České Švýcarsko Tiské stěny
Do romantických skal Labských pískovců se dostanete z jižního okraje krušnohorského zlomu. Nejvyhledávanějším turistickým cílem je zde přírodní památka Tiské stěny.
Jedná se o skalní bludiště plné úzkých uliček, jeskyní i skalních náměstí s krásnou vyhlídkou. Skalní město stojí ve výšce přes 600 metrů nad mořem, a je proto ideálním místem nejen pro zapálené turisty, ale také pro horolezce.
Pokud se rozhodnete pro celodenní výlet, doporučujeme Naučnou stezku Tiské stěny. Dlouhá je 3,5 kilometru, a tedy přímo stvořená pro rodiny s dětmi.
Kapacita je ale i kvůli bezpečnosti omezena, proto je dobré koupit si na stránkách turistikatisa.cz vstupenku s předstihem. Platí na celý den a dospělého vyjde na sto korun.