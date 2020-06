Na takovém výletě se zapotíte: brdskými lesy pěšky i na kole

Není snad v tomto období místo, kde by člověk lépe nabral potřebnou sílu a energii než les. Nádherně voní, není ještě úplně vyprahlý a tráva je tam pořád zelená, i když kvůli suchu se už zažloutlá místa začínají bohužel mnohde objevovat. Těmi si ale nenechte zkazit náladu – zatím. Z míst, kam se dnes vydáte, budete mít rozhled široko daleko, zmizíte na čas od lidí a ještě uvidíte historické a přírodní skvosty.

Na brdských Hřebenech, které se táhnou od Zbraslavi na jihu Prahy až po Příbram, jsme pro vás objevili dvě trasy. Jedna se hodí pro pěší, druhá je zajímavá pro cyklisty, kteří nepočítají kilometry, ale rádi se kochají. I když na kopce tu samozřejmě narazíte...

V prvním případě sjeďte z dálnice D4 na silnici 116, což můžete udělat buď u Řitky nebo u Mníšku pod Brdy. Pokračujte po ní do kopce, až narazíte na křížení silnice s turistickou červenou značkou a cyklostezkou. Tam je parkoviště, kde necháte auto, a vyrazíte po červené směrem na jih.



Zhruba po kilometru uvidíte asi největší atrakci tohoto místa. Barokní areál Skalka se začal budovat na konci 17. století. Nejprve tu byl jen kostel, pak i klášter a postupně přibývaly další hospodářské budovy. Později tu vznikla i křížová cesta se čtrnácti zastávkami, které jsou krásně zasazené do zalesněné krajiny.

Od kaple je nádherný výhled na celý Mníšek pod Brdy. Bývá tu otevřený i stánek a můžete si tu sami opéct na ohni buřty nebo hermelín. V době, kdy vznikal tento článek, byl ale kvůli hrozbě covid-19 uzavřen.

Poutní kostel na Skalce u Mníšku pod Brdy

Víte, že... Slovo Brdo znamenalo zalesněný kopec nebo skalku?

Hřebeny jsou vzdušnou čarou 35 kilometrů dlouhé?

Když se na toto místo díváte svrchu, připomíná krokodýla?

Odtud pokračujte skrze lesy po zelené značce podél Babského potoka až na rozcestí Pod Strážným, kde se vydáte po modré značce přímo ke kopci Babka. Abyste vylezli nahoru, musíte po necelém kilometru pokračovat doleva po vyhlídkové značce a pak se na místo zase vrátit. Ale stojí to za to. Babka je jako jeden z mála hřebenů v této oblasti nezalesněný a není ani plochý. Proto je z něj nádherný rozhled nejen po okolních kopcích, ale třeba i na Řevnice.

Narazíte na barokní kostel i trampy

Modrá značka vás povede dále zhruba dva kilometry s další malou odbočkou těsně před křížením zvaným Jezírko, tentokrát doprava. Opět se jedná o značený úsek cesty dlouhý cca sto metrů. Vyvede vás nad – jak už název napovídá – skalní vodní oko, kolem nějž si trampové postavili chaty.

Díváte se na něj z výšky a skutečně si připadáte, jako kdybyste se vrátili do dob první republiky. Mnoho lidí si právě tady vytáhne svačinky a je jim parádně.

Tipy pro každého Auto parkujte jen na místech k tomu určených. Zbytečně tak nebudete provokovat místní.

Zvláště na kolech si dávejte pozor při sjezdech. Na některých cestách jsou závory a občas bývají zavřené.

Na turistických místech, jako jsou Skalka nebo Knížecí studánky, bývá hodně lidí. Pokud nemáte rádi dav, dejte si svačinu někde stranou.

V oblasti je dost odpočívadel, kde si můžete na chvíli oddechnout.

Oblast křižují další lesní cesty. Výlety si jimi můžete v případě potřeby zkrátit.

Poté už zamíříte zpátky směrem na Skalku, které se ale teď vyhnete. Nejprve šlapete asi kilometr po žluté a pak se držíte cyklostezky po Hřebenové cestě, která vás dovede zpátky k autu.

Celkově má tato trasa cca dvanáct kilometrů, dá se zvládnout za čtyři hodiny, ale pohodlnější je si ji naplánovat jako skutečně plnohodnotný celodenní výlet se spoustou zastavení, svačinek a kochání. Proto to přece člověk dělá.

Na kole od hájovny

Pokud máte rádi kolo, a to klidně i to elektrické, zkuste jiný výlet. Z dálnice sjeďte na Kytín, tím projeďte a držte se žluté turistické značky směrem na jih. Dovede vás k hájovně, kde se dá dobře parkovat. To můžete udělat i v Kytíně, ale nahoru je to docela slušný kopec, tak to zvažte.

Za hájenkou se dejte na neznačenou cestu mírně vpravo. Ta vás vyvede k cyklotrase 8130, po níž budete pokračovat na rozcestí Na Soudném. Je to do kopce většinou po nezpevněné cestě, ale dá se to se zaťatými zuby zvládnout.

Karlštejn: Zdejší golfové hřiště patří k nejhezčím a nejvíc vytíženým.

Tam pokračujte rovně po cyklotrase. Tou objedete zdejší slavný vojenský prostor, který ale zcela neuvidíte, spíše ho budete tušit. Dovede vás až na Stožec, cestou se opět rozhlížejte, můžete zahlédnout dokonce i karlštejnský golfový areál.



Budete to mít do kopce (a někdy hodně) i z kopce, chce to trochu sil nebo dobitou baterku. Většinou pojedete po asfaltu, ale někde jsou i lesní cesty.

Z rozcestí Stožec se dejte po cyklostezce 308 na Knížecí Studánky. Po zelené turistické je to sice blíž, ale jeli byste po zbytečně náročném, kamenitém terénu. Knížecí Studánka je vlastně hájenka, u níž se nachází studánka. A studená voda se bude hodit. Najdete ji asi 100 metrů severně od budovy.

Pak už nasednete na kolo a po cyklostezce 8131 se dostanete kolem Voznice zase až ke kytínské hájence, kde máte auto, anebo dolů do Kytína. Na rozcestí Chouzavá, kde se často pasou ovce, to ale klidně vezměte po žluté a ne po cyklostezce – je krásně sjízdná a nevede vás po silnici, což je příjemnější. Vyjedete přímo u hájenky.

Trasa je dlouhá cca dvacet kilometrů (z Kytína je to ještě zhruba o dva kilometry víc). Není to moc, ale jak jsme řekli, jedete po Brdech – zadarmo to nebude. Tělo i duch vám ale nakonec určitě poděkují.