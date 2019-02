Český výletník: Tady se pije laserové pivo a městu vládne jaderný fyzik

V Břežanech ležících jen pár minut autem na jih od Prahy, ale už ve Středočeském kraji, totiž najdete Laserové centrum Akademie věd. Břežany mi přišly jako první „postmoderní město“, které jsem v Česku potkal. Zdejší architektura je hodně futuristická a vypůjčuje si z mnoha stylů. Vlastně vás tak zvu na první tip na výlet do „města 21. století“.

Sluneční čas

Vlastně ani není divu, že to tu tak vypadá, když v Břežanech starostuje jaderný fyzik Věslav Michalik. Právě plácku u radnice vévodí hodiny s kašnou zvané Fontána času, které také vymyslel pan Michalik.

Ciferník je vlastně okraj kašny a v noci po něm místo ručičky putuje paprsek. Kromě středoevropského času ukazuje fontána i „sluneční čas“, i když moc nerozumím k tomu, k čemu ho obyvatelé Břežan potřebují. Pomůže jim, aby došli včas na zastávku?

Sousední Náměstí Na sádkách obepínají domy jak z prosklených a barevných kostek. Uprostřed si můžete sednout do křesla jak od Gaudího (plastika Alexandry Koláčkové se i Křeslo jmenuje). A za domy jsem narazil na zelenou louku zvanou „Keltský park“ s křížem. Zvlášť ve tmě to tam vypadá dost mysticky. Je to připomínka, že za lesem se nachází zbraslavské keltské oppidum Závist.

A pak úplná novinka: zdejší sportovní hala získala na podzim titul Stavby roku 2018. Vypadá jak Kaplického obchodní dům Selfridges v Birminghamu. Dokonale s tím vším kupodivu ladí jediná významná historická stavba – zámek ve vlastnictví církve, opravený rovněž loni.

A řekněte mi, kde jinde než v Dolních Břežanech mají sochu jakési pravěké hyeny v nadživotní velikosti? Hyena Jana Dostála pochází podobně jako Křeslo z festivalu Sculpture Line, ročníku 2017.

Město na rybnících

Stojí za to vysvětlit i to, jak toto unikání město vzniklo. Nejlépe to dokáže vyložit právě pan starosta Michalik.

Socha hyeny od Jana Dostála z roku 2017 poblíž centra Břežan Fontána času v Dolních Břežanech je nápadem starosty Věslava Michalíka. Ocelový válec se otočí jednou za 24 hodin, každých 15 minut tryská vodotrysk a hodiny ukazují třeba i sluneční čas.

„Dříve v centru obce bývaly dva velké rybníky. Na konci 19. století byl jeden z nich vypuštěn a druhý rybník Mlynářský byl významně zmenšen a rovněž částečně zavezen. Obec tudíž měla ve svém středu desetihektarovou plochu, která byla zcela nepřístupná, takový vřed uprostřed obce,“ vypráví Michalik.



„V roce 2003 jsme zahájili spolupráci s Fakultou architektury na ČVÚT a ujasnili si, co v tom místě vlastně chceme. Zvítězil koncept nového centra ve formě náměstí a na něj navazující park jako odpočinkové místo. V architektonické soutěži pak vyhráli architekti Ladislav Tichý a Václav Dvořák,“ vysvětluje Michalik.

Progresivně rozvíjející se městečko pak přilákalo i Akademii věd. „Chceme být městečkem, jehož prosperita je založena na vědě, výzkumu a inovacích a které je příjemné pro každodenní život a vstřícné vůči jeho návštěvníkům,“ říká Michalik.

I letos vzniknou v Břežanech zajímavé stavby – parkovací dům, mateřská škola a přístavba polikliniky. Mateřinka bude vypadat jako velký barevný sýr ementál s kulatými okny.

Dost postmoderny. Za kašnou je Olivův minipivovar. Jdu si koupit lahváč. Jenže i tady prodávají ležák s názvem „Laser Beer“.