za nejkrásnější město v celé Belgii. Pojďte zjistit, co je na tom pravdy a kde...

20. dubna 2026

Kamenná skládačka a kanibalská historie. Nan Madol je tajemstvím Mikronésie

Vznáší se nad tím opar tajemství, ale většina jeho mystérií má podobu...

Vznáší se nad tím opar tajemství, ale většina jeho mystérií má podobu nedořešených technických detailů. Je také mnohem mladší, než mu tak rádi připisují milovníci záhad. Byť byste na něm odkaz...

20. dubna 2026

Na co zírá mašinfíra: Pod Orlickými horami k památkám východních Čech

Bardotka 749.247 společnosti Východočeská dráha

Dnešní Mašinfíra nás zavede do kraje pod Orlickými horami. Bardotkou společnosti Východočeská dráha se vypravíme po tratích 021 a 026 od jednoho historického skvostu ke druhému. Projedeme si úsek z...

19. dubna 2026

Jako úkryt snů. V domě na nejvíce opuštěném ostrově světa nikdo nikdy nežil

Ve středu ostrova Elli&#240;aey stojí bílý dům, který se stal synonymem...

Kdo z nás alespoň jednou nesnil o útěku z přeplněného města a o životě na opuštěném ostrově, daleko od hluku, dopravy a každodenních starostí? Takové místo skutečně existuje. Jde o dům, který se...

19. dubna 2026

Země stovky hradů. Navštivte Lucembursko, místo odpočinku českého krále

Je jednou z nejmenších, ale zároveň nejbohatších evropských zemí. Lucembursko...

Je jednou z nejmenších, ale zároveň nejbohatších evropských zemí. Lucembursko je ideální destinací na prodloužený víkend. Jeho historie i příroda vás oslní a jistě se sem budete rádi vracet.

18. dubna 2026

