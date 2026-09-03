Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Česká Ďáblova věž jako z amerického Wyomingu. Bořeň je hora z kamene a žáru

Jan Hocek
Dojem obrovitosti Bořeně vyvolávají až sto metrů vysoké znělcové sloupy, díky...

Dojem obrovitosti Bořeně vyvolávají až sto metrů vysoké znělcové sloupy, díky nimž připomíná známou Ďáblovu věž z amerického státu Wyoming. | foto: Jan Hocek, pro iDNES.cz

Bořeň si můžete prohlížet z dálky, obejít dokola nebo se vydat na vrchol.
Ze zalesněných svahů se vynořují kolmé stěny, kamenná moře a bizarní skalní...
Rozeklaná skaliska připomínají spíš kus velehorského masivu než kopec Českého...
Pohled na kužely Českého středohoří vystupující jako ostrovy z okolní krajiny....
13 fotografií
Nad Bílinou se zvedá hora, která jako by sem přiletěla z úplně jiného světa. Bořeň nedominuje svou výškou, přesto z něj jeho mohutné skalní stěny dělají jednu z nejvýraznějších dominant Českého středohoří. Výstup na 539 metrů vysoký vrchol vám nabídne daleké výhledy a pocit, že jste se ocitli na malé české Ďáblově věži.

Na první pohled působí Bořeň jako hora, která sem nepatří. Zvedá se vysoko nad údolím řeky Bíliny jako mohutný skalní ostrov, jehož rozeklaný vrchol připomíná spíš kus velehorského masivu než kopec Českého středohoří. Na konci léta je tento dojem ještě silnější – tráva na strmých svazích žloutne, vzduch se tetelí horkem a tmavé skály vystupují z vyprahlé krajiny jako pozůstatek dávného ohně.

Bořeň je dokladem třetihorní sopečné činnosti. Netvoří ho však běžná láva, která kdysi vytekla na povrch, ale fonolit neboli znělec. Vyvřelina, která utuhla v přívodní části sopky a po miliony let odolávala zvětrávání.

Poznejte dokonale České středohoří. Na podzim jsme zde strávili tři dny

Měkčí horniny kolem postupně zmizely a zůstalo jen tvrdé sopečné těleso, které dnes představuje nejmohutnější skálu Česka. Celkový dojem obrovitosti Bořeně pak ještě zesilují až sto metrů vysoké znělcové sloupy, díky nimž připomíná známou Ďáblovu věž z amerického státu Wyoming.

Možná nejhezčí je Bořeň v pozdním létě, kdy příroda ztrácí svěžest a získává barvu suchých trav. Ráno se jeho skály postupně rozsvěcují nízkým sluncem, večer se naopak celý masiv může proměnit v tmavou siluetu čnící vysoko nad okolím.

Cesta na vrchol

Bořeň si můžete prohlížet z dálky, obejít ho dokola nebo se vydat na vrchol. Náš tip na výlet kombinuje vše z toho. Zelená turistická značka stoupá k hoře z Bíliny, odkud se otevírají první pohledy na skalní masiv. Vyrazit ale můžete i z opačné strany po polní cestě, která se odpojuje od silnice mezi Hrobčicemi a Choučí, kde ale můžete narazit na pastviny s dobytkem. Pěkné pohledy se také otevírají z luk na jižním okraji Újezdského předměstí.

Nejbližší parkování najdete poblíž Chaty pod Bořní, která je ovšem dlouhodobě uzavřena. Pod chatou najdete vstupní portál do bývalé Bořeňské zahrady, kde se kdysi nacházela expozice alpské květeny. U chaty také začíná naučná stezka, jež obkružuje celý vrchol a seznamuje s jedinečnostmi tohoto geologického útvaru a zajímavostmi národní přírodní rezervace Bořeň.

To nejlepší z hor Česka: Poznejte výjimečná místa Českého středohoří

Pokud vyrazíte od vlakové stanice Bílina kyselka, zabere vám cesta na vrchol asi 1,5 hodiny, i s návratem počítejte 2,5 hodiny. Výstup od Chaty pod Bořní trvá asi 45 minut. Vrchol a jeho bezprostřední okolí je chráněné jako národní přírodní rezervace, a proto nezapomeňte, že pohybovat se tu můžete pouze po značených cestách.

Úzká a kamenitá cesta stoupá k vrcholu a kromě výhledů nabízí možnost pozorovat proměny hory. Ze zalesněných svahů se vynořují kolmé stěny, kamenná moře a bizarní skalní útvary. Cesta se prosmýkne mezi balvany a s každým metrem vzhůru se otevírají širší pohledy do krajiny. Pod námi leží Bílina a její okolí, za ní se zvedají svahy Krušných hor a na opačné straně pak můžete spatřit kužely Českého středohoří, vystupující jako ostrovy z okolní krajiny.

Kde se vyplatí zpomalit

Bořeň je přitom místem, kde se vyplatí zpomalit. Nejen kvůli výhledu, ale také kvůli samotné skále. Její povrch je rozpukaný, rozpálený sluncem a místy téměř bez vegetace. V drobných štěrbinách však dokáže přežít překvapivé množství rostlin.

Jižní stepní stráně jsou teplé a suché a vytvářejí extrémní podmínky pro druhy, které bychom v naší krajině možná nečekali. Například hvězdnice alpská je vzácným reliktem z doby ledové a v Česku přežívá jen na několika málo izolovaných lokalitách. Kvete svými fialovo-žlutými květy na jaře, kdy příroda Bořeně ožívá dalšími mnoha druhy naší flóry.

Pokud sem vyrazíte později v létě, jistě nepřehlédnete mohutné divizny, četné druhy rozchodníků, fialově kvetoucí česnek chlumní horský nebo kupříkladu jeřáb dunajský.

Bořeň si můžete prohlížet z dálky, obejít dokola nebo se vydat na vrchol.
Ze zalesněných svahů se vynořují kolmé stěny, kamenná moře a bizarní skalní útvary.
Rozeklaná skaliska připomínají spíš kus velehorského masivu než kopec Českého středohoří. V dálce je vidět Elektrárna Ledvice.
Pohled na kužely Českého středohoří vystupující jako ostrovy z okolní krajiny. Zcela vpravo vrchol Milé, vlevo od ní je Raná.
13 fotografií

Výjimečnost tohoto místa ale nespočívá jen v jednotlivých druzích. Na malém prostoru se tu potkávají teplomilné rostliny suchých stepí s druhy, které mají původ v dávné minulosti. Stačí se zastavit, chvíli pozorovat a zjistíte, že mezi kameny a suchou trávou se odehrává nenápadný život, který snadno přehlédnete, pokud se budete soustředit pouze na výhledy.

A právě tehdy si člověk uvědomí, že Bořeň není jen vyhlídková hora. Je to kus dávné sopky, který přežil svou vlastní krajinu. Zatímco všechno kolem se během milionů let měnilo, on zůstal na místě jako kamenná připomínka doby, kdy se hluboko pod povrchem rodily horniny, z nichž je dnes vystavěno České středohoří.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Strastiplná cesta dětí do školy. Přebrodí řeky, hory zdolávají po chatrných žebřících

Pro některé děti začíná cesta do školy obyčejnou procházkou. Jiné však musí...

Pro některé děti začíná cesta do školy obyčejnou procházkou. Jiné však musí překonávat řeky po lanech, šplhat po žebřících nebo se vydat lanovkami. Podívejte se na místa, kde je cesta za vzděláním...

Český výletník: Klidný a odlehlý. Hrad Šípkové Růženky opravdu existuje

Nový Hrádek u Lukova má bohatou historii, teď na něj míří turisté, kteří odtud...

Návštěvní sezona hradů a zámků vrcholí a některé památky se otevírají veřejnosti dokonce zadarmo. Tak kam vyrazit? Zkuste jeden z nejméně známých mezi stovkou státních hradů – Nový Hrádek u Lukova.

Čtenáři odhalili, co se skrývá v regálech. Kravský trus a ulity bez šneků

Běžnou nabídku supermarketů v indických městech zaslal čtenář Václav. Kdo je...

Zahraniční supermarket může být pro českého cestovatele stejně překvapivý jako samotná destinace. V regálech se vedle běžného zboží objevují speciality, které by doma hledal jen málokdo – od...

Komunisté chtěli porazit Coca-Colu. Vlastní verzí nápoje se pyšní mnoho států

Nápoj kolového typu Vznikl v roce 1959 v tehdejší ČSSR jako alternativa k...

Když americký lékárník John Stith Pemberton v roce 1886 namíchal nápoj, z něhož se později stala Coca-Cola, odstartoval celosvětovou revoluci. Slavná limonáda je dnes dostupná téměř všude. V řadě...

Ostrov bez zeleně býval nejhustěji osídleným místem. Lidé tu nebyli dobrovolně

Malý ostrov Hašima, běžně označovaný také jako Gunkanjima (Ostrov bojových...

Kdysi tu v nelidských podmínkách žily tisíce horníků, dnes je Hašima opuštěným městem duchů. Betonový ostrov u Nagasaki láká turisty svou apokalyptickou atmosférou a zaujal i filmaře. Natáčel se tu...

Česká Ďáblova věž jako z amerického Wyomingu. Bořeň je hora z kamene a žáru

Dojem obrovitosti Bořeně vyvolávají až sto metrů vysoké znělcové sloupy, díky...

Nad Bílinou se zvedá hora, která jako by sem přiletěla z úplně jiného světa. Bořeň nedominuje svou výškou, přesto z něj jeho mohutné skalní stěny dělají jednu z nejvýraznějších dominant Českého...

3. září 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímek

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  2. 9. 17:04

Tento pohled na Černou Horu znají jen znalci. Crnojevica tvoří dokonalý meandr

Černá Hora má jednu velkou cestovatelskou výhodu. Na poměrně malém území dokáže...

Černá Hora má jednu velkou cestovatelskou výhodu. Na poměrně malém území dokáže nabídnout moře, vysoké hory, hluboké kaňony, historická města i divokou přírodu. Zatímco většina návštěvníků míří...

2. září 2026  8:30

Královna Dolomit není pro každého. Čtyři sedla z vás vyždímají poslední síly

Počasí se může během jízdy rychle měnit, několikrát se už jel podzimní okruh i...

Jen dvakrát do roka se uzavírají silnice italského horského masivu Grupo del Sella v Alta Badii pro všechna auta a motorky. Čarokrásná, 53 kilometrů dlouhá trasa letos svolává všechny nadšence na...

2. září 2026

Nejsevernější nocleh i nejřidčeji zalidněná část Evropy. Jak nás nezmátl zeměpisný omyl

Premium
Podmanivá krása krajiny poloostrova Nordkinn (Nordkyn).

Do Laponska jsme jeli za nekonečnými dálavami lesnatých a jezernatých plání, úchvatnou scenerií severních fjordů i početnými stády sobů. A taky napravit jeden frekventovaný zeměpisný omyl. To všechno...

1. září 2026

Strastiplná cesta dětí do školy. Přebrodí řeky, hory zdolávají po chatrných žebřících

Pro některé děti začíná cesta do školy obyčejnou procházkou. Jiné však musí...

Pro některé děti začíná cesta do školy obyčejnou procházkou. Jiné však musí překonávat řeky po lanech, šplhat po žebřících nebo se vydat lanovkami. Podívejte se na místa, kde je cesta za vzděláním...

1. září 2026  12:30

Fronty, vedra i drahé dovolené. Léto ukázalo odvrácenou tvář cestování

ilustrační snímek

Fronty turistů v Dolomitech, vedra, která rozpálila pražské ulice téměř k 60 stupňům, přeplněná Vltava i pláže, kde letos zmizela lehátka a slunečníky. Letošní léto ukázalo, jak se cestování mění pod...

1. září 2026  8:30

Ostrov bez zeleně býval nejhustěji osídleným místem. Lidé tu nebyli dobrovolně

Malý ostrov Hašima, běžně označovaný také jako Gunkanjima (Ostrov bojových...

Kdysi tu v nelidských podmínkách žily tisíce horníků, dnes je Hašima opuštěným městem duchů. Betonový ostrov u Nagasaki láká turisty svou apokalyptickou atmosférou a zaujal i filmaře. Natáčel se tu...

1. září 2026

Čtenáři odhalili, co se skrývá v regálech. Kravský trus a ulity bez šneků

Běžnou nabídku supermarketů v indických městech zaslal čtenář Václav. Kdo je...

Zahraniční supermarket může být pro českého cestovatele stejně překvapivý jako samotná destinace. V regálech se vedle běžného zboží objevují speciality, které by doma hledal jen málokdo – od...

31. srpna 2026  8:30

Dodávkou s dětmi: Po hradech na Malši a zmrtvýchvstání tvrze Tichá

Pořešín. Mocná středověká pevnost nad řekou Malší dnes slouží i jako romantická...

Kudy ve středověku vedla důležitá stezka, tam začali stavět hrady. To je i příběh jihočeské řeky Malše, dávné cesty z Českého království do Rakous, a hradů, které novověcí nadšenci vyklučili z křoví...

31. srpna 2026

KVÍZ: 25 Nej Brna: Jak prožít léto v moravské metropoli?

ilustrační snímek

Brno ukrývá řadu českých i evropských prvenství, rekordů a unikátů – od nejstaršího veřejného parku přes mimořádné divadelní budovy až po jednu z největších kostnic v Evropě. V kvízu zjistíte, jak...

vydáno 31. srpna 2026

Komunisté chtěli porazit Coca-Colu. Vlastní verzí nápoje se pyšní mnoho států

Nápoj kolového typu Vznikl v roce 1959 v tehdejší ČSSR jako alternativa k...

Když americký lékárník John Stith Pemberton v roce 1886 namíchal nápoj, z něhož se později stala Coca-Cola, odstartoval celosvětovou revoluci. Slavná limonáda je dnes dostupná téměř všude. V řadě...

30. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.