Drsné i něžné zároveň. Vydali jsme se brdskými lesy na nejvyšší vrchol Tok

Jan Hocek
Tok je se svou výškou 865 metrů nejvyšším vrcholem Brd, Středočeského kraje i užšího vnitrozemí Čech. Zdolání střechy Brd není zadarmo, v zimě vám však bude odměnou klid a horský charakter krajiny bývalé dopadové plochy. Trasa vede po naučných stezkách Klobouček a Tok a poznáte na ní také bezpočet zdejších studánek.
Špičky smrků se bělají jinovatkou a zamrzlé kaluže se ve vřesovištích lesknou jako zrcátka rozesetá po krajině.
Brdské lesy působí drsně i něžně zároveň.
Informační středisko v Obecnici se nachází ve zrekonstruované historické dřevostavbě, kterou obklopuje zahrada s herními prvky pro děti.
V roce 2023 otevřely Vojenské lesy a statky v Obecnici návštěvnické středisko, využívající nejmodernější informační technologie.
Pokud jste si zapomněli s sebou vzít vodu, nemusíte smutnit, protože trasa prochází kolem mnoha udržovaných studánek.
Pěší výlet na Tok zahajuji v Obecnici, obci zasazené do klínu brdských lesů na okraji CHKO Brdy. Tato vesnice nedaleko Příbrami je oblíbeným výchozím bodem pro pěší i cyklistické výlety.

Kromě prostorného parkoviště tu sídlí informační centrum Vojenských lesů a statků, kde se dozvíte mnoho zajímavostí o brdské přírodě. Středisko se nachází ve zrekonstruované historické dřevostavbě, kterou obklopuje zahrada s herními prvky pro děti.

Kdo jde s dobou, může vyzkoušet jejich aplikaci rozšířené reality „S námi Vám zvěř neuteče“ a virtuálně se seznámit s lesními zvířecími obyvateli.

Horská atmosféra za Prahou. Vydejte se přes zimní brdské Baby i Babky

Hned za posledními domy se cesta noří do hlubokých brdských lesů a začne stoupat k prvnímu výraznému cíli výletu, kterým je vrchol a vyhlídka Klobouček.

Úvodní čtyři kilometry jdu souběžně s trasou Lesnické naučné stezky Klobouček, tvořící sedmikilometrový okruh s dvanácti zastávkami věnovanými brdské přírodě a lesnímu hospodářství. Kdo nemá ambice vystoupat až na střechu Brd, může tak vzít zavděk alespoň touto kratší a méně náročnou trasou.

Pokud jste si zapomněli s sebou vzít vodu, nemusíte smutnit, protože trasa prochází kolem mnoha udržovaných studánek. První tři z nich leží hned na začátku – Smrková, Jedlová a U Fabiána. K poslední jmenované sice nevede značka, ale hodnotím ji ze všech tří jako tu nejhezčí. Všechny vás nasytí pramenitou vodou a nabídnou i možnost krátkého odpočinku.

