Víkend na Broumovsku: Skály, které možná ještě neznáte, a barokní ticho s duší

Hledáte místo, kde ranní mlhu nad pískovcovými věžemi neprotíná hluk turistických resortů, ale jen ticho a klid? Broumovsko, ležící na pomezí s polským Valbřišskem, nabízí fascinující mix divoké přírody a barokní architektury, který vás donutí vypnout telefon a jen vnímat genia loci.
Broumovsko nabízí spoustu parádních zážitků.

Skalní města, která vás překvapí

Zatímco sousední Adršpašské a Teplické skály lákají hlavní turistický proud, okolní skalní města nabízejí to, co jinde mizí: syrovou autentičnost a ticho. Pokud hledáte místo s duší, kde nepotkáte fronty na selfie a uslyšíte jen praskání podrostu, musíte zamířit hlouběji do krajiny Broumovska.

Broumovské stěny a jejich tajemství

Pokud toužíte zažít pocit letícího dravce, vydejte se na hřeben Broumovských stěn. Tato dvanáct kilometrů dlouhá pískovcová stěna je přírodní galerií těch nejbizarnějších útvarů.

  • Slavenské hřiby: Nad obcí Slavný najdete světový unikát – pískovcové útvary, které vznikaly miliony let trvajícím nerovnoměrným zvětráváním. Pevnější arkózový pískovec tvoří „klobouk“, zatímco měkčí spodní vrstvy vyhlodala eroze do podoby úzké nohy. Slavenské hřiby jsou považovány za nejdokonaleji vyvinuté skalní hřiby v Česku. Pohled na ně vás přenese do jiného světa.
  • Kamenná brána: Pět metrů vysoký a pět metrů široký přírodní úkaz na okraji Velké kupy je symbolem regionu. Stojíte pod tunami pískovce, které se v některých místech dotýkají jen pár centimetry, a přesto zde po ústupu druhohorního moře stojí věky. Z vrcholu brány se vám otevře dechberoucí výhled na Broumovskou kotlinu a pásmo Javořích hor.
    • Božanovský Špičák je nejvyšším vrcholem Broumovských stěn. Výstup není dlouhý, ale vede lesem a po kamenitých úsecích, takže potěší spíše aktivnější turisty než úplné začátečníky.
  • Vyhlídky pro hledače klidu: Ovčín nebo Slavenská vyhlídka jsou místa, kde můžete hodiny sedět a nedívat se na displej telefonu, ale do hloubi jedné z mnoha tajemných roklí.
Skalní města na Broumovsku – tipy na podzimní výlety a víkendy

Jiráskovy skály: Tichý, ale divoký soused Adršpašsko‑teplických skal

Jiráskovy skály vás okouzlí už na první pohled – jsou to pískovcové labyrinty plné romantiky, tajemství a dechberoucích výhledů. Každý krok tu odhaluje něco nového: od zříceniny hradu Skály (Bischofstein) s vyhlídkou na Ostaš a Orlické hory přes malebnou oblast kolem Černého jezírka až po vrchol Čáp, nejvyšší místo celé oblasti, odkud se otevírá panorama obklopené skalními věžemi a lesy. Celou oblastí navíc prochází nově otevřená naučná stezka, která vás provede těmi nejkrásnějšími místy Jiráskových skal a přidá i zajímavé příběhy a souvislosti tohoto výjimečného místa.

Tip pro fajnšmekry: Pokud si chcete po výšlapu na rozhlednu Čáp užít romantiku s výhledem, zastavte se na Bischofsteinu (“Bišíku“). U zříceniny hradu Skály a Černého jezírka stojí barokní zámeček, který vytváří působivou kulisu pro odpočinek v přírodě.

Klášter Broumov: Barokní památky a noc v mnišské cele

Dominantou regionu, která doslova bere dech, je monumentální Klášter Broumov. Tato národní kulturní památka, přebudovaná v 18. století podle návrhů slavných architektů Kiliána Ignáce Dientzenhofera a jeho otce Kryštofa, není jen muzejní expozicí. Je to živý organismus, kde se historie potkává se současným uměním. Klíčové je absolutní ticho, které je zde důležité dodržovat pro odpočinek a koncentraci.

Zn. dovolená Česko: Unikáty, které jinde neuvidíte

Při klasické prohlídce nahlédnete za mohutné zdi, které ukrývají poklady evropského významu.

  • Kopie Turínského plátna: Broumovský klášter vlastní jeden z nejvzácnějších exemplářů na světě – jedinou kopii Turínského plátna ve střední Evropě, která pochází ze 17. století a byla nalezena v klášterním kostele teprve nedávno.
  • Knihovna s duší: Barokní knihovna s tisíci svazky vzácných tisků patří k nejkrásnějším u nás. I když je momentálně z technických důvodů uzavřena, prohlídkový okruh je obohacen o prestižní Opatskou galerii, která zážitek plnohodnotně nahrazuje.
  • Kostel sv. Vojtěcha: Srdce kláštera s bohatou freskovou výzdobou, kde se i ten největší skeptik na chvíli zastaví v úžasu nad barokní harmonií.
Noc v mnišské cele: Pravý digitální detox

Věděli jste, že...?

Klášter je také centrem vzdělávání. Pro zvídavé duše je tu Dětská galerie Lapidárium nebo interaktivní Středověké skriptorium, kde si můžete vyzkoušet práci mnišských písařů. Návštěvou navíc přímo pomáháte k záchraně této unikátní památky.

Pro ty, kteří hledají únik od digitálního smogu a hluku velkoměsta, nabízí klášter v rámci svého Domu hostů ubytování, které v Česku nemá obdoby. Můžete složit hlavu v renovovaných mnišských celách. Nečekejte zlaté kohoutky, ale poctivý masivní smrkový nábytek, čisté linie a atmosféru, která vás přiměje k hlubokému nádechu. Je to ideální místo pro tzv. working retreat – díky kvalitní Wi-Fi tu můžete pracovat na svých projektech, a přitom čerpat inspiraci z klášterní zahrady se staletým dubem.

Gastronomie a odpočinek v zahradě

Klášterní areál je soběstačným světem. Ráno začnete výběrovou kávou v Café Dientzenhofer, oběd si vychutnáte v restauraci U Tří růží, kde moderní gastronomie ctí regionální suroviny, a odpoledne můžete strávit v rozsáhlé klášterní zahradě. Tam narazíte na moderní umění v Galerii Dům nebo se cestou zastavit v Muzeu Broumovska.

Fara Hoprich nedávno ožila a vítá návštěvníky

Bývalá fara v Martínkovicích na vrhu Hoprich dlouhou dobu chátrala a zela neutěšenou prázdnotou. Před několika lety se zde však mladí manželé rozhodli vybudovat komunitní prostor, kde podporují sousedské vztahy i kulturní život, např. pořádáním literárních meditací. Místo jako vytržené z Erbenových balad k tomu dodává jedinečnou a působivou atmosféru. V omezené míře jsou zde možné i rezidenční pobyty.

Unikátnosti Broumova: Nejstarší dřevěný kostel ve střední Evropě

Broumov není jen o klášteru; je to město, kde i obyčejná procházka na hřbitov nebo do pivovaru připomíná cestu strojem času. Pokud hledáte místa, která mají skutečný příběh a ne jen marketingovou nálepku, tohle jsou vaši favorité.

Hřbitovní kostel Panny Marie: Tesařský zázrak bez jediného hřebíku

Zapomeňte na moderní stavby. Na broumovském hřbitově stojí kostel Panny Marie, jedna z nejstarších celodřevěných sakrálních památek ve střední Evropě. Jeho současná podoba pochází z roku 1450, ale pověsti mluví o založení pohanskou princeznou už v roce 1177.

  • Stavba jako hlavolam: Tento kostel je dokonalým tesařským dílem. Je postaven hrázděnou konstrukcí z mohutných dubových trámů a fascinující je, že při jeho stavbě nebyl použit jediný kovový hřebík.
  • Městská kronika v ochozu: Celý kostel obepíná krytý ochoz, kde najdete devět dřevěných desek. Ty fungovaly jako kronika – dočtete se tu o náletu kobylek v roce 1542 nebo o návštěvě císaře Josefa II.
  • Pověst o švédské šavli: Všimněte si záseků v ostění. Traduje se, že švédský důstojník chtěl za třicetileté války dokázat křehkost dřeva, ale zbraň se mu o tvrdý dub zlomila. A než odejdete, sáhněte si na Katův špalek, další návštěvnická legenda tvrdí, že kdo se ho dotkne, toho se štěstí nepustí. Dost možná se však jedná jen o symbolickou rekvizitu.

Broumovsko rozhodně neprocestujete za víkend. Lidé se sem vracejí pravidelně a pokaždé zde objeví něco nového. Při návštěvě tohoto kraje si tedy dopřejte dostatek času a další neprobádaná místa vám zůstanou napříště.

Ve spolupráci
Broumovsko nabízí spoustu parádních zážitků.

