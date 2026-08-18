Návštěva tuzemských hradů a zámků je výborným tipem pro všechny, kteří si chtějí ozvláštnit dovolenou návratem do minulosti. V případě nepřízně počasí může být navíc náhradním programem za koupání nebo vyjížďku na kole. A zdaleka nejde jen o prohlídkový okruh s průvodcem. Báječně vám bude i v přilehlých parcích a zámeckých zahradách.
Během cesty na hrad vás většinou čeká i pořádný výstup do kopce – ideální způsob, jak motivovat děti k chůzi, když jim slíbíte, že je na vrcholu čeká pohádková prohlídka hradu nebo sladká odměna v podobě zmrzliny.
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České hrady a zámky jako kulisy. Kde točily filmy i hvězdy z Hollywoodu
Pokud si výlety na hrady a zámky pamatujete z dětství jako něco nudného, vězte, že doba v tomto ohledu pokročila. Mnohé památky mají připraveny tematické prohlídky, noční návštěvy, akce v dobových kostýmech, koncerty nebo výstavy.
Rodiny s dětmi jistě ocení zábavné okruhy a interaktivní programy, naučné stezky nebo vyhlídky do okolní krajiny. České hrady a zámky zkrátka mají co nabídnout. Dejte jim šanci.