Jak se žije v nejodlehlejších oblastech Česka? Kvalita silnic je už západní

Zní to skoro jako historka z Divokého západu. „Na radnici přišel chlapík, že pohraničí koupil pohraniční rotu po strážcích železné opony v lese za vsí,“ povídá starosta Krásné u Aše Luboš Pokorný. „Rozumíte? Koupil to a teprve pak se přišel zeptat, co by s tím měl vlastně dělat. Cena za ty pozemky byla pro něj tak zajímavá, že využití vůbec neřešil.“ Historka je skutečná a má původ na západě, jen už to není západ divoký.