Zatímco dnešní svět drží suchý únor, v někdejším Československu byla návštěva restaurace a posezení u piva samozřejmostí v každém měsíci. Starší ročníky si jistě vybaví dělení restauračních zařízení do cenových skupin – od noblesních „jedniček“ až po drsnější nádražní „čtyřky“. Od Obecního domu, Jalty či Barrandovských teras se proto vydáme i tam, kde přes kouř nebylo vidět na půllitr.
První zdravotní jídelna v Praze zahájila provoz v bývalé restauraci U Bumbrlíčka. „Tato restaurace je novinkou v našem pohostinctví a zřízení jídelny tohoto druhu bylo již dlouho očekáváno lidmi, kteří trpí neduhy zažívacího ústrojí,“ uváděl dobový tisk. Novinka v československém pohostinství byla určena lidem s dietními omezeními – na stolech nechyběly cedulky s označením jednotlivých dietních skupin. (1. prosince 1948)
Maminky od mnoha dětí, pracující v zemědělství, se poprvé v životě dostali na „dovolenou“. Díky Jednotnému svazu českých zemědělců se podívaly do Prahy, navštěvovaly památky, divadla i restaurace a večer si užívaly společenské posezení s hudbou a tancem. „Pro všechny tyto ženy, které ve svém životě plném tvrdé práce nepoznaly dosud, co je to dovolená, je to radostný a silný zážitek,“ hlásal tehdejší ministr sociální péče. (25. ledna 1949)
Družstevníci z JZD Veleň po práci nemířili domů, ale rovnou do hospody, kde se probíraly pracovní i osobní starosti. Pivo byla jejich zasloužená odměna. (3. května 1951)
Výčep piva v Paláci Drahňovský ve Vodičkově ulici v Praze měl jednoduchý interiér, rychlou obsluhu a nabízel jistotu, že pivo bude vždy studené. (1. března 1954)
Slavnostní otevření hotelu Jalta na Václavském náměstí. Restaurace v přízemí patřila k těm noblesnějším podnikům, kam se chodilo nejen jíst, ale i „být viděn“. (31. května 1958)
Dům potravin na Václavském náměstí nabízel dvacet druhů vín z celého světa, speciální nápoje, kávu i cukrářské výrobky. Pro mnohé návštěvníky malý výlet do světa chutí. (29. října 1958)
Restaurace Praha na Letenské pláni byla stále plná. Hosty lákala nejen kuchyně, ale především jedinečný výhled na Prahu nad řekou. (14. července 1960)
Masné krámy v Českých Budějovicích čepovaly pivo z místního pivovaru Budvar. Tradice, která přetrvala desetiletí, dodnes patří k symbolům města. (1. ledna 1961)
K těm lepším podnikům patřila také Bruselská restaurace v Letenských sadech. Moderní architektura a terasa nad Vltavou byly synonymem pro atmosféru šedesátých let v plné síle. (25. června 1963)
Příjemné letní posezení nabízela také terasa Mánesu u Vltavy. Horké dny byly se studenými nápoji a Prahou jako na dlani snesitelnější. (26. července 1963)
Živo bylo i v zahradní restauraci na Vyšehradě. Partie šachu vyžadovala soustředění – i když kolem cinkaly půllitry a šuměl letní večer. (1. srpna 1963)
Za jeden z pilířů pražské pivní kultury byla odjakživa považována Restaurace u Pinkasů. (8. srpna 1963)
Kdo si chtěl užít výhledy na osvětlenou Prahu, mířil za letních večerů na Barrandovské terasy. (8. srpna 1963)
Vysoká kvalita se netýkala jen hlavního města. Speciální zážitek s výhledem na hory po dni na svahu nabízela restaurace v Interhotelu Montana ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších. (22. ledna 1970)
Interiér restaurace Berjozka v Domě sovětské vědy a kultury v Praze. Takto vypadala typická výzdoba, která odpovídala tehdejší době. (3. června 1971)
Hospůdka U dvou srdcí na Malé Straně byla stále plná. Starobylý interiér s klenutými stropy a atmosféra pravé putyky lákaly štamgasty „na jedno“. (13. ledna 1972)
Veřejnosti se otevřela nová restaurace a hotel na Ještědu. Při otevření nabídla kavárnu, bar i salonky – a především výhled, který bral dech. (13. července 1973)
Možností pro občerstvení turistů byla na Staroměstském náměstí několik. V pozadí Staroměstský orloj a Týnský chrám v lešení. Praha působila jako magnet pro návštěvníky z celého světa. (1980)
Francouzská restaurace v Obecním domě patřila k jedné z pražských „jedniček“. Stala se symbolem elegance a secesní krásy, kde se historie snoubila s gastronomií. (1. dubna 1986)
