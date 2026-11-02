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Autor vlajky i svědek sarajevského atentátu. Co ukrývá brněnský hřbitov

Pavla Apostolaki
Jedinečná budova krematoria je národní kulturní památkou České republiky.

Jedinečná budova krematoria je národní kulturní památkou České republiky. | foto: Pocket media s.r.o. – Roman Prachař

Na Ústředním hřbitově v Brně jsou vedle sebe starobylé i moderní hroby.
V hrobce řádu augustiniánů byl pohřben i „otec genetiky“ Gregor Johann Mendel.
Ústřední hřbitov v Brně má rozlohu víc než 43 hektarů.
V čestném kruhu spočívají významné brněnské osobnosti.
14 fotografií
Když se v Brně vypravíte na Ústřední hřbitov, může to mít několik důvodů. Buď jdete na pohřeb, zapálit svíčku, nebo jste příznivec funerálního turismu. Centrálka, jak se tomuto místu lidově říká, patří s rozlohou více než 43 hektarů k největším hřbitovům v Česku. Je zde pochováno mnoho významných osobností a procházka po krchově je spojená s řadou zajímavých příběhů.

Ústřední hřbitov v Brně byl otevřen 3. listopadu 1883 a nahradil několik menších zrušených krchovů uvnitř města. Stal se veřejným městským hřbitovem pro všechny obyvatele jihomoravské metropole bez rozdílu farní příslušnosti, náboženského vyznání, sociálního postavení, národnosti či rasy.

Výjimku dodnes tvoří pouze Židé, kteří své zesnulé pohřbívají na židovském hřbitově v Brně-Židenicích. Během více než 140 let existence bylo na „Centrálce“ pochováno přes 400 tisíc lidí a zřízeno skoro 70 tisíc hrobů.

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Jakmile projdu hlavní branou hřbitova na Vídeňské ulici, mířím doprava ke hřbitovní zdi, kde se nachází hrobka řádu augustiniánů. Jeho členem a později i opatem augustiniánského kláštera na Starém Brně byl zakladatel genetiky Gregor Johann Mendel. Kromě meteorologie, botaniky, biologie a výzkumu včely medonosné se věnoval křížení hrachu a sledování potomstva.

Na základě svých pokusů pak formuloval tři pravidla, jež později vešla ve známost jako Mendelovy zákony dědičnosti. Přírodovědec byl silný kuřák, dopřál si až dvacet doutníků denně a měl sklon k obezitě. Poslední měsíce života ho sužovaly edémy nohou a chronický zánět ledvin. Přesto byl několik dní před svým skonem celkem aktivní.

Kontroloval meteorologické záznamy, plně se zajímal o klášterní život a prý procházel i účty, které podepisoval. Na lůžko byl upoután až posledních čtyřiadvacet hodin před smrtí. Příčinou jeho úmrtí bylo pravděpodobně srdeční selhání a nekontrolovaná hypertenze. Opat zemřel v roce 1884 a o 137 let později byla provedena exhumace jeho pozůstatků z kovové rakve, jejíž dno pokrývaly dobové noviny.

Tým vědců zkoumal ostatky několik měsíců a díky moderním technologiím získal spoustu nových informací a více než 99 procent Mendelovy jaderné DNA. Odborníci například zjistili, že mnich měřil přibližně 167 centimetrů, na horní čelisti nosil protézu, nazouval boty o velikosti 43 a měl vysokou kapacitu mozkovny.

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Zádušní mše za zemřelého se konala v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Starém Brně a smuteční rekviem dirigoval Leoš Janáček. Osobní život hudebního skladatele, který napsal devět oper, byl poznamenán rodinnými tragédiemi a složitým manželstvím. Synek Vladimír zemřel jako dvouletý na spálu a jednadvacetiletá dcera Olga na tyfus.

Dirigent se dožil sedmdesáti čtyř let a zemřel v Kleinově sanatoriu v Ostravě 12. srpna 1928 na selhání srdce po zápalu plic. Při svém prázdninového pobytu v rodných Hukvaldech se vysílil při výšlapu do kopce v náhlé bouřce a nachladil se. Pohřeb se konal o tři dny později v Brně a muzikologa přišly vyprovodit na poslední cestu tisíce lidí.

Hrob Leoše Janáčka se nachází v čestném kruhu.

Hudební pedagog byl pohřben v takzvaném čestném kruhu, kde spočívají významné brněnské osobnosti. Janáčkova manželka Zdenka a děti spí věčným spánkem v jiném hrobě o pár desítek metrů dál, společně s hospodyní Marií Stejskalovou.

Vnímavá, zvídavá a loajální žena pracovala u svých zaměstnavatelů čtyřiačtyřicet let a byla svědkem všech událostí v rodině. Na základě jejich vzpomínek pak napsala Marie Trkanová, redaktorka Lidových novin, knihu U Janáčků, která poskytuje zajímavý pohled do zákulisí umělcova života.

Zapomenutý autor vlajky

V čestném kruhu vidím také další slavná jména. U herečky Vlasty Fialové se mi vybavují její nezapomenutelné televizní role – Divá Bára a kněžna v Jiráskově Lucerně. Jarmila Kurandová zase nadchla všechny diváky v dvoudílném televizním filmu Babička i v pohádkách Pyšná princezna a Princezna se zlatou hvězdou na čele.

Slavný byl také dirigent, saxofonista a kapelník Gustav Brom. Se svým špičkovým orchestrem sklízel úspěch v celé Evropě, v bývalém Sovětském svazu a v Indii. Na Ústředním hřbitově ale mají hrob i osobnosti, které stále zůstávají zapomenuty, což je třeba Jaroslav Kursa, autor československé státní vlajky.

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Po vzniku Československa předložil archivář a heraldik znakové komisi pro státní symboly v červenci 1919 detailně propracovaný návrh státní vlajky s modrým klínem, který sahal do jedné třetiny vlajky.

Na doporučení některých výtvarníků byl klín prodloužen do poloviny a poté návrh 30. března 1920 schválilo Revoluční Národní shromáždění jako československou státní vlajku. Za svého života se Kursa žádného většího uznání za přínos vlasti nedočkal. Zemřel v roce 1950 a se svou manželkou Boženou byl pohřben v Brně.

Ponorkové eso

Při toulkách hřbitovem pokračuji dál, až k pohřebišti sovětských vojáků, kde je poblíž ve skupině 58 pochován Rudolf von Singule. Syn brněnského továrníka, který v Pule pracoval v námořním komisariátu, se v městě na Jadranu narodil v roce 1883.

Vystudoval Císařskou a královskou námořní akademii ve Fiume (dnešní Rijeka) a po jejím absolvování nastoupil do rakousko-uherského námořnictva. Sloužil na válečných lodích a stal se jedním z prvních ponorkových důstojníků. Po vypuknutí 1. světové války převzal velení ponorky U-4, která byla velmi úspěšná při bojových akcích.

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Po válce se usídlil v Brně a začal pracovat jako úředník v penzijní pojišťovně. Když v březnu 1939 obsadili nacisté Československo, z obavy o život svých dcer a manželky, která byla židovského původu, se přihlásil do německého námořnictva. V letech 1940 až 1943 sloužil v hodnosti korvetního kapitána jako velitel školní ponorky UD-4 v Kielu a byl pravděpodobně jediným Čechem v nacistické Kriegsmarine.

V šedesáti odešel do penze a při osvobozování Československa byl už znovu v Brně. Okolnosti jeho smrti 2. května 1945 nejsou dosud vyjasněné. První verze uvádí, že se na ulici zastal ženy, kterou obtěžovali opilí rudoarmějci. Vytáhl na ně hůl a vojáci ho smrtelně zranili. Druhá interpretace říká, že byl Sověty zastřelen, když chránil svůj dům před rabováním.

Na Ústředním hřbitově v Brně jsou vedle sebe starobylé i moderní hroby.
V hrobce řádu augustiniánů byl pohřben i „otec genetiky“ Gregor Johann Mendel.
Ústřední hřbitov v Brně má rozlohu víc než 43 hektarů.
V čestném kruhu spočívají významné brněnské osobnosti.
14 fotografií

V rakousko-uherské armádě sloužil i Leopold Lojka, jehož hrob se nachází v sousední skupině 59. Bývalý dragoun se s hrabětem Františkem Harrachem v červnu 1914 zúčastnil vojenských manévrů v Sarajevu. Jako řidič vezl následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este a jeho choť Žofii Chotkovou, které během jízdy městem zastřelil atentátník Gavrilo Princip. Lojka se stal společně s hrabětem Harrachem korunním svědkem tragické události a u soudu se účastnil identifikace Principa.

Po vzniku republiky začal vyučený řezník podnikat jako hostinský ve Znojmě. Dobře se mu ale nevedlo. Zemřel mu syn, rozvedl se a podnik nevydělával. Proto přesídlil v roce 1924 do Brna. Na Vranovské ulici si otevřel restauraci, kde často sedával mezi hosty a líčil sarajevskou tragédii.

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Ale i tady upadl do dluhů, ze kterých se nedokázal vyhrabat. Navíc se také alkohol podepsal na jeho zdravotním stavu. Lojka zemřel v pouhých devětatřiceti letech ve svém bytě nad hospodou pravděpodobně na chronický zánět ledvin. Novinář Rudolf Těsnohlídek v nekrologu napsal: „Brno jeho smrt přehlédlo, a kdyby nebylo obavy o pozůstalost, byl by si jí nevšiml snad nikdo kromě nejbližších sousedů a nejvytrvalejších hostí.“

Ostatně ani autor Lišky Bystroušky neskončil dobře. Obrátil proti sobě zbraň a svému zranění podlehl. Když se to dozvěděla jeho žena Olga, otrávila se doma svítiplynem. Oba manželé měli 16. ledna 1928 v Brně společné smuteční rozloučení a jejich urny s popelem byly uloženy do hrobu na Ústředním hřbitově.

Ústřední hřbitov v Brně

  • Na Ústřední hřbitov se z centra dostanete tramvají č. 2 a 5.
  • Hřbitov je také galerií uměleckých a nevšedních náhrobků – kamennou pyramidu má historik Josef Dobrovský, model vápencové jeskyně speolog Karel Absolon a posmrtný odlitek ruky architekt Bohuslav Fuchs.
  • Při návštěvě areálu se podívejte také na jedinečnou budovu krematoria, která je národní kulturní památkou České republiky. Byla postavena v letech 1926–1929 podle funkcionalistického návrhu architekta Arnošta Wiesnera. Svou bílou korunou z hrotitých obelisků se vypíná nad hřbitovem a podobá se stupňovitému mezopotamskému zikkuratu.
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