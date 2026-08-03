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Česká Trója a protitankové překážky. Česká Kanada skrývá divočinu i romantiku

  8:30
V pevnostním areálu Slavonice se nacházejí stovky metrů protipěchotních a...

V pevnostním areálu Slavonice se nacházejí stovky metrů protipěchotních a protitankových překážek a několik lehkých bunkrů – řopíků – z období mobilizace v září 1938. | foto: ČTK

Zámecký komplex v Jindřichově Hradci je třetí největší u nás, předčí ho jen...
Hrad a zámek Jindřichův Hradec zrcadlící se v hladině rybníka Malý Vajgar
Unikátem zámku v Jindřichově Hradci je hudební pavilon Rondel. Tato stavba...
Jindřichův Hradec leží na malebné řece Nežárce a je vstupní branou do kouzelné...
18 fotografií
Rozsáhlé pásy hlubokých lesů, lesknoucí se hladiny nesčetných rybníků, majestátní památky i zapadlá místa, kde stěží chytíte signál. Česká Kanada si hýčká svůj romantický i drsně severoamerický ráz.

Odlehlá oblast ve východní části Jihočeského kraje patří k civilizací nejméně dotčeným krajům u nás, a přestože i sem už dosáhla chapadla cestovního ruchu, s příznaky masového turismu zde budete konfrontováni jen v omezené míře.

Branou České Kanady je Jindřichův Hradec, jedno z nejhezčích měst v Čechách. O kus dál, v bezprostřední blízkosti hranic s Rakouskem, už začíná ta pravá „divočina“, kam se budete chtít vracet.

Malebné město, které si zamilovali i slavní. Jindřichův Hradec skrývá unikát

Už přes osm set let je dominantou dnešního přírodního parku Česká Kanada mohutný hrad Landštejn tyčící se nad neprostupnými hraničními hvozdy. Založen byl Přemyslem Otakarem I. nejspíš jako protiváha zaniklého hradu v sousední vsi Pomezí, z nějž se dochovaly jen zbytky opevnění a románského kostela sv. Jana Křtitele.

Landštejn vystřídal řadu vlastníků a jeho sláva začala pohasínat po roce 1771, kdy hrad zapálil blesk, stavba vyhořela a už nikdy nebyla obnovena. Dnes je impozantní zříceninou pevnosti s románskými základy, neprozkoumaným podzemím, rozlehlými pozůstatky hradního paláce a hlavní věží, z níž se nabízejí panoramatické výhledy do širokého okolí.

Učebnice renesance, řopíky a zaniklá ves

Poetické městečko Slavonice proslavil ohromující, skvěle dochovaný soubor renesančních měšťanských domů, jejichž štíty i celá průčelí zdobí sgrafitová psaníčka, biblické či mytologické výjevy nebo podobizny vévodů, císařů a králů.

Nádherně zrekonstruovaných domů jsou ve městě desítky a nalézají se podél obou náměstí.

To nejlepší z hor Česka: na těchto místech objevíte kouzlo České Kanady

Jakkoli jsou Slavonice především velkolepou galerií pod širým nebem a názornou učebnicí renesance, k návštěvě vyzývá i jejich tajuplné podzemí s dvěma různě náročnými trasami, jež vedou návštěvníky zbytky gotických odvodňovacích štol a kanálů vytesaných před stovkami let ručně – želízky a kladivy.

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Příznivce vojenské historie jistě zaujme pevnostní areál Slavonice vzdálený asi tři kilometry od města, kde se nacházejí stovky metrů protipěchotních a protitankových překážek a několik lehkých bunkrů – řopíků – z období mobilizace v září 1938.

O něco dál za areálem propojeným naučnou stezkou se pak rozkládá „česká Trója“ – odkryté zbytky středověké vesnice Pfaffenschlag. Skládala se z usedlostí, mlýna, sklepů a podzemních lochů sloužících jako skrýše.

Místní legenda praví, že osada byla vypálena za třicetileté války Švédy, ale ve skutečnosti padla už o dvě stovky let dřív za oběť husitskému plenění.

Pivo z Malé Hluboké

Českou Kanadou s oblibou projíždějí cykloturisté, kteří se mohou ze Slavonic i z Landštejna vydat po trasách vedoucích liduprázdnými lesy i po nepříliš frekventovaných silnicích třeba do Českého Rudolce, kde slouží všem žíznivým pivovar Grasel pojmenovaný po legendárním loupežníkovi známém i z historického televizního seriálu Slavné historky zbojnické.

Z terasy pivovaru čepujícího například Graselovu desítku nebo jedenáctku Vladyka budete mít výhled na unikátní a nikdy nedostavěný zámek Český Rudolec vybudovaný v polovině 19. století ve stylu romantické tudorovské novogotiky a přezdívaný jen s drobnou mírou nadsázky Malá Hluboká.

Zámecký komplex v Jindřichově Hradci je třetí největší u nás, předčí ho jen areály Pražského hradu a hradu a zámku v Českém Krumlově.
Hrad a zámek Jindřichův Hradec zrcadlící se v hladině rybníka Malý Vajgar
Unikátem zámku v Jindřichově Hradci je hudební pavilon Rondel. Tato stavba obklopená zámeckou zahradou nemá v Čechách obdoby.
Jindřichův Hradec leží na malebné řece Nežárce a je vstupní branou do kouzelné České Kanady, pyšní se jedním z nejkrásnějších zámků u nás, ale i spoustou dalších pamětihodností a zajímavostí.
18 fotografií

V České Kanadě najdeme desítky rybníků a stovky lesních tůní a rašelinišť. Největším rybníkem je Kačležský, malebné jsou Žišpašské rybníky u obce Blato nebo rybník Pstruhovec v lesích pod Landštejnem.

Nejznámějšími vodními plochami určenými k rekreačnímu koupání jsou rybníky Zvůle a Komorník poblíž Kunžaku a Osika u vesničky Klášter. U všech tří se lze ubytovat v autokempech.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

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