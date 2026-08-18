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Tyto hrady a zámky stojí za návštěvu. Vydejte se za romantikou a historií

  8:30
Ať už plánujete letní dovolenou, nebo jen jednodenní výlet za romantikou, zavítejte na některý z našich nejkrásnějších hradů nebo zámků. Které z nich rozhodně stojí za prohlídku?
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Hrad Křivoklát, místo kde se natáčí oblíbená reality show Zrádci.
Hrad Křivoklát, místo kde se natáčí oblíbená reality show Zrádci.
Hrad Křivoklát, místo kde se natáčí oblíbená reality show Zrádci.
Pernštejn. Gotický hrad ze 13. století se nachází na východě Českomoravské vrchoviny u osady Pernštejn. Původní sídlo rodu Pernštejnů patří mezi nejvýznamnější moravské hrady. Na svahu pod hradem roste Pernštejnský tis, zvaný též Metodějův, jeden z nejstarších památných stromů v Česku.
Hrad Pernštejn patří k nejlépe dochovaným a známým památkám u nás, ale o existenci přilehlého parku a zahrad věděl málokdo.
15 fotografií

Návštěva tuzemských hradů a zámků je výborným tipem pro všechny, kteří si chtějí ozvláštnit dovolenou návratem do minulosti. V případě nepřízně počasí může být navíc náhradním programem za koupání nebo vyjížďku na kole. A zdaleka nejde jen o prohlídkový okruh s průvodcem. Báječně vám bude i v přilehlých parcích a zámeckých zahradách.

Během cesty na hrad vás většinou čeká i pořádný výstup do kopce – ideální způsob, jak motivovat děti k chůzi, když jim slíbíte, že je na vrcholu čeká pohádková prohlídka hradu nebo sladká odměna v podobě zmrzliny.

České hrady a zámky jako kulisy. Kde točily filmy i hvězdy z Hollywoodu

Pokud si výlety na hrady a zámky pamatujete z dětství jako něco nudného, vězte, že doba v tomto ohledu pokročila. Mnohé památky mají připraveny tematické prohlídky, noční návštěvy, akce v dobových kostýmech, koncerty nebo výstavy.

Rodiny s dětmi jistě ocení zábavné okruhy a interaktivní programy, naučné stezky nebo vyhlídky do okolní krajiny. České hrady a zámky zkrátka mají co nabídnout. Dejte jim šanci.



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