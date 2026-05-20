Dobrovolně za mříže. Brněnská káznice na Cejlu odhaluje děsivou minulost

Pavla Apostolaki
Chcete-li se dobrovolně dostat za katr, máte jedinečnou příležitost v Brně. Bývalá káznice na Cejlu patří k nejpůsobivějším a zároveň nejtemnějším místům ve městě. Návštěvníci mohou projít autentické cely, chodby i dvůr, kde se konaly popravy, a nahlédnout do příběhů vězňů nacistického i komunistického režimu. Dnes se z chátrající věznice stává živé kulturní centrum.
Základní kámen moravskoslezské trestnice byl položen v roce 1772. | foto: Archiv Káznice

Opadaná omítka, bytelné dveře, ponuré cely, železné mříže a temné stíny minulosti. To je bývalá káznice na Cejlu, jedné z páteřních ulic jihomoravské metropole. Dříve se jmenovala Zeile, byla klidnou komunikací vedoucí od městských hradeb k zábrdovickému klášteru a lemovaly ji jen domy se sady a zahradami.

V roce 1772 zde zemský hejtman Arnošt Kryštof, hrabě z Kounic-Rietbergu, položil základní kámen moravskoslezské trestnice, aby se rozšířila kapacita vězeňských zařízení. Pozdně barokní stavba, jež byla dokončena o osm let později, se skládala ze čtyř traktů a dvou dvorů, které obklopovaly centrální kapli Nanebevzetí Panny Marie.

V dalších stoletích přibyla ještě budova zemského trestního soudu a dům s úřednickými byty pro přednostu věznice, kontrolora a inspektora v dnešní Bratislavské ulici, kde se nyní nachází hlavní vchod do objektu.

Káznice začala fungovat v době, kdy se císař Josef II. začal věnovat reformě trestního práva, která byla dokončena vydáním Všeobecného zákoníku o zločinech a trestech v roce 1787. Na tehdejší dobu a na rozdíl od krutého arestu na Špilberku patřila k moderním vězeňským zařízením.

Jedna z chodeb káznice, kde byly umístěny cely pro vězně.

Bylo například omezeno mučení a trestanci pobývali v lepších podmínkách. Káznice měla kapacitu kolem pěti set osob, ale její vytíženost se měnila po celou dobu její existence v závislosti na společenské a politické situaci.

Vězni a vězeňkyně byli rozděleni do mužského a ženského oddělení a aktivně se podíleli na provozu věznice. Odsouzení pracovali v krejčovských a obuvnických dílnách, ve tkalcovně, přádelně lnu, vlny, v prádelně a sušárně.

Temná minulost káznice

Za protektorátu sloužila část budovy pro ženské oddělení gestapa. Využívalo sedm cel, ta poslední byla transportní pro ženy, které byly odvlečeny do koncentračních táborů. Nejtemnější etapa ale nastala v letech 1945 – 1949, kdy v káznici bylo popraveno nejvíce lidí.

Centrála Mimořádného lidového soudu se vypořádala s kolaboranty, Němci a příslušníky gestapa včetně kriminálního rady Otty Koslowskiho, který krutě potíral odboj na jižní Moravě. Na základě rozsudků retribučních soudů skončilo na šibenici na dvoře káznice více než sedmdesát osob.

Po převratu v únoru 1948 věznil komunistický režim na Cejlu své odpůrce, účastníky třetího odboje a politicky aktivní osoby. Mnohé z nich v prostorách věznice také nechal popravit. Komunisté využívali káznici až do roku 1956, než byla postavena nová věznice v Brně – Bohunicích.

Poté zde sídlil depozitář Moravského zemského archivu a služebna policie. Nyní je vlastníkem areálu město Brno a péči o unikátní památku svěřilo spolku Tripitaka, který dvakrát do měsíce organizuje unikátní prohlídky pro veřejnost.

Tank v kapli

„Vysoké zdi a mříže káznice oddělovaly přes sto sedmdesát let lidi od rodin, přátel a společnosti. Náš spolek se snaží přesně o opak. Naším cílem je, aby se tu lidé setkávali, komunikovali, zajímali se o historii tohoto místa, ale i o jeho budoucnost. Proto jsme se rozhodli udělat prohlídkovou trasu,“ vysvětluje David Oplatek, koordinátor projektů Káznice žije!

Zájemci mohou vstoupit do chodeb, do cel se vzkazy vězňů vyrytými na dřevěných dveřích, do stolárny, robotárny nebo na dvůr, kde se do roku 1952 konaly popravy. Navštíví i kapli s absurdní výzdobou z doby stalinismu. Na oltářní zdi místo Krista je totiž zobrazen tank, rudoarmějci a budovatel se sovětskou vlajkou.

Může se hodit

  • Termíny akcí a prohlídek, které jsou zdarma včetně rezervace vstupenek, najdete na tomto odkazu.
  • Rezervaci je třeba udělat předem.
  • Ke káznici se dostanete tramvají číslo 2, 4, 7, vystupte na zastávce Körnerova.
  • Vstup do objektu je na adrese Bratislavská 68.

Filmoví fanoušci zase poznají místa, kde režisér Václav Marhoul natáčel scény snímku Nabarvené ptáče. Tehdy se káznice proměnila v sirotčinec z druhé světové války a na place se představil hlavní hrdina, desetiletý Petr Kotlár a herec Petr Vaněk, který hrál jeho otce.

Pobyt v komunistickém lágru si tady „odkroutil“ také Oskar Hes coby Josef Hasil v televizní minisérii Král Šumavy: Fantom temného kraje. Prostředí pro natáčení bylo tak autentické, že tvůrci dělali jen minimální úpravy.

Prohlídky ale nejsou jedinou aktivitou káznice. Tým spolku Tripitaka pořádá různé kulturní a umělecké festivaly, divadelní představení, koncerty, přednášky a workshopy.

V kapli alespoň jednou do měsíce kněz celebruje mši svatou a setkání se konají i během adventu. Funguje zde komunitní zahrada, ateliéry pro umělce a veganský podnik, kavárna, bar a bistro Café In The Ghetto, které je úzce spojeno s děním v káznici.

„Chceme, aby tyto specifické prostory žily, inspirovaly, spojovaly lidi a v budoucnu se přeměnily na Kreativní centrum Brno. S tím, že jedna část by byla vyhrazena muzejní expozici a památce obětem totalitních režimů a druhá s ateliéry, zkušebnami, střižnami a dílnami by sloužila kreativcům“, říká Oplatek.

Projekt je však ve fázi příprav. Musí se zajistit financování, přestavba a udržitelnost provozu a bude záležet na městu, zda se v konkurenci dalších návrhů rozhodne do památky investovat. Káznice, která už má pevné místo na kulturní mapě Brna, by si to rozhodně zasloužila.

