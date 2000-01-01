náhledy
Snoubí se v nich obranný důmysl i výsostně praktická snaha ušetřit na materiálu a práci. Jejich dávní stavitelé tolik nepotřebovali hradby a příkopy opevnění, místo toho využívali výhod terénu. České skalní hrady rostly v místech, kam se armády dobyvatel dostávaly jen těžko. Vydejte se s námi na výlet po nejzajímavějších skalních hradech, které v Česku máme.
Autor: CTK / Castka Jiri, ČTK
Frýdštejn vyrostl na skalnatém ostrohu v Českém ráji. Skála byla klíčovým obranným prvkem, jeho dosud dochovaná věž je částečně vytesaná do pískovce. Uvnitř „areálu“ se nachází i několik skalních místností.
Autor: NoPlayer, Creative Commons
Hrad bez hradeb? I takové tu máme. Sloup v Čechách je ve 13. století nepotřeboval, a tím je skutečně unikátní. Je totiž opravdu kompletně usazen ve skále. Nese v sobě desítky vytesaných prostor – je tu kaple, komory i chodby.
Autor: VitVit, Creative Commons
Vystavěné ve 14. století, usazené na čedičových vyvřelinách skalních věžích s názvy Baba a Panna. Po vydání nového dílu počítačové hry Kingdom Come se tu vyzná půlka světa, a hledá pana z Bergova. Trosky jsou nyní symbolem regionu snad ještě víc, než byly ve středověku.
Autor: Zdeněk Fiedler, Creative Commons
Leží jen kousek od Mnichova Hradiště, na pískovcové plošině. Valečov kamenem prorůstá a vyvyšuje se velkou věží. Známý je skalními byty a vytesanými interiéry, zdi i podlahy tu zdivo jen doplňovalo. Obýván až do 18. století.
Autor: Profimedia.cz
Spíš než lokalitu pro milovníky historie a archeology to tu připomíná zastaveníčko trampů. Z hradu Kavčiny totiž opravdu mnoho nezbylo. Jen pár dochovaných skalních stupňů, vytesaných základů a zbytků zdiva. Malý hrádek byl pravděpodobně předsazenou strážnicí nedalekého Valdštejna.
Autor: MartinVeselka, Creative Commons
Choustník u Tábora z definice jako ryze skalní hrad neobstojí. Ale musí se nechat, skála tu byla použitá jako základ zástavby i obranu posilující prvek. Dochované zdi a torzo brány nasvědčují, že přirozené skalisko bylo pro hrad podstatné dřív, než se stal zříceninou.
Autor: Jik jik, Creative Commons
Drábské světničky u Dneboh jsou skvělou přírodní rozhlednou. Vznikly v neklidném 13. století, a postupně se rozrostly na sedm pískovcových plošin. Nedochovaly se o nich písemné zmínky, zato přežila kaple s tesanou lavicí a na třicet „světniček“. Patrné jsou tu i kapsy k ukotvení dřevěných nástaveb.
Autor: Gothika, Creative Commons
Rotštejn nebyl ani v 13. století velkým hradem. Pískovcová skála mu nicméně posloužila dobře, byl vtesán do jejích bloků. Dochovány jsou zde skalní schody, zahloubené místnosti a základy zdiva. A je tu pěkně, jako v celých Klokočských skalách.
Autor: Miloslav Rejha, Creative Commons
Na tento skalní hrad, spíš tedy zříceninu hradu Skály, narazíte při výletu do Adršpašsko-teplických skal. První písemná zmínka o ní je z roku 1393, kdy byl vlastníkem Matěj Salava z Lípy. Zřícenina se často místně nazývá Bischofstein či Katzenstein.
Autor: Petr Kinšt, Creative Commons
Na malé skále u obce Vlčice vyrostl Břecštejn. Za dvojitým valem a hradbou ukrýval několik budov. Už v 16. století byl opuštěn a postupně potupně chátral. Není divu – lidé z okolních vesnic používali kameny z hradeb ke stavbě vlastních domů. Zřícenina bývá nazývána také Silberštejn či Bruštejn.
Autor: JiriMatejicek, Creative Commons
V povodí Dyje byste ho hledali marně. Vranov – Pantheon je totiž „hradem“ na břehu Jizery. První zmínka o něm je sice z dob husitských válek, jeho současná podoba je ovšem důsledkem kýčovitě romantické přestavby v 19. století. Je nejdelším skalním hradem v Česku.
Autor: Roman Horák, Creative Commons
Jestřebí je zříceninou skalního hradu, který byl založen rodem Berků z Dubé koncem 14. století. Nachází se kousek od České Lípy a tyčí se hrdě do krajiny, na kterou shlíží ze skalního suku nad obcí Jestřebí.
Autor: Profimedia.cz
Ze Šauenštejna u Děčína už mnoho nezbylo. Jen pověsti o loupežnících a skrovné konstrukční prvky, prostory vytesané ve skále. Název zaniklého hradu je odvozen z němčiny a značí jak pátravé hledění do kraje, tak i dozor vrchnosti. Můžete si vybrat, jaká interpretace vám sedí. Výhled je odtud pěkný.
Autor: Franta Křivan, Creative Commons
V bývalém vojenském prostoru Ralsko najdeme zbytky skalního hradu Stohánek. Poprvé je zmiňován roce 1431. Byl to malý hrad s dřevěnými konstrukcemi, z nějž se dochovaly jen pozůstatky dvou do skály vytesaných místností a schody. V 18. století tu žil poustevník. Možná na něj narazíte i dnes.
Autor: Zákupák, Creative Commons
Chřibský hrádek byl založen zkraje 13. století jako strážný hrad nad Lužickou stezkou. Do dnešních dní se z něj zachovala spodní tesaná místnost, protože zbytek dřevěného opevnění lehl popelem během husitských válek. Zřícenina, nazývaná též Pustý zámek, ožívá aspoň legendami o ukrytém pokladu.
Autor: Mirek256, Creative Commons
Hřídelík si tu místo zaslouží. Už proto, že leží u vesnice s pohádkovým názvem Blíževedly. Coby hrad fungoval od roku 1292. Byl také v majetku arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi, sloužil jako vězení, letohrádek a zájezdní hostinec. Hlavním tahákem je ovšem jeho osmnáct metrů dlouhá podzemní chodba.
Autor: MartinVeselka, Creative Commons
Z nevelkých opevnění v Českém ráji je Hynšta tím největším. Rozkládá se na 1,5 hektaru skal, celkem na pěti plošinách. Hrad sloužil jako úkryt Jednoty bratrské. V 17. století tu byla vytesaná chodba vedoucí k modlitebně, s velkou místností a středovým pilířem. Nyní slouží jako zimoviště netopýrů.
Autor: ČTK
Vyrostl v druhé polovině 13. století nad obcí Libeč (dnes část okresního města Trutnov), ale svým stavitelům, pánům ze Švábenic, nesloužil dlouho. Dnes už Rechenburk v krajině pozůstává jen ve svých obrysech terénních pozůstatků.
Autor: JiriMatejicek, Creative Commons
Malé světnice a čtvercová šachta, vytesané schodiště, dva skalní bloky oddělené hlubokým příkopem a spojené mostem. O podobě hradu Konrádov (zvaném též Zkamenělý zámek) se už dnes mnoho neví. Byl napůl skalní, napůl usazený na ostrožně. Sídlo pravděpodobně vyhořelo a už nebylo obnoveno.
Autor: Marie Čcheidzeová, Creative Commons
Předlouhá historie je tím hlavním lákadlem skalního hradu Klamorna. Podle archeologů byl hradištěm už v pravěku, před 5 000 lety. V době husitských válek sloužil s nedalekými Drábskými světničkami jako strategické opěrné body. Poté ale hrad zpustl a zničil se odlamováním skal.
Autor: User:ŠJů, Creative Commons