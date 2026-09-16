Čechy láká podzimní dovolená. Co je letošním hitem a kde se vyhnete davům?
Podzimní dovolenou na Šumavě, v Krkonoších, Českém Švýcarsku a dalších místech v ČR letos plánuje sedm z deseti lidí a místo honby za kilometry stále častěji hledají kombinaci přírody, lehčí turistiky a odpočinku.
Na kterých dalších místech se dá uniknout hlavnímu proudu turistů?
Zájem o podzimní dovolenou roste
Zatímco v červenci a srpnu většina míst bojuje s přeplněnými restauracemi a obsazenými parkovišti, podzim je pro cestování mnohem výhodnější. Podle průzkumu agentury CzechTourism plánuje podzimní dovolenou v tuzemsku 71 % Čechů, což je o 20 procentních bodů více než loni. Roste také zájem o ubytování v hotelech se třemi a více hvězdičkami.
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Proč vyrazit na dovolenou na podzim?
Co je největším tahákem podzimu? Podle dostupných dat především odpočinek s lehkými aktivitami. Tedy aktivní relax, který zahrnuje výlety či nenáročnou turistiku, večer relax v hotelu s wellness a bazénem. Postupný pokles teplot od září do listopadu totiž umožňuje kombinovat odpočinek s turistikou a návštěvou kulturních památek.
K tomu se přidávají nižší teploty příjemné pro pěší turistiku, barevné lesy a také období, kdy po návratu z výletu začíná sauna nebo vyhřátý bazén působit podstatně lákavěji než v třicetistupňovém červenci. Právě spojení výletů, dobrého jídla a péče o tělo ve wellness tak může být jedním z receptů na podzimní restart, který organismus před příchodem zimy potřebuje.
Výhody podzimní dovolené
Kam na podzim? Méně známé alternativy k turistickým magnetům
Mezi další výhody podzimní dovolené patří příležitost objevovat místa, která stojí stranou ikon typu Sněžka, Pravčická brána, Kvilda nebo centrum Špindlerova Mlýna.
České Švýcarsko Na skály bez fronty
České Švýcarsko má jednu z nejznámějších českých turistických ikon. Pravčická brána je zároveň dobrým příkladem toho, proč se vyplatí při plánování podzimního výletu otevřít mapu a podívat se o několik centimetrů vedle.
Před cestou do národního parku je nicméně vhodné vždy zkontrolovat aktuální stav tras. Kvůli následkům požáru, obnově lesa či dalším omezením nemusí být všechny tradiční cesty průchozí.
- Severně od nejrušnějšího okolí Hřenska leží Kyjovské údolí, kterým protéká Křinice. Nenáročnou cestu podél vody je možné spojit s dobrodružnější Kyjovskou skalní stezkou, která prochází mezi pískovcovými skalami, po schodech a přes vyhlídky.
- Na delší výlet se nabízí také Köglerova naučná stezka. Trasa dlouhá přes dvacet kilometrů vede z Krásné Lípy přes Vlčí horu a další části severního Českého Švýcarska. Nemusí se přitom absolvovat celá, jednotlivé úseky lze spojovat do kratších okruhů.
- Ještě dál od hlavního turistického proudu leží Rájecké a Ostrovské skály. Skalní města a stěny na samém okraji Českosaského Švýcarska jsou dobrou volbou pro ty, kteří si chtějí zdejší pískovcovou krajinu užít bez pocitu, že postupují v zástupu.
Tip na hotel s wellness v Českém Švýcarsku:
Výhodou Českého Švýcarska je také možnost zvolit základnu mimo samotný národní park. Například Hotel Kocanda v Děčíně, který má na portálu Travelking hodnocení 10 z 10, nabízí privátní wellness s vířivkou a saunou. Děčín zároveň leží na rozhraní Českého Švýcarska a Českého středohoří, takže při horším počasí není nutné celý program stavět pouze na pěší turistice.
Šumava Za rašeliništi a zaniklými osadami
Šumava patří mezi nejoblíbenější regiony, přitom její nejznámější místa se soustředí do několika oblastí. Kvilda, Modrava nebo okolí Černého a Čertova jezera mohou být rušné i mimo hlavní prázdniny.
- Klidnější tvář pohoří ukazuje například Soumarské rašeliniště u Soumarského Mostu. Území, kde se ještě na konci 20. století průmyslově těžila rašelina, se postupně vrací přírodě. Krátká naučná stezka vede po povalových chodnících přes mokřady a nabízí úplně jinou podobu Šumavy než známé horské pláně kolem Kvildy.
- Nedaleko leží také Stožec se Stožeckou kaplí ukrytou v lesích pod skalou. Jde o místo, které má spíše atmosféru starého poutního cíle než klasické turistické atrakce.
- Kdo chce ještě dál od civilizace, může se vydat ke Knížecím Pláním. Původní obec na česko-německém pomezí po druhé světové válce téměř zanikla. Dnes zde zůstává otevřená horská krajina, obnovený hřbitov a připomínka někdejšího osídlení.
- Podobnou atmosféru nabízí Zhůří u Rejštejna, kde se louky a výhledy na šumavské hřebeny střídají se stopami zmizelé vesnice. Právě na podzim, kdy horské louky mění barvy a návštěvníků ubývá, mají podobná místa největší kouzlo.
Tip na hotel s wellness na Šumavě:
Odlehlejší výlet přitom nemusí znamenat noc v jednoduché horské chatě. Na druhém konci šumavského regionu u Lipna se nachází například Hotel Resort Relax v Černé v Pošumaví. Na Travelkingu má aktuálně hodnocení 9,7 z 10 při více než šedesáti recenzích a součástí zázemí je bazén a wellness.
To se na podzim hodí dvojnásob. Zatímco v létě bývá wellness jen jednou z možností, v chladnější části roku funguje jako přirozené zakončení dne stráveného venku. Teplo, odpočinek a čas na regeneraci po několika hodinách chůze mohou zároveň pomoci tělu přejít z aktivního dne do klidového režimu.
Jizerské hory Nejhezčí období přichází s barvami buků
Jizerské hory mají jednu zvláštnost, díky níž může být podzim dokonce působivější než léto. Část jejich severních svahů pokrývají Jizerskohorské bučiny, jejichž nejcennější části jsou od roku 2021 součástí světového přírodního dědictví UNESCO.
- Jedním z nejhezčích cílů je Paličník, skalní vyhlídka nad údolím Smědé. Kdo chce delší trasu, může pokračovat směrem k Poledním kamenům, Frýdlantskému cimbuří a Hajnímu kostelu. Právě zde se dá projít částí severních svahů Jizerských hor bez nutnosti mířit do vytíženého Bedřichova.
- Méně náročnou možnost nabízí rašeliniště kolem osady Jizerka. Povalové chodníky vedou krajinou horských luk a mokřadů, která za sychravého podzimního počasí získává téměř severskou atmosféru.
- Kdo se chce naopak dostat nad koruny stromů, může vystoupat na Jizeru, druhý nejvyšší vrchol pohoří. Ze skalní vyhlídky je za dobrého počasí vidět Smrk, Bukovec, Smědavská hora i okolní rašeliniště.
Tip na hotel s wellness v Jizerských horách:
Právě Jizerky jsou také příkladem toho, jak se mění očekávání od horského pobytu. Někomu už nestačí pouze postel a snídaně před dalším výletem. Například Jóga & Wellness Resort Uko v Bedřichově kombinuje klasické horské ubytování s bazény, saunami a jógou. Na Travelkingu má hodnocení 9,8 z 10, byť zatím jen z několika recenzí.
Výhoda podobného zázemí se projeví hlavně v proměnlivém podzimním počasí. Když začne pršet, den nemusí skončit sledováním předpovědi na telefonu. A při pěkném počasí může wellness počkat až na návrat z hor.
Krkonoše Zkuste východní konec
Sněžka je pro Krkonoše totéž, co Pravčická brána pro České Švýcarsko. Je symbolem, který chce alespoň jednou vidět skoro každý. Kdo už nahoře byl, může ale při další návštěvě objevit úplně jinou tvář nejvyšších českých hor.
- Jedním z nejlepších míst, kde se vyhnout hlavnímu proudu turistů, jsou Rýchory na východním okraji Krkonoš. Zdejší Dvorský neboli Rýchorský les tvoří staré buky s pokroucenými kmeny porostlými mechem. Za mlhy připomíná spíše kulisu fantasy filmu než běžnou horskou cestu.
- Zajímavá je rovněž trasa přes Sněžné domky a zaniklé Sklenářovice. Krajina někdejší horské vesnice dnes připomíná historii Krkonoš před poválečným odsunem původního obyvatelstva a zároveň patří k místům, která leží mimo hlavní krkonošská turistická střediska.
- Pro méně zdatné turisty je alternativou Černohorské rašeliniště mezi Černou a Světlou horou. Přibližně čtyřkilometrová naučná stezka vede po povalových chodnících kolem největšího vrchovištního rašeliniště Krkonošského národního parku.
Tip na hotel s wellness v Krkonoších:
A ani pobyt v nejslavnějším krkonošském středisku nemusí znamenat, že je nutné strávit celý víkend mezi davy. Ze Špindlerova Mlýna lze ráno vyrazit dál do hor a odpoledne se vrátit do zázemí, které v menších obcích není samozřejmostí. Harmony Hotel ve Špindlerově Mlýně má na Travelkingu hodnocení 9,8 z 10 z padesáti recenzí a nabízí saunový svět, vířivky i vnitřní bazén.
Dovolená také nemusí končit před hranicí ČR. Například hotel Termy Karkonosze Resort & SPA v polském Staniszówě má na Travelkingu hodnocení 9,1 z 10 a jeho hlavním lákadlem je rozsáhlé termální wellness s vnitřním i venkovním bazénem o teplotě 34 až 40 °C, několika vířivkami a saunovým světem. Výhodou je také poloha nedaleko Jelení Hory a polské části Krkonoš.
Nakonec proto nemusí být podzimní dovolená ani dlouhá, ani exotická. Stačí místo nejznámějšího vrcholu odbočit na trasu, kterou většina návštěvníků mine, a večer nechat mokré turistické boty schnout před dveřmi wellness.
Možná právě v tom spočívá hlavní kouzlo cestování po Česku po skončení prázdnin. Známá místa zůstávají stejná, ale bez letních davů vypadají úplně jinak.
Obsah vznikl ve spolupráci s portálem Travelking.