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Světové Česko. Nejkrásnější výlety po domovině vás přenesou na proslulá nej

Jan Hocek
V Česku najdete plno míst, kde během pár hodin zapomenete na každodenní shon a znovu objevíte klid, který nám tak často chybí. Přinášíme tipy na pěší výlety od romantických údolí přes divoké hřebeny až po daleké výhledy. To nejkrásnější máme často blíž, než si myslíme – stačí obout pohorky a vyrazit.
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Přírodní rezervace Drbákov – Albertovy skály uspokojí milovníky přírody, fotografy i vyznavače vzdušných vyhlídek a horských chodníků.
V přírodní rezervaci Drbákov – Albertovy skály roste přibližně tisíc vzácných tisů. Oblastí vede naučná stezka, která svých charakterem připomíná vysokohorský terén a místy je jištěna i řetězy.
Zatímco holá Raná je oblíbeným cílem pilotů na padácích, sousední Oblík vyhledávají milovníci botaniky a dalekých výhledů. Na jaře tady rozkvétají například hlaváčky jarní.
Linie nižších vrcholků Srdov a Brník pokračuje k severovýchodu, odkud se otevírají další výhledy.
Procházka skalními labyrinty Tiských stěn evokuje americký park Bryce Canyon v lesní evropské verzi.
14 fotografií

Připravili jsme pro vás pestrý výběr pěších výletů po různorodých oblastech naší krajiny, které při troše fantazie připomínají slavné světové destinace.

Co třeba vyšlápnout na nejvyšší českou stolovou horu, kde se můžete cítit jako na vrcholu venezuelské Roraimy? Nebo se ztratit v labyrintu pískovcových skal, který připomíná americký národní park Bryce Canyon?

Na hraně středočeských fjordů

Albertovy skály často lidem připomínají „malou českou verzi“ norských fjordových vyhlídek – hlavně kvůli dramatickým skalám padajícím přímo k vodě Slapské přehrady.

Přírodní rezervace Drbákov – Albertovy skály uspokojí milovníky přírody, fotografy i vyznavače vzdušných vyhlídek a horských chodníků. Nádhernou scenérii středního Povltaví podtrhuje ostrý meandr řeky, který můžete pozorovat z mnoha vyhlídek.

Jarní království Vltavy a červených tisů. Výlet na Albertovy skály

Je obdivuhodné, co zde dokázali vybudovat stavitelé stezky Karel Bartůněk a jeho následovatel František „Robin“ Veselý. Cesta se zařezává do strmého svahu, obchází skály a vybíhá na bezpočet vyhlídkových výchozů. Oblastí vede naučná stezka, která svých charakterem připomíná vysokohorský terén a místy je jištěna i řetězy. Pokud je sedm kilometrů pro vás málo, můžete pokračovat k dalším vltavským vyhlídkám přes Hrazany až ke zřícenině Ostromeč.

Unikátem jsou zdejší rostliny a živočichové, žije tu například výr velký, kvetou vzácné teplomilné rostliny a uvidíte tu vzrostlé tisy červené, kterých v rezervaci roste přes tisíc.

Přírodní rezervace Drbákov – Albertovy skály uspokojí milovníky přírody, fotografy i vyznavače vzdušných vyhlídek a horských chodníků.
V přírodní rezervaci Drbákov – Albertovy skály roste přibližně tisíc vzácných tisů. Oblastí vede naučná stezka, která svých charakterem připomíná vysokohorský terén a místy je jištěna i řetězy.
Zatímco holá Raná je oblíbeným cílem pilotů na padácích, sousední Oblík vyhledávají milovníci botaniky a dalekých výhledů. Na jaře tady rozkvétají například hlaváčky jarní.
Linie nižších vrcholků Srdov a Brník pokračuje k severovýchodu, odkud se otevírají další výhledy.
14 fotografií


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