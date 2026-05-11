Do Českých Budějovic, které se právem řadí mezi nejkrásnější tuzemská města, doporučujeme vyrazit vlakem. A hned po příjezdu budete mít co obdivovat. Nádraží se totiž dočkalo rozsáhlé rekonstrukce a historická novorenesanční nádražní budova se pyšní titulem Památka roku 2024.
Odtud je to jen kousek do samotného centra města. To bylo založeno už ve 13. století a svůj historický ráz si udrželo dodnes. Srdcem města je Náměstí Přemysla Otakara II., které patří mezi ty největší u nás. V jeho středu je do dlažby zasazen Bludný kámen s vyrytým křížkem. Pověst praví, že kdo ho překročí po deváté hodině večerní, nenajde cestu domů.
Na náměstí se pyšně tyčí ikonická Černá věž, která byla postavena především proto, aby náměstí dodala punc okázalosti. A tak činí dodnes. Vystoupat lze až k jejímu vrcholu a z vyhlídky se kochat pohledem do okolí.
Skutečnou perlou náměstí je Samsonova kašna, kterou tvoří kamenná nádrž, jež je díky průměru patnáct metrů jednou z největších u nás. I když dnes na českobudějovické náměstí hledíme s obdivem, král Karel IV. z něj byl při své návštěvě v šoku.
Nelíbilo se mu, že se po městě volně pohybují zvířata určená na porážku. Proto vznikla budova Masné krámy, do které byla následně přesunuta. Dnes je z těchto prostorů pivnice.
Prohlídka pivovaru a živé koncerty
Když už zmiňujeme pivo, nesmíte rozhodně opomenout navštívit pivovar Budějovický Budvar, ve kterém se vaří světoznámé české pivo. Prohlídka zabere asi sedmdesát minut, projdete při ní vnitřní i venkovní prostory a nechybí pochopitelně ani ochutnávka.
To ale není všechno, co České Budějovice v souvislosti s pivem nabízejí. Pivovarská zahrada u Malého jezu se v létě proměňuje v kulturní centrum a pod širým nebem si zde můžete užít živé koncerty a ochutnat klasická piva i speciality regionálního pivovaru Samson.
Nejstarší místní stavbou je Dominikánský klášter s kostelem Obětování Panny Marie, kde ve středověku býval městský hřbitov. Uvnitř je rajský dvůr, který obklopuje ze všech stran křížová chodba.
S klášterem si můžete prohlédnout i Bílou věž, která měří 51 metrů. Klášter je otevřen v květnu a v září každý víkend, od poloviny června až do konce prázdnin každý den.
Malebná příroda a kultura
Až zatoužíte ruch města na chvíli opustit, doporučujeme vydat se na zříceninu hradu Dívčí Kámen. Kromě prohlídky zříceniny se můžete vydat na pěší túru po okolních stezkách, které vedou přírodním parkem. V létě zde potkáte i mnoho vodáků, protože se nedaleko nachází stejnojmenné tábořiště, ve kterém to v noci doslova žije.
České Budějovice jsou mimochodem skvělým výchozím bodem pro návštěvu mnoha hradů a zámků. Nedaleko se nachází zámek Hluboká nad Vltavou, který je považován za jeden z nejkrásnějších u nás. Zájem o prohlídky je ale obrovský, proto je dobré zakoupit si vstupenky dopředu online.
Vaší pozornosti by neměla ujít ani místní hvězdárna, druhá nejstarší u nás. Nabízí bohatý program pro všechny věkové kategorie. Děti zabaví také ČEZ Areál Vltava s několika hřišti a zábavným vyžitím na celý den.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.