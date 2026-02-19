Pěší výlet na Tok zahajuji v Obecnici, obci zasazené do klínu brdských lesů na okraji CHKO Brdy. Tato vesnice nedaleko Příbrami je oblíbeným výchozím bodem pro pěší i cyklistické výlety.
Kromě prostorného parkoviště tu sídlí informační centrum Vojenských lesů a statků, kde se dozvíte mnoho zajímavostí o brdské přírodě. Středisko se nachází ve zrekonstruované historické dřevostavbě, kterou obklopuje zahrada s herními prvky pro děti.
Kdo jde s dobou, může vyzkoušet jejich aplikaci rozšířené reality „S námi Vám zvěř neuteče“ a virtuálně se seznámit s lesními zvířecími obyvateli.
Hned za posledními domy se cesta noří do hlubokých brdských lesů a začne stoupat k prvnímu výraznému cíli výletu, kterým je vrchol a vyhlídka Klobouček.
Úvodní čtyři kilometry jdu souběžně s trasou Lesnické naučné stezky Klobouček, tvořící sedmikilometrový okruh s dvanácti zastávkami věnovanými brdské přírodě a lesnímu hospodářství. Kdo nemá ambice vystoupat až na střechu Brd, může tak vzít zavděk alespoň touto kratší a méně náročnou trasou.
Pokud jste si zapomněli s sebou vzít vodu, nemusíte smutnit, protože trasa prochází kolem mnoha udržovaných studánek. První tři z nich leží hned na začátku – Smrková, Jedlová a U Fabiána. K poslední jmenované sice nevede značka, ale hodnotím ji ze všech tří jako tu nejhezčí. Všechny vás nasytí pramenitou vodou a nabídnou i možnost krátkého odpočinku.