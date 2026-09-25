Vjíždíme do brány s nápisem Lánská obora a teprve až teď uvěřím, že se dovnitř opravdu dostanu. Hned za branou nás čeká první krátká zastávka. Stojíme na křižovatce u takzvaného Masarykova kamene, kde je i pamětní deska. Kámen byl vztyčen u příležitosti 85. narozenin (tedy v roce 1935) prvního prezidenta T.G. Masaryka, který sem jezdil na koni Hektorovi.
Právě tady se sluší vyposlechnout si, jak to všechno začalo. „Hlavní zásluhy o získání Lánů měl prezidentův kancléř Přemysl Šámal. Vznikla nová republika a hledalo se letní sídlo pro prezidenta,“ vypráví Michal Pernica.
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Vztahy mezi šlechtou a novou republikou byly spíš chladné, ale kníže Fürstenberg nakonec areál s oborou prodal – za 25 milionů tehdejších korun. A mohlo se začít hospodařit. Prezidentská obora vznikla 15. července 1921, když první lesníci složili přísahu před kancléřem Šámalem. Byla to ještě doba, která si potrpěla na ceremonie.
Zajímavou historii má i samotný Masarykův kámen. Naše skupinka se právě vyhrnula z dodávky, aby si ho mohla vyfotit. Komunisté ho chtěli zničit, ale dva vojáci, kteří to měli na starosti, nesplnili rozkaz a pomník zakopali. Po roce 1989 byl nalezen díky pamětníkům a navrácen na místo.
Teď pár číselných dat k oboře, která jsou koneckonců ohromující. Plot kolem dokola měří 35 kilometrů. Celá obora má výměru 3 500 hektarů, ale když ji aristokraté zakládali v roce 1713, byla třikrát větší. Ještě nedávno se v ní prohánělo 1 400 kusů zvěře, ale její stavy chtějí redukovat.
Pánem je tu jelen evropský, doprovází ho daněk skvrnitý, muflon, ale je tu také dost divokých prasat. Ze stromů je tu nejvíc buků, dubů, borovic. Smrků je méně, protože padly za oběť kůrovci. Lesní správa Lány má 80 zaměstnanců.
„Uklizená“ krajina
Krajina v lánské oboře vypadá na první pohled úplně jinak než běžný les. Tak nějak uklizeně a jako kdyby tam někdo sekal trávu. Jenže ji neseká, to prostě spase zvěř. A té je tam požehnaně. Lesníci teď prominou, ale je jí tam tolik, že když projíždíte kolem, je to, jako kdybyste byli někde uvnitř ohrady kopytníků v zoologické zahradě, jaká je tam hustota zvěře. A ta není vůbec plachá. „Myslí si, že jsme traktor, který vozí krmení,“ vysvětluje průvodkyně.
Nejkrásnějším místem celé obory je takzvaná „prezidentská vyhlídka“, kam vzápětí míříme. Tím prezidentem je míněn v tomto případě především Miloš Zeman. Jeho svéráznou éru, kdy se obora dostávala i do rubriky „kauzy“, tu dnes už – decentně řečeno – rozhodně smrtelně vážně neberou.
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„Miloš Zeman si na vyhlídce celý den četl, měl tu lahev vína a pak mu můj předchůdce Balák přivezl další, kterou společně vypili,“ vypráví nový ředitel.
Zeman tam měl mimochodem i „toitoiku“. Prezidentská vyhlídka je ale úžasná (toitoiku už naštěstí odvezli). Dominuje jí krytá lavička s výhledem na hluboce zaříznuté lesnaté údolí, které se táhne na jih až ke Zbečnu a Berounce, které jsou odtud asi deset kilometrů.
Vysypat a rozšlapat
Lánská obora má i svá tajemství, z nichž to asi největší je takzvaná „prezidentská chata“ – jediné místo, které nesmíme fotit, když jedeme kolem. Když se stanete prezidentem, fasujete nejen zámek Lány, ale i chatu, která vypadá hodně obyčejně, jako hlavní budova se zázemím někde na dětském táboře.
Fotit ji nesmím, ale popsat vám ji mohu. Vznikla za prezidenta Antonína Novotného a stojí nedaleko přehrady Klíčava (ano, v oboře je i malebná přehrada), takže je to vlastně taková „chata v jezerní kotlině“, jak by řekl Jaroslav Foglar.
A náš průvodce neopomene zdůraznit, že nejžádanější zastávkou je „Balákův lom“, který nakonec vedl k odsouzení bývalého šéflesníka Miloše Baláka. Lom u vodní nádrže Klíčava sice vypadá normálně jako lom, ale všichni ho znají z médií, protože kámen z lomu údajně Balák prodával za nevýhodných podmínek.
A to už se vracíme k bráně obory, za kterou se zastavujeme u takzvané „demonstrační obůrky“, což je jediné „nezakázané“ místo lánské obory, protože leží vlastně mimo ni. Sem se mohou běžně rodiče přijít s dětmi podívat na zvířata, stačí jim hodit z vyhlídkového chodníku kukuřici a jeleni už se sbíhají, aby mohl člověk udělat co nejlepší fotku.
Kuriozita na závěr. Čekal bych, že oboru budou hlídat po zuby ozbrojení strážci a nikdo si tam nedovolí vlézt. Jenže čeští houbaři vlezou všude a pan ředitel říká, že dost často je musejí vyvádět ven. „Nejlepší trest je vysypat a rozšlapat,“ říká lakonicky pan Pernica.
Prošlo to prý jen jednomu osmdesátiletému pánovi, který šokoval i samotné lesníky, když jim klidně sdělil, že sem chodí na houby už 60 let a ve svém věku přeleze plot i s taškou na kolečkách. Vzápětí jim to i názorně ukázal.
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