Připravili jsme pro vás pestrý výběr pěších výletů po různorodých oblastech naší krajiny, které při troše fantazie připomínají slavné světové destinace.
Co třeba vyšlápnout na nejvyšší českou stolovou horu, kde se můžete cítit jako na vrcholu venezuelské Roraimy? Nebo se ztratit v labyrintu pískovcových skal, který připomíná americký národní park Bryce Canyon?
Na hraně středočeských fjordů
Albertovy skály často lidem připomínají „malou českou verzi“ norských fjordových vyhlídek – hlavně kvůli dramatickým skalám padajícím přímo k vodě Slapské přehrady.
Přírodní rezervace Drbákov – Albertovy skály uspokojí milovníky přírody, fotografy i vyznavače vzdušných vyhlídek a horských chodníků. Nádhernou scenérii středního Povltaví podtrhuje ostrý meandr řeky, který můžete pozorovat z mnoha vyhlídek.
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Jarní království Vltavy a červených tisů. Výlet na Albertovy skály
Je obdivuhodné, co zde dokázali vybudovat stavitelé stezky Karel Bartůněk a jeho následovatel František „Robin“ Veselý. Cesta se zařezává do strmého svahu, obchází skály a vybíhá na bezpočet vyhlídkových výchozů. Oblastí vede naučná stezka, která svých charakterem připomíná vysokohorský terén a místy je jištěna i řetězy. Pokud je sedm kilometrů pro vás málo, můžete pokračovat k dalším vltavským vyhlídkám přes Hrazany až ke zřícenině Ostromeč.
Unikátem jsou zdejší rostliny a živočichové, žije tu například výr velký, kvetou vzácné teplomilné rostliny a uvidíte tu vzrostlé tisy červené, kterých v rezervaci roste přes tisíc.