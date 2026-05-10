Česká krajina jako na dlani. Udělejte si výlet na nejkrásnější vyhlídky

  8:00
Jarní počasí přímo vybízí k pěší turistice. A protože je Česko plné úžasných vyhlídek, proč nevyrazit právě na jednu z nich. Stačí sbalit batoh a obout kvalitní obuv. Vybrali jsme pro vás šest nejkrásnějších míst, která rozhodně stojí za výlet. Na která zavítáte vy?
Část 1/6
Tiské stěny lákají na skalní bludiště plné úzkých uliček, jeskyní i skalních náměstí s krásnou vyhlídkou.
Vyhlídka zamilovaných u Vranova nad Dyjí skýtá úchvatný výhled do okolí a na nedaleký zámek. Je inspirována legendou z Číny, která vypráví o tom, jak si novomanželé připevňovali zámečky na lana natažená na Velké čínské zdi, aby si tak pojistili věčnou lásku a štěstí.
České Švýcarsko Tiské stěny

Do romantických skal Labských pískovců se dostanete z jižního okraje krušnohorského zlomu. Nejvyhledávanějším turistickým cílem je zde přírodní památka Tiské stěny.

Jedná se o skalní bludiště plné úzkých uliček, jeskyní i skalních náměstí s krásnou vyhlídkou. Skalní město stojí ve výšce přes 600 metrů nad mořem, a je proto ideálním místem nejen pro zapálené turisty, ale také pro horolezce.

Dokonalé výlety. Na tyto skvělé vyhlídky se dostanete téměř bez námahy

Pokud se rozhodnete pro celodenní výlet, doporučujeme Naučnou stezku Tiské stěny. Dlouhá je 3,5 kilometru, a tedy přímo stvořená pro rodiny s dětmi.

Kapacita je ale i kvůli bezpečnosti omezena, proto je dobré koupit si na stránkách turistikatisa.cz vstupenku s předstihem. Platí na celý den a dospělého vyjde na sto korun.



