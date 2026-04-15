Vystoupíme z vlaku, konečně. Každý, kdo někdy po trati mezi Prahou a Berounem jel, touží vystoupit ve stanici Karlštejn. Vždycky mě ten pohled, kdy se výhled na hrad mezi zalesněnými kopci nad Berounkou najednou otevře, fascinoval.
Z nádraží přejdeme řeku a ocitneme se na kraji obce. V ulici lemované domky, které pamatují hlubokou historii. Je čas se zasnít, nechat pracovat fantazii. Vymazat ze zorného pole automobily, z vitrín uklidit suvenýry pro turisty.
Na hradě Český Šternberk vznikaly vnitřní záběry, ty venkovní hostil západočeský Kašperk. Jakmile se z kuchyně vyjde na nádvoří, ocitá se filmový divák na místě vzdáleném 145 kilometrů. Uhádnete, o které pohádce je řeč?