Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

O české pivní kultuře píše i BBC. Výčepní nosí půllitry, i když si neřeknete

Autor:
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Plzeňský Prazdroj

Praha je pro zahraniční turisty městem Staroměstského náměstí, Karlova mostu a Pražského hradu. Kdo však chce poznat českou metropoli z pohledu místních, měl by podle britského BBC zamířit na jedno. Podívejte se na českou hospodu očima člověka, pro kterého jsou naše běžné zvyklosti zcela překvapivé.

Staroměstské náměstí, orloj, Karlův most, Malá Strana a Pražský hrad patří k místům, která při první návštěvě české metropole obvykle nechybějí v žádném itineráři. Pokud však turista zůstane pouze v historickém centru, může podle BBC přijít o něco, co je pro Česko možná charakterističtější než všechny slavné památky dohromady. O obyčejnou českou hospodu.

Britský novinář David Farley se při své návštěvě Prahy vydal na Žižkov, do čtvrti, která má mezi Pražany dlouhodobě pověst místa zaslíbeného hospodám. A poměrně rychle zjistil, že česká pivní kultura má pravidla, která se turistovi nemusí podařit pochopit na první pokus.

Přinesli nám pivo, které jsme si neobjednali

Jedna z prvních situací ho zjevně zaskočila. Se svou manželkou seděl v žižkovské hospodě a popíjel pivo. Když před nimi výčepní najednou postavil další dva čerstvě načepované půllitry plzeňského, nevěděli, co se děje. Další pivo si totiž neobjednali. A ještě ani nedopili to předchozí. Zatímco Čech možná podobnou situaci ani nezaregistruje, zahraniční návštěvník v ní vidí něco typického, co se v jeho domácím prostředí jen tak nestává.

Na Žižkově je podle BBC možné zažít Prahu, která je turistům z historického centra poněkud skrytá. Čtvrť leží jen několik tramvajových zastávek od centra, přesto zde člověk podle Farleyho potká výrazně méně návštěvníků s mapou nebo průvodcem v ruce.

Slavné hospody: Pinkasovi číšníci nosili patnáct piv najednou

Místo nich jsou tu lidé, kteří přišli po práci na pivo. Staří štamgasti sedící u svých stolů. A výčepní, který často ví, co si kdo objedná, ještě než host stačí promluvit. „Pokud chcete pochopit českou hospodskou kulturu, je těžké najít lepší místo než Žižkov,“ říká Martin Havlín, spoluzakladatel Prague Craft Beer Tours a rodák z této části Prahy.

Podle něj je důležité právě to, že žižkovské hospody se nesnaží svou „autentičnost“ prodávat turistům. Jsou především místem pro místní. A právě proto mohou být pro návštěvníka ze zahraničí zajímavé.

Pivní tácek je důležitý a pěna není chyba

Proč vlastně zahraniční návštěvníky české hospody tolik fascinují?Jednoduchá odpověď zní: protože pivo je v Česku mnohem víc než nápoj. Češi patří dlouhodobě k národům s nejvyšší spotřebou piva na světě a pivní kultura je výraznou součástí zdejšího společenského života.

Zahraniční návštěvník to však nemusí pochopit u stolu v turistickém baru na Starém Městě. „Stejně jako většina Newyorčanů nejí na Times Square a většina Londýňanů nechodí na jídlo na Piccadilly Circus, ani Pražané nechodí pít do nejvíce turistických částí města,“ popisuje Farley. Chce-li turista poznat skutečný každodenní život, musí se vydat tam, kam chodí místní. V Praze třeba právě na Žižkov.

U Blbejch, U Mrtvolky, U Suchý Dásně. Hospody v Česku se zvláštním jménem

Zahraničního návštěvníka mohou překvapit i věci, kterým Češi nepřikládají žádný význam. Třeba obyčejný pivní tácek. V české hospodě totiž neslouží jen jako ochrana stolu před mokrým půllitrem. Má také svůj komunikační význam.

Když host položí tácek na sklenici, dává tím najevo, že další pivo už nechce. Bez jediného slova. Pro člověka, který české hospody nezná, to může být docela překvapivý systém. Výčepní ho všdak většinou pochopí okamžitě. A právě podobné drobnosti ukazují, že česká hospoda má vlastní nepsaný řád.

Není Evropanem a z hospody neodejde střízlivý. Co by Angličan neudělal

Dalším překvapením pro zahraniční návštěvníky může být způsob, jakým se v Česku pivo čepuje. Půllitr českého ležáku není nutně naplněný tekutinou až po okraj. Pěna je jeho součástí. Pro Čecha je to samozřejmost. Pro někoho, kdo je zvyklý na jiný způsob servírování piva, může působit jako zbytečně prázdné místo ve sklenici.

„Sládek pivo vaří, výčepní ho dělá,“ cituje BBC Lucii Janečkovou, spoluzakladatelku pražského Institutu PIVO, který se věnuje vzdělávání výčepních. Podle ní je způsob, jakým se s pivem zachází po opuštění pivovaru, pro výsledný zážitek zásadní. Výčepní proto používají například tradiční české boční kohouty Lukr, které jim umožňují lépe kontrolovat množství pěny.

Od národního obrození po socialismus

Možná nejzajímavější na pohledu BBC je však to, že si zahraniční novinář všímá něčeho, co sami Češi často považují za samozřejmost. Hospoda totiž není jen místo, kde se konzumuje alkohol. Je to společenský prostor.

„Můžete mít u sousedních stolů stavebního dělníka, právníka, univerzitního profesora a důchodce a pít úplně stejné pivo,“ popisuje Jakub Neužil z Prague Craft Beer Tours. Právě v tom podle něj spočívá jedna z podstatných vlastností české hospody. Lidé se zde nepotkávají jen proto, aby se napili. Řeší práci, sport, rodinu, politiku i každodenní starosti. Hospoda je svého druhu společenský obývák. A její význam není jen současný.

Český výletník: Prošel jsem si známé hospodské ulice v Česku

Hospody hrály svou roli také v českých dějinách. Podle Jiřího Vinopala ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR byly v 19. století jedním z míst, kde se setkávali čeští vlastenci, politici, spisovatelé, umělci a další představitelé národního života. V době českého národního obrození se stávaly centry společenského a kulturního života.

Později, za socialismu, se jejich význam proměnil. Podle Vinopala se hospody staly mimo jiné prostředím určitého úniku od každodenní reality. I proto dnes není česká hospoda jen podnikem, který prodává pivo. Je to instituce.

KVÍZ: Maturita z piva. Vyzkoušejte se, jak znáte značky, hospody i pijany

„Jdeme na jedno“ nemusí znamenat jedno

Český návštěvník hospody se samozřejmě nemusí řídit žádnou příručkou. Zahraniční turista by však mohl několik základních pravidel ocenit. Pokud sedíte u stolu, obvykle počkáte, až přijde obsluha. Pivo si nechodíte automaticky objednávat k výčepu. Když dostanete půllitr, vezmete si pod něj tácek. Když je na pivu hodně pěny, neznamená to, že vás někdo ošidil. A pokud nechcete další pivo, překryjete sklenici táckem.

Pak je tu ještě jedno pravidlo, které může být pro cizince ze všech nejzáludnější. Když Čech řekne: „Jdeme na jedno?“, nemusí to nutně znamenat, že za hodinu odchází domů. „Možná nejčeštější pravidlo ze všech je, že když někdo řekne: ‚Jdeme na jedno‘, asi byste si neměli dělat žádné plány na zbytek večera,“ uzavírá Farley.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Vesnici museli obětovat smíru a přehradě. Vidět ji po třiceti letech bolí

Měla vyřešit problémy se suchem a vyrovnání mezi Španělskem a Portugalskem....

Měla vyřešit problémy se suchem a vyrovnání mezi Španělskem a Portugalskem. Cena za to se nezdála vysoká. Jen připravit pár stovek lidí o střechu nad hlavou. Jenže vodní dílo Alto Lindoso k naplnění...

Dali byste dvacet miliard korun za pláž? Nebojte, v Evropě jsou i lacinější

Cenovku dnes můžete dát na všechno. Včetně pláží. Ty totiž netvoří jen jemný...

Cenovku dnes můžete dát na všechno. Včetně pláží. Ty totiž netvoří jen jemný písek a pozvolný vstup do prohřáté vody. Mají potenciál i pro trh s nemovitostmi. Alespoň teoreticky. Některá místa na...

Bývala tu zábava, zůstala jen deprese. Opuštěný zábavní park Six Flags zmizí

Opuštěný zábavní park Six Flags v New Orleans v americké Louisianě byl v srpnu...

Opuštěný zábavní park Six Flags v New Orleans v americké Louisianě byl v srpnu 2005 zdevastován hurikánem Katrina a následně zůstal téměř dvě desetiletí opuštěný. Z kdysi rušného areálu se stala...

Šumava se dvěma kily na řídítkách. Projeli jsme zapomenuté vesnice a údolí

Silnice Nationalparkstrasse nás potrápila neustálými stoupáními a sjezdy a tak...

Více než dvě stě padesát kilometrů, skoro tři tisíce výškových metrů, tři státy. A téměř nekonečný počet výhledů do dálek všech světových stran. Tak vypadal náš dvoudenní cyklistický přejezd Šumavy...

Sudy se naklánějí, lidé zůstávají rovně. Švýcarská lanovka drží světový rekord

Na první pohled připomínají obří gyroskopické sudy. Když se ale dají do pohybu,...

Na první pohled připomínají obří gyroskopické sudy. Když se ale dají do pohybu, šplhají po svahu, který by pěšího turistu pořádně potrápil. Švýcarská Stoosbahn zdolává sklon až 110 procent, tedy 47...

O české pivní kultuře píše i BBC. Výčepní nosí půllitry, i když si neřeknete

ilustrační snímek

Praha je pro zahraniční turisty městem Staroměstského náměstí, Karlova mostu a Pražského hradu. Kdo však chce poznat českou metropoli z pohledu místních, měl by podle britského BBC zamířit na jedno....

21. září 2026

Na co zírá mašinfíra: Stará trať v Mimoni končí. Natočili jsme poslední jízdu

Hurvínek M131.1130 ve stanici Mimoň staré nádraží, , 6. září 2026

Když je něco naposledy, musí se to využít – v našem případě natočit. Na zorganizování natáčení jízdy posledního vlaku do stanice Mimoň staré nádraží jsme měli jen hodiny, ale podařilo se. Hurvínkem...

20. září 2026

Zní odtud pláč? Legendami opředený palác Prinkipo čeká na poslední šanci

Premium
Poslední zastávkou Orient Expressu v Istanbulu nemělo být nádraží Sirkeci, ale...

Je to jedno z nejstrašidelnějších míst v celém Turecku. Vstup dovnitř je přísně zakázán, a to nejen kvůli pověrám. Především proto, že budova je v kritickém stavu a hrozí její kompletní zřícení....

19. září 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
ilustrační snímek

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  18. 9. 15:39

Ráj na konci Evropy. Vydejte se do Portugalska i za Eiffelovými poklady

Z místa, kde se tyčí socha Ježíše, je nádherný výhled na Lisabon a červený most...

Kdysi dávno, než se v samém závěru středověku smělí mořeplavci začali houfně vydávat přes oceán za objevováním neprobádaných zemí, bylo Portugalsko považováno za konec tehdy známého světa. To ale...

18. září 2026  8:30

Šumava se dvěma kily na řídítkách. Projeli jsme zapomenuté vesnice a údolí

Silnice Nationalparkstrasse nás potrápila neustálými stoupáními a sjezdy a tak...

Více než dvě stě padesát kilometrů, skoro tři tisíce výškových metrů, tři státy. A téměř nekonečný počet výhledů do dálek všech světových stran. Tak vypadal náš dvoudenní cyklistický přejezd Šumavy...

18. září 2026

Poznejte zelený řecký ostrov Pythagora. Samos ukrývá antický zázrak

Samos má rozlohu přibližně 478 kilometrů čtverečních a žije na něm něco přes...

Samos leží ve východní části Egejského moře a v nejužším místě jen necelé dva kilometry od tureckého pobřeží. Právě blízkost Malé Asie tvořila jeho historii po celá tisíciletí a dnes tu jsou k vidění...

17. září 2026  8:30

Vesnici museli obětovat smíru a přehradě. Vidět ji po třiceti letech bolí

Měla vyřešit problémy se suchem a vyrovnání mezi Španělskem a Portugalskem....

Měla vyřešit problémy se suchem a vyrovnání mezi Španělskem a Portugalskem. Cena za to se nezdála vysoká. Jen připravit pár stovek lidí o střechu nad hlavou. Jenže vodní dílo Alto Lindoso k naplnění...

17. září 2026

Hainan je ostrov, který připlul k Číně. Podobu „čínské Havaje“ určovali i Češi

Premium
Jedním z nejznámějších symbolů ostrova Hainan je v moři stojící 108 m vysoká...

Přezdívá se mu čínská Havaj. Ostrov Hainan sice patří Číně, ale působí jako svět sám pro sebe. Překvapí vás široké pláže s jemným pískem, azurové moře lákající ke koupání po celý rok, tropické deštné...

16. září 2026

Čechy láká podzimní dovolená. Co je letošním hitem a kde se vyhnete davům?

Ve spolupráci
Kyjovské údolí

Podzimní dovolenou na Šumavě, v Krkonoších, Českém Švýcarsku a dalších místech v ČR letos plánuje sedm z deseti lidí a místo honby za kilometry stále častěji hledají kombinaci přírody, lehčí...

16. září 2026  11:45

Bývala tu zábava, zůstala jen deprese. Opuštěný zábavní park Six Flags zmizí

Opuštěný zábavní park Six Flags v New Orleans v americké Louisianě byl v srpnu...

Opuštěný zábavní park Six Flags v New Orleans v americké Louisianě byl v srpnu 2005 zdevastován hurikánem Katrina a následně zůstal téměř dvě desetiletí opuštěný. Z kdysi rušného areálu se stala...

16. září 2026  8:30

Pletou se vám Žebrák a Točník? Vydejte se na oba hrady i na bájný Velíz

Pohled na Točník z Vraní skály

Zveme vás k výletu, který míří na významné památky Berounska: největší a nejlépe dochované české souhradí Žebrák-Točník a mystický vrch Velíz. Mezi těmito místy se ale od historie snadno odpoutáte,...

16. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet