Nejkrásnější skalní hrady Česka. Zkuste 20 výletů pro turistické fajnšmekry
KVÍZ: Jak znáte svět z nadhledu?
Vyzkoušejte si, jestli poznáte různá zajímavá místa na světě z leteckých pohledů. Uvidíte části měst i konkrétní stavební objekty, ale i krásy přírodní. Případné dotazy a připomínky ke kvízu...
KVÍZ: Domluvíte se na dovolené? Co je kundebil a proč ve Španělsku neříkat ano?
Jeden špatně vyslovený souhlas ve Španělsku a rázem z vás je… no, něco hodně nezdvořilého. Jak dobře znáte jazykové pasti, které na turisty číhají od Chorvatska po Japonsko? Dáme vám 30 chytáků,...
Schizofrenie na Mallorce. Turistů je málo, ale ostrov je odporně přeplněný
Nedávno jsme navštívili ostrov Mallorca. V červenci jsme přirozeně očekávali nával turistů, ale skutečnost předčila naše očekávání. Plné hotelové resorty, hlučné diskotéky přímo pod okny hotelu a...
Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže
Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který zaznamenali v červnu a červenci. Podle asociací provozovatelů těchto pláží počet rekreantů klesl o 25 až 30...
Dokonalé pláže pro rodinu i milenku. Vyberte si svůj řecký ostrov snů
Pohoda středomořské dovolené se servíruje téměř na všech řeckých ostrovech, ale který z nich si nakonec vybrat? Záleží na tom, co očekáváte. Některé ostrovní destinace jsou příhodnější pro ty, kteří...
Snoubí se v nich obranný důmysl i výsostně praktická snaha ušetřit na materiálu a práci. Jejich dávní stavitelé tolik nepotřebovali hradby a příkopy opevnění, místo toho využívali výhod terénu. České...
Objevujte Rakousko ze sedla kola. Ráj cyklistů láká na dobrodružství i pohodu
Rakousko, to není jen lyžování a horská turistika. Podle aktuálních průzkumů roste obliba cyklistiky, a to jak v každodenním životě, tak i jako forma dovolené. Za cykloturistikou do Rakouska má v...
Pro zábavu, relax i pohodu. Vyzkoušejte dvacet kvízů pro letošní léto
Rádi si hrajete a krátíte si volné chvíle zábavou? Vyzkoušejte si dvacítku oblíbených kvízů iDNES.cz, které prověří vaše znalosti ze všech možných oborů. Soutěžit můžete i s ostatními čtenáři, ti...
Nebyli to jen Holub či Frič. Cestovatelům z Česka patří i poslední velký zeměpisný objev
Vášeň. Touha. Radost. Svoboda. Dobrodružství. To vše dávalo křídla odvážným mužům a ženám, kteří z naší země vyráželi objevovat svět. A nebyli to pouze Holub, Frič či Hanzelka se Zikmundem, Česko...
Češi mají za humny nový aquapark, na jeho otevření se od dokončení čekalo sedm let
V polské Bogatynii, poblíž hraničního přechodu s Kunraticemi na Frýdlantsku, se dnes otevřel venkovní aquapark. Návštěvníci se do areálu s názvem Aquatynia dostali až sedm let od jeho dokončení....
Nejvyšší budova Česka otevřela střešní terasu. Podívejte se, kam až dohlédnete
Nejvyšší budova v Česku, brněnský AZ Tower, se od přelomu července a srpna pyšní dalším unikátem. Na střeše, ve výšce 111 metrů nad zemí, otevřela i nejvýše položenou vyhlídkovou terasu. Nad 30....
Typická turistická past Indie slibuje zázrak, chytit se do ní nechcete
Říká se jim různě, ale nejčastěji je ta profese nazývána kaan-saaf-wallah. Neodlučně patří ke koloritu rušných ulic indických měst. Samozvaní „odborníci“ nabízejí, že vám udělají pořádek tam, kam se...
Autem do Itálie na vlastní pěst. Tipy, jak projet bez stresu a zdržení
Cesta autem do Itálie je skvělý způsob, jak si užít flexibilitu při objevování krás této temperamentní země. Abyste si užili sluncem zalité pláže, historická města a tu nejlepší pizzu, je třeba celou...
Propojené české a polské legendy. Kosmas se při psaní mohl inspirovat v Krakově
Díky svému názvu je jedno z nejkrásnějších a nejhistoričtějších měst v Evropě – Krakov – neodmyslitelně spjato s prastarou pověstí o knížeti Krakovi a drakovi. Méně se však ví, že tato legenda má...
Cesta autem do Chorvatska. Vše co potřebujete vědět před dovolenou 2025
Chystáte se do Chorvatska autem? Sepsali jsme přehled praktických informací, které vám usnadní přípravu i samotnou cestu. V článku najdete tipy na trasu, ceny pohonných hmot i mýtné, místa pro...
Chorvatsko láká i seniory. S těmito radami ušetříte a vyhnete se davům
Chorvatsko nabízí seniorům řadu možností, jak si užít slunce, moře i kulturu, a to za výhodnější ceny. Zapomeňte na přeplněné pláže a vysoké sezonní ceny – klíčem k úsporám je správné plánování a...