Do showbyznysu se Karel Hynek Mácha dostal naposledy jednak, když vznikl film Máj s Matějem Stropnickým v hlavní roli a s hudbou Support Lesbiens, kteří opravdu zhudebnili i ten začátek Máje, a pak v písni Lucie Bílé Láska je láska, kde se objevuje verš: „Mácha má štěstí, že je kamennej“.
Socha, která se musela dívat na poněkud legrační orgie v klipu, stojí na svahu Petřína, nad sokolovnou na Újezdě. Vysochaný básník tam šlape na nějaký věnec, drží v ruce pero a kytku a působí možná až moc aristokraticky a kultivovaně.
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Mácha nebyl něžný romantik. Náruživě cestoval, miloval a žárlil
Mácha se ale narodil v jiné části Prahy, na Karlově náměstí. Tam při troše pozornosti objevíte v horní řadě nedaleko Novoměstské radnice dům s jeho pamětní deskou (ten původní už ale nestojí).
Jeho otec měl v Praze krupařský obchod. Jak jsem si vždycky dělal legraci, mohl by mít reklamní slogan „To je řacha, kroupy Mácha.“ Ale pokračujeme do opravdového „Máchova kraje“.
Vražda v Máji
Kilometr jižně od Dubé na Českolipsku stojí v polích socha svatého Prokopa. Barokní figura, jakých jsou po venkově tisíce. Tato je ale hodně výjimečná. Dostanete se k ní snadno po červené značce „dubského okruhu“.
Proč vážit cestu do zapadákova, jemuž se vyhnula i železnice? Nalézá se tady jedno z nejdůležitějších míst české literatury. Tady jistý Hynek Schiffner zavraždil 7. května 1774 svého otce, který zrovna pracoval na chmelnici.
Těžko si mohl myslet, že se to utají. Za polem jsou ještě vidět střechy Dubé, nebylo to žádné odlehlé místo. O 60 let později tudy procházel mladý vousatý turista a student práv. Karel Hynek Mácha.
Story si vyslechl pravděpodobně v nedalekých Doksech, kde mu ji vyprávěl kamarád a domorodec Eduard Hindl. Turista sepsal báseň Máj, prokazatelně inspirovanou tímto příběhem. Naše nejslavnější národní báseň tak není nic jiného než detektivka inspirovaná skutečnou událostí.
Večer na Bezdězu
Když Mácha přišel prvně na Mácháč pod hradem Bezděz, tak se to ještě nejmenovalo Máchovo jezero, to by byl překvapen i on sám. Byl to Velký rybník a stal se také dějištěm Máje. Diskotékovým kempům „české Ibizy“ by se asi Mácha divil, ale na břehu se vypíná Jarmilina skála, nazvaná podle postavy z Máje, a jezero jde krásně obejít borovicovými lesy na břehu.
V Doksech, na břehu Máchova jezera, mají také kovovou plastiku s obrovskými verši Máje. Hrdliččin ku lásce hlas se rozléhá přes celý park. A v roubeném domě se zde usídlil Památník Karla Hynka Máchy.
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Založil ho Karel IV., obkroužily podnikové kempy. O Máchově jezeře se pěly ódy
O Bezdězu pak Mácha napsal zvláštní povídku Večer na Bezdězu, kde mimo jiné popisuje, jak na úpatí potkal ženu s dětskou rakví a mrtvým dítětem. Dnes vás vítá dole kovová plastika čerta, protože jedna věž hradu se jmenuje Čertova a podle pověsti pekelník pomáhal hrad stavět.
Bezděz je zvláštní kombinací zařízeného hradu a zříceniny, záleží na tom, ve které jste místnosti. Jeho klenotem je gotická kaple, ale svoji expozici už tam má i Oldřich z Chlumu, středověký detektiv z knih Vlastimila Vondrušky. V jedné místnosti hradu se dozvíte, že právě v ní Karel IV. podepsal dekret o založení Velkého rybníka a v další mají modýlky, jak hrad dřív vypadal.
Byl to pořád v jádru Bezděz, jen zachovalejší, ne s tak okousanými zdmi jako dnes. Z výletu na Bezděz mi ale utkvěla hlavně tabulka na plotě v obci Bezděz pod hradem „Pozor zlý pes, a kocour, ten je taky pěkná svině“. To by se Máchovi určitě líbilo.
Dvoucentimetrový Máj
Vždycky si vzpomenu na dětskou knížku Obrázky z českých dějin a pověstí, kde je historie vyprávěná jako komiks a na jedné dvojstránce je tam i roztomilý kreslený Mácha, jak sedí obkročmo na hřebeni střechy a hasí stodoly v Litoměřicích. Požár viděl z nedalekého vrchu Radobýl.
Kdyby to chtěl někdo napsat jako fikci, tak by asi sklidil posměch, že je to překombinovaný příběh. Ale Karel Hynek Mácha strávil v Litoměřicích pouhých 40 dní jako advokátní koncipient. Stihl srazit ze schodů po konfliktu kata, který přišel reklamovat výši svého honoráře, a jindy si málem vojáci spletli Máchu s arcivévodou. V polovině pobytu hasil požár, onemocněl a později zemřel. Den jeho pohřbu byl dnem, kdy se měl původně ženit.
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Poznejte dokonale České středohoří. Na podzim jsme zde strávili tři dny
Do Máchova litoměřického bytu a „úmrtní světničky“ se na prohlídku vychází stylově od muzea z náměstí kolem pomníku K. H. Máchy u Divadla K. H. Máchy ulicí Máchovy schody. V Litoměřicích je všechno Máchovo.
Bylo to docela legrační, protože jsem si myslel, že čiperná paní průvodkyně tam bude mít výklad, ale sedla si na židli a čekala, až si prohlédnu panely. Zdejší prohlídka je „samoobsluha“. Připravte se také na to, že to už není zařízené jako světnička s postelí, ale jsou tam hlavně ty přetextované panely. Ale také nechybí několik vydání Máje včetně miniatury veliké asi dva centimetry.
Nechybí ani dobová kytara, na jakou mohl hrát, dobový kabát, jaký mohl nosit, a nejautentičtější je asi výhled z okna na hrad Házmburk, kterému říkal Mácha „Hanžburek“.
Karel Hynek Mácha je pohřbený v Praze na vyšehradském hřbitově, zvaném Slavín, kde má hrob s veršem „Dalekáť pouť, marné volání“. Původně byl pohřben v Litoměřicích, kde má už jen kenotaf (pomník na hřbitově bez ostatků), protože ho pan Petřina z Pohřební služby hlavního města Prahy „evakuoval“ po zabrání Sudet v říjnu 1938. Litoměřice chtěly po Sametové revoluci Máchu vrátit, ale měly smůlu.
Když už odcházím ze světničky, na chvíli se zastavím u pamětní desky a paní průvodkyně, která jde kolem pryč, mě mimoděk upozorní, že na pamětní desce na domě, kde zemřel Mácha, je chybné datum 5. listopadu. A k dovršení všeho je tam prý schválně chybně, údajně kvůli tomu, aby se vzbudil dojem, že je po smrti déle a lidé, kteří u těla byli 6. listopadu, už se nemohli nakažlivou nemocí (údajně cholerou) nakazit.