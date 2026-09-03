Na první pohled působí Bořeň jako hora, která sem nepatří. Zvedá se vysoko nad údolím řeky Bíliny jako mohutný skalní ostrov, jehož rozeklaný vrchol připomíná spíš kus velehorského masivu než kopec Českého středohoří. Na konci léta je tento dojem ještě silnější – tráva na strmých svazích žloutne, vzduch se tetelí horkem a tmavé skály vystupují z vyprahlé krajiny jako pozůstatek dávného ohně.
Bořeň je dokladem třetihorní sopečné činnosti. Netvoří ho však běžná láva, která kdysi vytekla na povrch, ale fonolit neboli znělec. Vyvřelina, která utuhla v přívodní části sopky a po miliony let odolávala zvětrávání.
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Měkčí horniny kolem postupně zmizely a zůstalo jen tvrdé sopečné těleso, které dnes představuje nejmohutnější skálu Česka. Celkový dojem obrovitosti Bořeně pak ještě zesilují až sto metrů vysoké znělcové sloupy, díky nimž připomíná známou Ďáblovu věž z amerického státu Wyoming.
Možná nejhezčí je Bořeň v pozdním létě, kdy příroda ztrácí svěžest a získává barvu suchých trav. Ráno se jeho skály postupně rozsvěcují nízkým sluncem, večer se naopak celý masiv může proměnit v tmavou siluetu čnící vysoko nad okolím.
Cesta na vrchol
Bořeň si můžete prohlížet z dálky, obejít ho dokola nebo se vydat na vrchol. Náš tip na výlet kombinuje vše z toho. Zelená turistická značka stoupá k hoře z Bíliny, odkud se otevírají první pohledy na skalní masiv. Vyrazit ale můžete i z opačné strany po polní cestě, která se odpojuje od silnice mezi Hrobčicemi a Choučí, kde ale můžete narazit na pastviny s dobytkem. Pěkné pohledy se také otevírají z luk na jižním okraji Újezdského předměstí.
Nejbližší parkování najdete poblíž Chaty pod Bořní, která je ovšem dlouhodobě uzavřena. Pod chatou najdete vstupní portál do bývalé Bořeňské zahrady, kde se kdysi nacházela expozice alpské květeny. U chaty také začíná naučná stezka, jež obkružuje celý vrchol a seznamuje s jedinečnostmi tohoto geologického útvaru a zajímavostmi národní přírodní rezervace Bořeň.
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Pokud vyrazíte od vlakové stanice Bílina kyselka, zabere vám cesta na vrchol asi 1,5 hodiny, i s návratem počítejte 2,5 hodiny. Výstup od Chaty pod Bořní trvá asi 45 minut. Vrchol a jeho bezprostřední okolí je chráněné jako národní přírodní rezervace, a proto nezapomeňte, že pohybovat se tu můžete pouze po značených cestách.
Úzká a kamenitá cesta stoupá k vrcholu a kromě výhledů nabízí možnost pozorovat proměny hory. Ze zalesněných svahů se vynořují kolmé stěny, kamenná moře a bizarní skalní útvary. Cesta se prosmýkne mezi balvany a s každým metrem vzhůru se otevírají širší pohledy do krajiny. Pod námi leží Bílina a její okolí, za ní se zvedají svahy Krušných hor a na opačné straně pak můžete spatřit kužely Českého středohoří, vystupující jako ostrovy z okolní krajiny.
Kde se vyplatí zpomalit
Bořeň je přitom místem, kde se vyplatí zpomalit. Nejen kvůli výhledu, ale také kvůli samotné skále. Její povrch je rozpukaný, rozpálený sluncem a místy téměř bez vegetace. V drobných štěrbinách však dokáže přežít překvapivé množství rostlin.
Jižní stepní stráně jsou teplé a suché a vytvářejí extrémní podmínky pro druhy, které bychom v naší krajině možná nečekali. Například hvězdnice alpská je vzácným reliktem z doby ledové a v Česku přežívá jen na několika málo izolovaných lokalitách. Kvete svými fialovo-žlutými květy na jaře, kdy příroda Bořeně ožívá dalšími mnoha druhy naší flóry.
Pokud sem vyrazíte později v létě, jistě nepřehlédnete mohutné divizny, četné druhy rozchodníků, fialově kvetoucí česnek chlumní horský nebo kupříkladu jeřáb dunajský.
Výjimečnost tohoto místa ale nespočívá jen v jednotlivých druzích. Na malém prostoru se tu potkávají teplomilné rostliny suchých stepí s druhy, které mají původ v dávné minulosti. Stačí se zastavit, chvíli pozorovat a zjistíte, že mezi kameny a suchou trávou se odehrává nenápadný život, který snadno přehlédnete, pokud se budete soustředit pouze na výhledy.
A právě tehdy si člověk uvědomí, že Bořeň není jen vyhlídková hora. Je to kus dávné sopky, který přežil svou vlastní krajinu. Zatímco všechno kolem se během milionů let měnilo, on zůstal na místě jako kamenná připomínka doby, kdy se hluboko pod povrchem rodily horniny, z nichž je dnes vystavěno České středohoří.