Česká republika je díky své husté síti téměř 500 rozhleden a vyhlídek považována za světovou rozhlednovou velmoc. Tyto stavby pokrývají celé území země, od vrcholků Krušných hor až po moravské vinice, a spojují v sobě historické kamenné skvosty s moderní architekturou. Podívejte se na ty nejkrásnější z nich.
Autor: Shutterstock
Rozhledna Salaš se nachází u stejnojmenné obce u Uherského Hradiště ve Zlínském kraji. Je z ní pohled na okolní pohoří Chřiby a její kóta je v nadmořské výšce 366 metrů. Veřejně přístupná rozhledna s ocelovou konstrukcí a dřevěným obložením byla postavena mezi lety 2014 a 2015. Je přístupná celoročně a navíc zdarma.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Na rozhlednu Salaš můžete zamířit z menšího parkoviště stejnojmenné obce u potoka Salaška. Jen pár metrů od něj je pěkný výhled na kapli sv. Jana Nepomuckého postavenou ve svahu u místního hřbitova.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Milovníci dalekých výhledů jistě ocení výstup na rozhlednu Líský na Slánsku. Vyhlídková plošina se na ocelové konstrukci nachází ve výšce 25 metrů. Vyšlapat musíte 141 schodů, ovšem pohled za to stojí. České středohoří máte jako na dlani, vidíte například na Říp. Při dobré viditelnosti zahlédnete i Ještěd.
Autor: Profimedia.cz
Jedná se o typizovaný vysílač v podobě úzkého vysokého tubusu, kolem kterého se spirálovitě vine schodiště až na vyhlídkovou plošinu. Rošty schodiště jsou děrované, takže je skrze ně vidět dolů. Výstup na tuto rozhlednu proto není vhodný pro ty, kteří trpí závratí. K rozhledně se dostanete například z obce Líský, kde můžete odstavit auto. Odtud vás čeká přibližně 600 metrů dlouhá procházka.
Autor: Profimedia.cz
Rozhledna na Děčínském Sněžníku stojí na nejvyšší stolové hoře v České republice. Samotná věž měří 33 metrů a na otevřenou vyhlídkovou plošinu vede 153 schodů. Z vrcholu je velmi pěkný pohled na Lužické hory a Českosaské Švýcarsko, za dobré viditelnosti můžete zahlédnout také Špičák, Sokolí vrch, Bukovou horu s vysílačem nebo Milešovku. Nechybí zde ani litinové tabule popisující výhled včetně kilometrické vzdálenosti.
Autor: ČTK
Rozhlednu nechal v roce 1864 postavit majitel zdejšího panství František Antonín Thun. Patří mezi nejstarší rozhledny v Česku a dříve sloužila pouze pro geografické měření. V roce 1936 byl na rozhledně poprvé v Čechách zachycen televizní signál, jednalo se o záběry Olympijských her v Berlíně.
Autor: Profimedia.cz
Velká Deštná je nejvyšší horou Orlických hor (1 115 m n.m.), které se dříve říkalo Sedmihradská hora. V roce 2019 zde byla otevřena nová rozhledna s fantastickým výhledem. Podle ankety Klubu přátel rozhleden je tato stavba nejkrásnější rozhlednou roku 2019.
Autor: Profimedia.cz
Na Velkou Deštnou se můžete vydat jak pěšky, tak na kole. Hora s rozhlednou je přístupná z autobusových zastávek Deštná, Šerlich a Masarykova chata. Nejpohodlněji a s nejmenším převýšením Velkou Deštnou zdoláte po červené Jiráskově horské cestě ze Šerlichu.
Autor: ČTK
Rozhledna Poledník se nachází na stejnojmenné hoře na Šumavě na katastrálním území Prášily. Vznikla z někdejší věže vojenského zařízení elektronické ostrahy státní hranice, která umožňovala sledovat rádiový provoz hluboko dovnitř území Spolkové republiky Německo.
Autor: Valentýna Bílá, MF DNES
Na rozhlednu Poledník, která měří 37 metrů, vede 227 schodů. Po neobvykle širokém schodišti můžete vystoupat do třech vyhlídkových pater, které slouží také jako výstavní sály. Prostřední ochoz je věnován stálé expozici o historii vojenské stanice Poledníku a tématu železné opony, na nejvyšším ochozu se dozvíte o historii vývoje lesa.
Autor: Slavomír Kubeš, MAFRA
Na Anenském vrchu v Orlických horách stojí od roku 2010 opět rozhledna. Naposledy se tam lidé mohli kochat výhledem do krajiny v roce 1937, kdy k vyhlídkové věži náležela i kaple. V roce 2024 prošla rekonstrukcí a je opět přístupná.
Autor: Profimedia.cz
Oblast Anenského vrchu v Orlických horách je oblíbeným cílem mnoha turistů. Rozhledna, která je přístupná celoročně, měří 17 metrů a stojí ve výšce 991 metrů nad mořem. Nejlépe se k ní dostanete po červené turistické značce z parkoviště na Mezivrší nebo z parkoviště na Panském poli u tvrze Hanička.
Autor: Profimedia.cz
V Kobylí na Břeclavsku objevíte krásnou rozhlednu. Unikátní je především svým tvarem a tím, že je přístupná i pro vozíčkáře. Rozhledna vysoká 7,5 metru byla postavena roku 2018 na to Kobylím vrchu, kterému místní říkají Homole, ve výšce 334 metrů nad mořem.
Autor: Profimedia.cz
Rozhledna v Kobylí, která má tvar kruhové rampy s výsečí 334 stupňů, připomíná otevřený tunel nebo stoupající zatočený most. Vidět z ní můžete na Pálavu a při dobrém počasí i na rakouské Alpy.
Autor: MAFRA, MAFRA
V roce 2012 vznikla v Hustopečích rozhledna, která se nachází v jedné z největších botanických rarit na Moravě – v mandloňových sadech. Uprostřed unikátních mandloňových sadů byla vybudována 17 metrů vysoká rozhledna, jejíž konstrukci tvoří železo a dřevo.
Autor: Jan Hocek, pro iDNES.cz
Nejkrásnější pohled z jejího vrchu se nabízí v březnu a dubnu, kdy pod ní rozkvétá narůžovělá záplava mandloňových květů. Mimo mandloní lze z rozhledny dohlédnout na nedaleké Pavlovské vrchy, Novomlýnské nádrže či Bílé Karpaty.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Nejsevernější rozhlednou v České republice je rozhledna Tanečnice, která se nachází poblíž obce Mikulášovice v nadmořské výšce 598 metrů. Vrch byl pojmenován podle pradávné pověsti, podle které na tento vrch chodívala tančit a svádět myslivce překrásná mladá dívka.
Autor: Profimedia.cz
Z vrcholu Tanečnice je nádherný výhled na Saské Švýcarsko, České středohoří, Lužické hory, Krušné hory i Krkonoše. Na rozhlednu se snadno dostanete ze středních Mikulášovic po modré turistické trase. Existuje také strmější cesta, které se dříve říkalo „Bartmannova cesta“, podle pana učitele Bartmanna, který učil na průmyslové škole v Mikulášovicích. Jak dokazují jeho zápisky, na Tanečnici chodil denně, za každého počasí a roční doby právě zmíněnou cestou.
Autor: Martin Janoška, pro iDNES.cz
Volně přístupná rozhledna Boika nad Českými Lhoticemi nabízí pohled na Chrudim, Pardubice, Hradec Králové a při dobré viditelnosti na Krkonoše a Orlické hory. Dřevěná rozhledna je 14,5 metru vysoká. Její vyhlídková plošina se nachází ve výšce 11 metrů, na kterou lze vystoupat po 32 schodech. Rozhledna byla zpřístupněna v roce 2006 a je volně přístupná.
Autor: David Hainall, pro iDNES.cz
Zajímavostí jsou i „geoschody“ k rozhledně – na každém kamenném schodu, které k rozhledně vedou, naleznou turisté tabulku s názvem horniny, ze které je schod vytvořen. Všechny pocházejí ze Železných hor.
Autor: Profimedia.cz
Rozhledna Růženka stojí na Pastevním vrchu v obci Růžová v okrese Děčín v Ústeckém kraji. Vyhlídková věž neobvyklého tvaru byla slavnostně zpřístupněna veřejnosti 21. dubna 2018. Rozhledna Růženka získala titul Rozhledna roku 2018 v celostátní soutěži, každoročně vyhlašované Klubem přátel rozhleden.
Autor: Profimedia.cz
Betonová rozhledna netypického vzhledu je sice jen šest metrů vysoká, je z ní však vynikající kruhový rozhled. Na severu je vidět celé panorama saských stolových hor a pískovcové skalní stěny v oblasti Pravčické brány. Dále jsou vidět východněji položené partie Českého Švýcarska a Lužických hor s Jedlovou a Studencem, Růžovský vrch a část Ralské pahorkatiny a Českého středohoří s Vlhoštěm a Milešovkou. Toto kruhové panorama na jihozápadě uzavírá Děčínský Sněžník.
Autor: Iveta Lhotská, MAFRA
Rozhledna na Churáňově u Zadova se nachází na úpatí svahu asi kilometr jižně od Churáňova. Nejedná se však o klasickou rozhlednu, ale o netradiční vyhlídkovou plošinu na samém vrcholu dřevěné nájezdové rampy skokanského můstku, ve výšce 32 metrů nad zemí.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Výhled z můstku je zajímavý, částečně však omezený vzrostlými stromy. Na severu se vypíná pásmo hor s vrcholem Javorník a na východě oblast Strakonicka.
Autor: Petr Lundák, MF DNES
Rozhledna na Medvědí hoře u Tetřeví chaty se tyčí do výšky osmnácti metrů. Tvoří ji čtyřhranná ocelová konstrukce obložená dřevem ukotvená do betonového základu. Do krajiny na hřebeny Jeseníků se můžete dívat nejen z horní plošiny, ale i z průhledů a balkonů, které se nachází na obvodu stavby. Rozhlednu najdete u horní stanice lanovky v areálu Kouty nad Desnou. Všem milovníkům dalekých rozhledů je volně přístupná, uzavírá se pouze v případě nepříznivých klimatických podmínek.
Autor: Profimedia.cz
Unikátní Jurkovičova rozhledna byla postavena na Karlově kopci v Rožnově pod Radhoštěm podle plánů architekta Dušana Jurkoviče.
Autor: Zdeněk Němec, MAFRA
Zajímavostí stavby je to, že veškeré kovářské a klempířské práce a většina tesařských prací včetně detailů byly prováděny ručně za použití starých, dnes již téměř nepoužívaných, pracovních postupů.
Autor: Dalibor Glück, MAFRA
Rozhledna Slunečná u Velkých Pavlovic se nachází na vinařské trati Nadzahrady nedaleko Velkých Pavlovic v nadmořské výšce 225 metrů. Z rozhledny se otevírají panoramatické výhledy na Pálavu, na Lednicko–valtický areál a okolní vinařské obce s přilehlými vinohrady.
Autor: ČTK
Rozhledna Slunečná, která má svým tvarem připomínat samotný keř vinné révy, měří 18,6 metru a na vyhlídkový ochoz ve výšce 15 metrů vystoupáte po 75 schodech.
Autor: MAFRA
Stezka v oblacích je vyhlídková konstrukce postavená ze dřeva a oceli, která se nachází nad obcí Dolní Morava poblíž chaty Slaměnka. Svým tvarem má připomínat let nočního motýla, najdete ji poblíž horní stanice lanovky Sněžník ve výšce 1 116 metrů.
Autor: dolnimorava.cz
Přístup na Stezku v oblacích je bezbariérový, v provozu je pouze za příznivých klimatických podmínek. Psi a ostatní zvířata mají vstup zakázán.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Rozhledna na Světlém vrchu je dřevostavbou s půdorysem pravidelného osmiúhelníku a točitým schodištěm se 105 stupínky uvnitř rozhledny. Nachází se v Albrechticích v Jizerských horách.
Autor: ČTK
Rozhledna je od parkoviště vzdálena asi jeden kilometr po zelené turistické značce. Turisté k rozhledně dojdou také po zelené turistické značce z centra Albrechtic v Jizerských horách od skiareálu Detoa nebo odbočkou z Hřebenovky na Mariánskohorských boudách.
Autor: ČTK
Doubravka XIV. je rozhledna v lesoparku Čihadla na kopci Horka v Kyjích, poblíž Černého Mostu v městské části Praha 14. Věž v podobě trojbokého jehlanu je vytvořena z ohýbaného akátového dřeva. I s korouhví je vysoká 23,5 metru, přičemž po 98 schodech lze vyjít do výšky 20 metrů.
Autor: Profimedia.cz
Rozhledna Doubravka XIV. se stala součástí naučného vycházkového okruhu přírodním parkem Čihadla, který vzniká postupnou revitalizací okolí meandrující Rokytky.
Autor: Profimedia.cz