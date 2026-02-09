|
Od jedničky po čtyřku. Zavzpomínejte na putování československými hospodami
Lyžařské Harakiri. Nejprudší svah Alp se jezdí po zadku či s cizími lyžemi v náručí
S trochou nadsázky se dá říct, že si tu sjezdovku užije jen každý třetí lyžař. Ten první nezvládne extrémní sklon a klouže se dolů po zadku, druhý kolegu zachraňuje a sbírá jeho poztrácený materiál....
Mluví se tu česky, ale Česko to není. Příběh zapomenuté vesnice v Rumunsku
V rumunských kopcích nad řekou Dunaj, daleko od hlavních cest, leží vesnice Svatá Helena s přibližně dvěma stovkami obyvatel, kteří na vás nepromluví jinak než česky. Obec založená v roce 1824 je...
Silnice svobody, migrace a amerického snu. Legendární Route 66 slaví sto let
Letos je to přesně sto let od doby, kdy vznikla silnice Route 66 – jedna z prvních a také nejdelších cest, která spojuje východ a západ Spojených států. I dnes, kdy funguje už jen částečně, jde stále...
Hora, kterou nemáte vidět. Zapovězený Laojun je nejmystičtějším místem Číny
Dvoutisíciletá historie, posvátné místo taoismu a alespoň podle Číňanů ta nejmystičtější hora na celé Zemi. Laojun, přezdívaná Slavná hora pod nebem, je místem, které většině zahraničních turistů...
Povinné volby i jiný přístup k migrantům. Co vše je u protinožců obráceně
Jak se australský přístup k přistěhovalcům liší od přístupu Evropské unie? Co plyne z toho, že je tu volební účast povinná, a v čem spočívá odkaz původních Austrálců neboli Aboridžinců, který britští...
Šnorchlování se žraloky a čokoládové hory. Dejte zimě vale a objevte Filipíny
Kam se schovat před třeskutými mrazy? Filipínské ostrovy a město Cebu nabízejí ideální místo pro zimní dovolenou, kde si připomenete krásy letních měsíců. A navíc můžete zažít opravdové tropy bez...
Akční dovolená v Krkonoších: Jak na správnou regeneraci, aby tělo nebolelo?
Krkonoše nejsou jen o výšlapech na hřebeny nebo sjíždění svahů. Pro sportovce i aktivní rodiny začíná ta nejdůležitější část dne ve chvíli, kdy zují pohorky nebo lyžáky. Tím, co rozhoduje, zda se...
Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Jak si užít vlastní apaluchu? Udělejte si jarní prázdniny v přírodě!
Naplánovat v zimně dovolenou od ubytování až po aktivity je pěkně tvrdý oříšek. Už jen skloubit představy mezi partnery je dost těžké, natož vyhovět bujné dětské fantazii. Kam jet v zimě na...
Letadlem rovnou do obytňáku. Projeďte Španělsko dodávkou bez strastiplné cesty
Obliba cestování obytnými auty stále roste. Cestovatelé, kteří nemilují českou zimu, si mohou pronajmout obytňák od českých firem nejen na jihu Španělska, ale také na Kanárských ostrovech. Jak se...
Na co zírá mašinfíra: Z Čáslavi k bílým jelenům na úpatí Železných hor
Sto devadesátý druhý díl seriálu Na co zírá mašinfíra nás zavede na hranice Středočeského a Pardubického kraje. Vlakem společnosti Valenta Rail se vydáme na malebnou úvraťovou lokálku, která z...
Děsivá krása polární záře. Nejdřív se rozsvítí nebe, pak zhasne naše civilizace
Na konci ledna se na české obloze rozsvítila polární záře. Fascinující nebeský jev je běžný v severských krajích, ale u nás výjimečný – a právě proto vzbudil takovou pozornost. Fotografie planoucí...
Na běžky k sousedům. Vyzkoušeli jsme nejkrásnější tratě za hranicemi
Vyrazit na běžky za hranice nemusí znamenat dlouhé cestování ani složité plánování. V těsném sousedství České republiky leží řada dobře udržovaných běžkařských oblastí, které nabízejí kvalitní tratě,...
Horská atmosféra za Prahou. Vydejte se přes zimní brdské Baby i Babky
Již více než jedno století jsou Brdy eldorádem pro trampy, tuláky a aktivní turisty, co obují pohorky bez ohledu na počasí. Ani my nezůstaneme pozadu. A bohatě si užijeme tamní přitažlivá místa,...